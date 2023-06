For varmt ble det. Såpass varmt at arrangøren fremskyndet starten for alle distansene med en halvtime.. På den måten kan flere komme seg til mål før dagen er på sitt varmeste. Ultraløperne la i vei klokken 08:00, mens maraton startet 08:30 og halvmaraton startet 09:00. Og det var tydelig påmange løpere at det hadde vært en het ferd rundt Nordmarka. De fleste valgte å legge inn noen sekunder under vannslangen i målområdet, og vi kunne også se at noen måtte ha legehjelp. Det så dog ut til å gå bra.



Flere sa til Kondis at de på forhånd hadde trodd at varmen skulle bli verre, så det var nok et godt trekk å fremskynde starten noe.



Det var god tilgang til væske både underveis og i målområdet i dag. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Jostein Gjevre og Mille Thunem best på halvmaraton

Halvmaratonløperne som startet klokken 08:30 var de første som kom i mål lørdag formiddag, og aller først over streken var Jostein Gjevre. Han gjorde unna 21,1 varme kilometer på 1.18.34. Det ble ganske jevnt, og det skilte ikke mer enn 3,5 sekunder til nestemann som var Christian Braathen på 1.1.8.38. Jørgens Feldt Sandnes tok tredjeplassen med 1.18.49.



Jostein Gjevre først mot mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Jeg må jo nesten spørre om varmen. Hvordan gikk det der ute?

- Det var faktisk på håret på den siste kilometeren. Da kjente jeg at jeg begynte å fryse litt, så da måtte jeg slå av på farten og bare håpe på at jeg hadde en god nok luke. Da begynte jeg å bli litt redd, fortalte han til Kondis.



Var luka større på et tidligere tidspunkt?

- Tja. Det stabiliserte seg egentlig ganske tidlig. Jeg valgte å ikke titte altfor mye bakover for å ikke miste psyken. Til slutt måtte jeg bare sjekke, og da var det ikke så fryktelig langt bakover.



Fikk du inn bra med væske underveis?

- Ja da. Også fikk jeg dynket hodet med et glass vann også. Det var viktig i dag, sa Gjevre.



Ønsket du deg et bad underveis?

- Nei, jeg ville heller bare legge meg ned, svarte dagens halvmaratonvinner i herreklassen.



1 finger i lufta for Josten Gjevre symboliserer førsteplass på resultatlista. (Foto: Tom-Arild Hansen)





I dameklassen var det også relativt jevnt blant de tre beste, men noe mer luft mellom løperne var det. Mille Thunem kom ganske alene over gresset på oppløpet, og vant på 1.28.26. Ingrid Nordmo fulgte knappe 47 sekunder bak på 1.29.49, og Josefine Brekke ble nummer tre med 1.29.49. Lykkelige over å være under 1.30.



Mille Thunem best av kvinnene på halvmaraton. Hun er en allsidig løper, som i begynnelsen av måneden vant både 3 km og Trippelen under Fornebuløpet. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Man er jo litt opptatt av de varme forholdene på en dag som dette, så vinner Thunem måtte også få spørsmålet om hvordan det gikk med heten underveis.

- Altså, den kjentes. Men det gikk egentlig ganske bra synes jeg. Vannstasjonene var veldig godt plassert, og jeg prioriterte å briuke de så godt jeg kunne i farta. Jeg tenkte at det er vel verdt å stoppe i to sekunder for å kjle seg ned litt. Også handler det jo om hva man får i seg på forhånd også, fortalte Thunem.



Og ellers fungerte kroppen fint?

- Ja. Det var første gang jeg løp et halvmaraton terrengløp som dette, så planen var å starte kontrollert de første ti kilometerene og ta det litt derfra. Så fant jeg noen gode rygger å henge på også. Så, jeg klarte å bite meg fast og følge planen.



Ga det mersmak med et løp som dette?

- Ja, absolutt!



Mille Thunem har ingen flere konkrete planer om løp, men det blir sikkert flere. Hun fortalte også at Nordmarka skogsmaraton heller ikke var planlagt, men at hun overtok startnummeret fra en med sykeforfall for to dager siden. Godt valg, tenker vi da.



Mille Thunem med ny seier på CVen. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Christian Braathen mot andreplass på halvmaraton. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Jørgen Feldt Sandnes ble nummer tre og fikk kjølt seg godt ned etter målgang. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Ingrid Nordmo løper inn til andreplass på halvmaraton. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Øyvind Heiberg Sundby prøvde seg på maratonrekord i varmen

Herrenes maratonvinner tok seieren med god margin i dag. Øyvind Heiberg Sundby fra IK Tjalve var først i mål på 2.40.19, over 13 minutter foran neste løper. Nummer to ble Torstein Bjerland fra Oslostudentenes IK (2.53.57), mens Sjur Molstad tok tredjeplassen med 2.54.26.



Øyvind Heiberg Sundby med dagens team. Fredrik Schwencke på sykkel, og Eva som psykisk støtte. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Selv om det gikk raskt i varmen for Heiberg Sundby, så hadde han håpet på enda litt høyere fart.

- Måler var jo 2.37.21, som er Joar Thele sin løyperekord fra 2014. Jeg lå også greit an sånn halvveis, men som mange vet så starter jo maratonløp etter 30-35 kilometer. Så, det ble litt for tøft å ta den løyperekorden, fortalte Heiberg Sundby



Men du var ikke så langt bak med dagens 2.40.19?

- Neida. Men det er vanskelig å vite underveis for løypa er så mye opp og ned. Når det er lettløpt må man virkelig ta i, også må man løpe kontrollert der det går mye oppover. Og det er jo over 700 høydemeter og litt stipartier og sånn.



Også var det jo litt varmt i dag også?

- Ja da, det var jo det. Men samtidig har jeg bedre sko enn det Joar Thele hadde i 2014, så det utgjør mange minutter. Det står respekt av hans tid altså. Jeg får heller prøve igjen neste år, sa vinneren.



Han ville også få lov til å takke Fredrik Schwenke som var med på sykkelen og bistod på drikkestasjoner underveis. Han lå bak på sykkelen, eller hundre meter foran. Også hadde jeg god støtte fra Annie (Bersagel red.anm) og Eva (datter). Annie Bersagel var forøvrig selvfølgelig stolt av hva mannen hadde fått til i løypa i dag. Bersagel har selv vunnet løpet flere ganger.

- Det var bra gjort av ham. Når det er såpass varmt er det vanskelig å forutse hvordan det skal gå, sa Bersagel som for tiden er gravid og dermed lar konkurranseskoene få hvile litt.



Gravide Annie Bersagel heiet på mannen Øyvind. Eva var også god støtte. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Maraton: Nummer to Torstein Bjerland (214) og nummer tre Sjur Molstad (168). (Foto: Tom-Arild Hansen)

Gloria Vinstedt vant damenes maraton

I dameklassen ble det maratonseier til Gloria Vinstedt fra SK Vidar. Hun vant på 3.22.09, og var 8.38 foran Eva Gustumhaugen Flo som ble nummer to med 3.30.48. På redjeplass kom Kristine Rønningen fra Nittedal IL. Hun løp på 3.47.32, og tok klasseseieren i klasse 50-54 år.



- Det gikk bedre enn ventet i dag. Jeg var tørst hele tiden, men hadde trodd at det skulle bli enda verre, fortalte vinner Vinstedt til Kondis.



Vinstedt vant maratondistansen i Nordmarka også i både 2021 og 2019. I dag fokuserte hun ikke på klokken i det hele tatt. Kun på plassering, sa hun.



Gloria Vinstedt vant Nordmarka Skogsmaraton - Igjen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



FIlip Aleksander Meo og Kristine Beate Walhovd vant Ultra

De som valgte å springe aller lengst i Nordmarka denne meget varme lørdag i juni, var ultraløperne som først gjorde unna en runde i maratonløypa, før de rundet inne på arenaen og tok en runde også i halvmaratonløypa. Totalt var de gjennom 63,3 kilometer og nesten 1000 høydemeter



Best av herrene ble Filip Aleksander Meo fra Idrettslaget BUL. Han vant med nesten 28 minutter, og var i mål på 5.01.28. Peter Jensen fra Romerike Ultraløperklubb ble nummer to med 5.29.15 og Atle Bjørnerud, også han fra Romerike Ultraløperklubb, ble nummer tre med 5.36.26.



I kvinneklassen ble det seier til Kristine Beate Walhovd fra Idrtettslaget BUL. Hun vant med tiden 6.09.42.



Kristine Beate Walhovd har rundet etter første maratondistansen. En halvmaraton gjenstår. (Foto: Tom-Arild Hansen)





