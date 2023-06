Sesongens første karuselløp dette året måtte som kjent stanses i startgropene på grunn av skikkelig snøvær. Hvilket skjebnens lune var det ikke da at den opp­satte reprisen denne torsdagen fikk noe av det varmeste været vi kan huske å ha hatt i karusellen, med temperatur tett ved 30°? Vi får spøke med at gjennomsnittet av de to ble ganske brukbart.

De flotte løypene i denne langstrakte 8-talls-formete traséen var selvfølgelig helt perfekte etter alt godværet den siste måneden. Men ekstra få til start i milslukerpuljen var en klar indikasjon på at man ikke syntes hard kniving i lang løype var særlig stas i denne varmen.

Omtrent 200 gjennomførte på onsdagen, da temp­eraturene ikke var fullt så høye, mens ca. 440 kom til på torsdagen. Sammen med dem som greide å gjennomføre 29/3-30/3 tellet vi inn, før korrek­sjoner, 820 deltakere, fordelt med 377 jenter og 443 gutter, foreløpig prikk likt forrige løp, som er et godt resultat i denne vanskelige juni måned, da skole- og jobb-avslutninger hører til dagens orden for en god del. Blant de 820 var det så mange som 162 (nær 20 %) som valgte mil­slukeren.

Hos jentene i vanlig løype fikk vi igjen sterk vinner­tid av Anne Haaland Simonsen (16:14), foran Hilde Furuborg og Lisbeth Jensen Gallefoss (begge 17:57), deretter Helen Suzanne Palmer (19:45) og Christina White (20:18).

Hos guttene ble det seier til Frode Lindblom (15:23), foran Hans Erik Fiskvik (15:34), Jan Askland (15:44), Tarjei Breiteig (15:53) og Eivind Skaaland (16:47).

På milslukerdistansen fikk vi hos jentene solid bestetid av Elisabeth Ramsdal (33:42), foran Teresa Pham (38:05) og Guro Vågsmyr Kristensen (38:34).

Hos guttene vant Anders Birkenes (29:01), foran Magne Sørvig (29:56) og Robin Jensen (30:09).



På fellesstarten for Milsluker-distansen var feltet noe mer glissent. (Foto: Sverre Larsen)



Sverre Larsen slo av en prat med to av deltakerne og en fra arrangørstaben.



Audun Kjøstvedt (78) forteller at hans sterke sider i løping har forsvunnet med årene. Han var god i orientering tidligere, helt tilbake til 1972. Audun har løpt i fem verdensdeler, og det gjelder både maraton og orientering. De mest kjente maratonene som han har løpt, er i Berlin, Beijing og New York.

– Jeg skulle også løpt i London, men da fikk jeg isjias, forteller Audun energisk.

Det er alltid viktig med fint vær og solskinn på karuselløpene. Men nå er det for tørt ute i naturen, noe som også viste seg i dagens løype.

– Jeg ønsker å være med i karusellen så lenge jeg er sprek nok. Jeg har vært med i mange år nå. Det er også handikappede som er med, så mange er inkludert i det konseptet som karusellen har. Jeg synes ikke så mye om at løpet går over to dager, siden det sosiale miljøet er viktig på torsdagene, avslutter Audun Kjøstvedt. (Foto: Sverre Larsen)



Arnstein Ariansen (78) synes karusellen er helt topp, og han likte dagens løype. Det er godt at løypene er fine.

– Jeg måtte ta løypa to ganger i dag, og det gjorde godt etterpå. Det ble en Milsluker på meg i dag, og løypa er innbydende.

Arnsten forteller at stemningen på Grønn slette er super. Det sosiale miljøet er bra der. Folk har samme interesse for karusellen. Man kan holde kroppen i form. Man kan snakke med folk om ulike ting, og så er det bananer og noe å drikke etter løpet, og noen ganger er det kaffe og vafler. Det liker Arnsten godt!

– Det er fine løyper i karusellen, og alle deltakerne blitt godt tatt imot. Karusellen gjør mye godt for meg og formen, men det er jo alltid relativt, spesielt hvis du sammenlikner dette med det de beste løperne i Norge er i stand til, for eksempel Ingebrigtsen-brødrene. Man kommer i gang, og mye i arbeidslivet og i karusellen er jo inspirerende og stimulerende, forteller Arnstein.

– Vi kommer til disse løpene fordi vi liker å holde oss i form. Noen av oss er også ferdig med arbeidslivet, og vi er pensjonister. Og utenom karusellen ligger jeg mye på sofaen og på en liggestol. Karusellen gir overskudd og glede. Og så gir det jo dårlig samvittighet å slappe for mye av. (Foto: Sverre Larsen)





John Magnus Humborstad (74) er arrangør fra Terrengutvalget.

– Dagens løype her i Jegersberg går i fin natur, så det er ei super løype. Det er også grei parkering her. Karusellen er først og fremst et tilbud til Kristiansands befolkning. Man kan ta mange fine turer her, og det er mye hygge og moro. Og så får man jo samvær med andre mennesker, enten fra samme eller ulike miljøer, forteller Humborstad.

– I dag var det veldig varmt i Jegersberg og i Kristiansand med nærmere 30 grader i skyggen. For fint vær setter preg på deltakelsen, og det blir færre deltakere enn vanlig. Det merket vi i dag. Folk er kanskje på stranda og på skoleavslutning eller finner på andre ting. (Foto: Sverre Larsen)