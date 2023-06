Besseggløpet er et tradisjonsrikt terrengløp som går over den spektakulære Besseggen. Løypa er 14 kilometer lang og følger den merkede stien over Besseggen med start på Memurubu Turisthytte og målgang på Gjendesheim. Det er både konkurranseklasse og en mosjonistklasse.

Ingeborg Systnes Hole som bare er 16 år gammel fortsetter å imponere med løpesko på beina. I dag vant hun Besseggløpet med over 7 minutters margin ned til VM-deltakeren, Anita Iversen Lilleskare fra Bfg Bergen Løpeklubb. Nummer tre blant damene ble Ida Børset Westad fra Lillehammer.

Det ble også en forholdsvis klar seier til motbakke- og terrengspesialist Geir Steig fra Luster IL. Han var drøye to minutter foran nestemann i mål som ble Ola Jordheim fra Hemsedal. Erik Johannes Husom fra Folldal snek seg foran Morten Haugsvær fra Trondheim og ble med det siste herreløper på pallen.

En unggutt som imponerte var Jonas Iversen Lilleskare som ble totalt nummer 6 og er bare 14 år gammel. Han satte ny løyperekord for de under 20 år med over 4 minutter. Ingeborg Systnes Hole smadret denne rekorden med over 14 mintter. Absolutt to løpere som en bør følge med i tiden framover.

Det var totalt 208 løpere som deltok i konkurranseklassene og 72 i mosjonistklassen. Løpet før masse skryt og med vær, føre og temperatur som denne løpsdagen vil nok flere få øynene opp for distansen som går over det kjente fjellet.

Hjemmesiden til arrangementet

Alle resultater