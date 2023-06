Kuortane Games i Finland var vertskap for flere sterke løpere lørdag kveld. Et stevne som tiltrekker seg utøvere fra flere nasjoner og det stiller alltid flere norske løpere til start. I år hadde fjorårets norgesmetser på 1500 meter for herrer tatt turen for å løpe samme distanse og Kristine Lande Dommersnes på 3000 meter flatt.

Orions Brøndbo Dahl har konkurrert mye og senket sin eprsonlige rekord flere ganger allerede denne sesongne. Lørdag ble han nummer fem med 3.41.10 i et felt der fire løpere kom seg under 3.40.00. Selv beskriver han dagen som et løp med stbilt nivå der ting ikke svarte helt, men at tre løp på ni dager gir verdifull erfaring. Nå venter to uker med god trening før NM.

Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund har også levert flere sterke løp i år. I Finland løp hun 3000 meter på tida 9.22.82. Med det var hun noe bak nylig satt personlig rekord og nummer seks i feltet.

Alle resultater fra Finland

Folksam GP Gøteborg

I Sverige ble det arrangert Folksam GP i Gøteborg. Hit hadde også flere gode utøvere tatt turen. 1000 meter er ikke en øvelse som blir arrangert så ofte, men her satte Ole Jakob Høsteland Solbu et raskt løp og stormet inn til 2.17.08. Med den tida er han nummer tre på lista over de som har løpt distansen i Norge. I tillegg var det norsk U23-rekord satt av ingen ringere enn Vebjørn Rodal. Andreas Kramer som representerer både Ull/Kisa og Ullevi satte ny svensk rekord og vant løpet med 2.16.95.

Sara Busic løp 3000 meter hinder og var rett bak personlig rekord, men nok en gang under kravet til sommerens U23-EM. Jenta fra Skjalg har nå flere stabile løp rundt de tider og det kommer helt sikkert til å bli forbedringer på personlig rekord senere denne sesongen.

Hedda Hynne kom aldri til start på Bislett grunnet sykdom. Heldigvis ble hun raskt frisk og ønsket å prøve seg på 800 meter søndag kveld i Sverige. Her endte hun på fjerdeplass med en tid som var rett bak sesongbeste på 2.03.82. I samme felt løp Amanda Marie Grefstad Frøynes fra Sem. Hun ble nummer sju med tida 2.06.41.

Sennay Fissehatsion har stormet frem på lengre gateløp i vår. Denne gangen testet han tartandekket med å løpe inn til ny personlig rekord på 5000 meter. Han ble nummer tre i feltet på 13.34.13. Her vant Emil Danielsson på en ny personlig rekord på tida 13.13.43.

Alle resultater