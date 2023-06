Det ble svært varme løpsforhold under årets NM i 24-timers ultraløp, som ble arrangert av Hell Ultraløperklubb, på Hell utenfor Trondheim. Utover søndagen kom temperaturen opp mot og over 30 grader. Det var heller ikke spesielt kjølig om natten, med 18 – 19 grader.

Av 73 påmeldte var det 51 som møtte til start under årets 24 Hours in Hell/NM i 24-timers.

Menn: Bjørn Tore Kronen Taranger

Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb lå lenge an til å holde oppe konkurransen med Bjørn Tore Kronen Taranger, men etter 147 km måtte han gi tapt. Det endte da med at Bjørn Tore gikk av med seieren med en distanse på hele 247,954 km. Med dette kan han krone seg med NM-tittelen i herreklassen for 2023.

Det var en følelsesladd Bjørn Tore Kronen Taranger som kunne gi seiersintervjuet med NRK rett etter at fløyten gikk med stoppsignalet etter 24 timers løping:

– Akkurat nå er det veldig mye følelser, jeg trengte virkelig dette gullet nå, svarte en gråtkvalt Bjørn Tore til NRK.

Dette var Bjørn Tores niende NM-gull i ultra: han har nå seks på 24-timers, og tre på 100-kilometer.

Om løpet sitt fortalte Bjørn Tore til NRK at det gikk fint de første 12 – 14 timene, men at det var veldig varmt i starten, med 25 – 26 grader.

– I dag har det vært 33 grader, så det har ikke akkurat vært optimalt for å sette rekorder. Jeg har egentlig som mål å sette norsk rekord, og å ta tilbake den jeg har hatt, men det måtte bare skrinlegges når det var så varme forhold.

– Men jeg er i form til å knuse den norske rekorden, erklærte Bjørn Tore.

Bjørn Tore Kronen Taranger hadde den norske rekorden på 24-timers løp fra 2015 til 2021, da den ble overtatt av Allan Hovda under Bislett 24-timers. Den lyder på 264,887 kilometer.

Men Bjørn Tore er uansett kvalifisert til å representere Norge under VM til høsten.

– Jeg gleder meg veldig til å løpe VM i Taiwan, sa han til NRK.

Stig Rasmussen tok andreplassen i NM i 24-timers. Han representerer samme klubb som Bjørn Tore, BFG Bergen Løpeklubb.



Premiepallen for menn: Stig Rasmussen, Bjørn Tore Kronen Taranger og Lasse Gerhardsen. (Foto: arrangør)

Kvinner: Annette Velde Sande

For kvinnene var det lenge jevnt mellom Annette Velde Sande og Ida Storafoss, men etter som tiden gikk fikk Annette økt forsprang og gikk av med seieren for dameklassen med flotte 230,976 km.

Annette Velde Sande ble intervjuet av NRK løpende ved siden av på den siste runden, og hun var klar på at en NM-tittel var målet for henne:

– Dette var målet, og jeg liker jo at det går som planlagt.

Men like viktig for henne var det at Ida Slorafoss gjorde det så bra:

– Jeg hadde en plan om å bli norgesmester i dag, men det beste med dagen er at jeg har hjulpet Ida Slorafoss til å kvalifisere til landslaget. Jeg er veldig stolt av henne, og jeg har løpt sammen med henne størsteparten av løpet. Vi kvalifiserte oss begge til landslaget, det var fantastisk, jublet Annette Velde Sande rett før stoppsignalet gikk.



Premiepallene for kvinner: Ida Slorafoss, Annette Velde Sande, Else Overvik. (Foto: arrangør)

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid Lap 1 73 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb / Vangenbanden K40-44 23:54:20 194 2 56 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K35-39 23:50:18 190 3 65 Else Overvik Hell Ultraløperklubb K40-44 23:58:36 172 4 35 Tone Marie Klevan Hell Ultraløperklubb K40-44 21:25:54 146 5 19 Katrin Øien Hell Ultraløperklubb K35-39 23:58:23 142 6 43 Kristin Vardebakken Vardebakken Ultra K35-39 23:58:43 138 7 50 Tanja Christine Gaivoronski Asics Frontrunner Norway K35-39 23:58:39 129 8 48 Merete Tellevik Øystese IL K50-54 23:56:28 128 9 8 Ragnhild Audestad Romerike Ultraløperklubb K55-59 23:41:26 117 10 7 Vibeke Bergsletten Romerike Ultraløperklubb K45-49 23:52:48 115 11 31 Lene Rodvang Hell Ultraløperklubb K45-49 23:58:44 113 12 6 Elen Sandnes Bodø Bauta løpeklubb K23-34 23:49:35 111 13 9 Elin Møllegaard Hell Ultraløperklubb K50-54 23:45:15 110 14 14 Therese Falk Hareid IL K45-49 12:17:39 108 15 33 Anna Simonsson-Søndenå BFG Bergen Løpeklubb K18-19 15:51:07 96 16 15 Kirste Sandness Bodø Bauta løpeklubb / Team Sandness K60-64 23:50:07 89 17 63 Sigrid Adolfsen Leinesfjord K23-34 18:54:40 49 18 61 Tone Solberg Trondheim & Omegn Sportsklubb K23-34 8:32:05 40 19 70 Amalie Dagsvik Steinkjer K23-34 9:16:57 37 20 44 Marit K. Berg Bjerknes Romerike Ultraløperklubb K60-64 22:43:11 30 21 28 Marita Bertelsen Asics Frontrunner K23-34 0:00:00 1 25 37 Ingrid Wikstrøm Kvaløya K23-34 0:00:00 1 23 69 Heidi Gundersen Lauparlauget 4x4 K40-44 0:00:00 1 24 67 Grete Rugland Konsmo IL K40-44 0:00:00 1 22 34 Hanne Formo Hell Ultraløperklubb K45-49 0:00:00 1

Resultatliste menn: