Vetle Bergsvik Thorn har bakgrunn fra det samme triatlonmiljøet i Bergen som Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes, og det siste året har også han fått et internasjonalt gjennombrudd på seniornivå. Han er fra før europamester i juniorklassen, og i fjor klarte han flere pallplasseringer i internasjonale konkurranser i triatlon. I vår vant Vetle et løp på olympisk distanse i europacupen i Quarteira i Portugal.

– Målsetningen denne sesongen er VM-serien, det er det høyeste nivået, og jeg har også kjørt noen andre løp i år. Men det store målet er å kvalifisere meg til OL i Paris neste år, forteller Vetle i dette intervjuet.

Som vanlig har Kondis minst ett intervju med en ung utøver, og denne gangen er turen kommet til 20 år gamle Sara Busic, som er en fremadstormende mellomdistanseløper.

– Jeg har allerede klart kravet til U23-EM på både 1500 m og 3000 m hinder, forteller Skjalg-løperen som har latt seg inspirere av å se noen spreke løpere ved navn Ingebrigtsen løpe rundt i nabolaget.

Aldersmessig er Else Husa i den motsatte enden av skalaen, men hun er heller ikke redd for å sette seg ambisiøse mål, og i juli-nummeret av Kondis får vi høre hvordan det gikk da hun i vår gav seg i kast med vandreleden Pacific Crest Trail, som går fra USAs Mexico-grense i sør til Canada-grensa i nord. Husa har for øvrig også intervjua politikeren Christian Tybring-Gjedde som også i år fullførte Sentrumsløpet i fin stil.

Christina Forstrønen Bruarøy løper entusiastisk videre mot halvmaratondebuten – uten sko – i Trondheim til høsten. I dette nummeret gir hun helt konkrete råd om hvordan vi kan trene opp føttene til å bli sterkere og sunnere.

Astrid Brathaug Sørset presenterer sitt treningsprogram som hun får fra Ingrid Kristiansen. Denne gangen får vi hennes tanker om hva en kan gjøre når det ikke går like fort som en håper på.

Det er også tema for fagartikkelen til den erfarne legen og treneren, Bjørn Steinar Nedrebø. Han er klare anbefalinger for hva løpere bør gjøre når de er underrestituert og derfor underpresterer.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold skriver denne gangen om hvilke grep som kan tas for å forhindre at magen slår seg vrang under trening og konkurranser. Vi får også presentert Senay Fissehatsions doble terskeløkt, og Kristin Waaktaar Opland gir 22 kjappe svar på Andreas Grøgårds spørsmål.

Kondis har testa både rulleski og sykkelutstyr, og du får også en anmeldelse av den nye – og godt mulig nyttige – boka Pulskuren.

I bladet finner du også Tim Bennetts lederartikkel, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Medlemmene vil få papirutgaven av nr. 5–2023 i posten i løpet av uke 25.



Vetle Bergsvik Thorn er Norges foreløpig litt ukjente triatlonstjerne. (Foto: Mikal Iden)