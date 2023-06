Lørdag 17. juni ble årets utgave av Midnight Sun Marathon (MSM) arrangert med distansene 10 km, halvmaraton og maraton. I tillegg kommer minimaraton på 3,9 km, barneløp og et uhøytidelig frokostløp.

Maraton - ny seier til Abdulaziz og Kaspersen

I likhet med i fjor var det Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL som vant herreklassen på den lengste distansen i Midnight Sun Marathon. Han vant i år på 2.20.23. Lengst med, og nærmest Abdulaziz i mål, var (også dette i likhet med i fjor) Frew Zenebe Brklneh, Sandnes IL på 2.27.11. Weldu Negash Gebretsadik, IL BUL kom på 3. plass med 2.45.26.

Også i kvinneklassen ble det samme vinner som i fjor. Der til hjemmefavoritt Yngvild Kaspersen, Tromsø Løpeklubb 2.38.07. Dette var ca. syv minutter raskere enn hennes vinnertid fra i fjor. På 2. plass kom Silje Eklund, på 2.51.13, mens Kerstin Kalsås, Kristiansand Løpeklubb kom på 3. plass med 2.58.10.

Totalt på maraton var det 858 fullførende deltakere (598 menn og 260 kvinner).



Hjemmefavoritt Yngvild Kaspersen langer ut og er på vei til å ta en ny seier i Midnight Sun Marathon. (Foto: Zoltan Tot)



Ebrahim Abdulaziz (til venstre) vant til slutt maratondistansen foran Frew Zenebe Brklneh til høyre. Skjult bak sistnevnte ligger Weldu Negash Gebretsadik som kom på 3. plass. (Foto: Zoltan Tot)



Silje Eklund kom på 2. plass totalt blant kvinnene som løp maraton. (Foto: Zoltan Tot)



Kerstin Kalsås var jublende glad for 3. plassen på maraton. (Foto: Zoltan Tot)

Halvmaraton - kun 14 sekunder skilte

På halvmaraton var det 1357 fullførende (727 menn og 630 kvinner). Martin Kaarby, IK Hind vant 14 sekunder foran klubbkamerat Stian Eilertsen. De fikk henholdsvis 1.10.25 og 1.10.39. På 3. plass kom Markud Løkke Granaas, Nordkapp Løpeklubb på 1.12.12.

Kvinneklassen ble vunnet av Stina Eriksson, på 1.23.15. Her kom Hanne Ellingsen på 2. plass pg Trude Helene Thomassen på 3. plass med henholdsvis 1.23.56 og 1.24.25.



Stina Eriksson vant kvinnenes halvmaraton. (Foto: Zoltan Tot)



Martin Kaarby på vei i mål som vinner av herreklassen på halvmaraton. (Foto: Zoltan Tot)



Hanne Ellingsen kom på 2. plass i kvinneklassen. (Foto: Zoltan Tot)



2. plass i herreklassen gikk til Stian Eilertsen. (Foto: Zoltan Tot)



Trude Helen Thomassen kom på 3. plass i kvinneklassen. (Foto: Zoltan Tot)

10 km - Erik Lomås med ny seier

10 km var med sine 1539 fullførende (835 menn og 704 kvinner) den distansen som hadde flest deltakere. I år som i fjor var det Erik Lomås, Salangen IF og Stian Dahl Sommerseth, Tromsø Løpeklubb som kom på de to første plassene. I år var det kun seks sekunder som skilte dem. Lomås fikk 30.50, mens Sommerseth fikk 30.56. På 3. plass kom August Nordeng, Alsvåg IL på 31.12. Kvinneklassen ble vunnet av Mathilde Theisen, SK Vidar på sterke 33.35. Silje Hansen, kom på 2. plass på 37.15 tett fulgt av Tone Lise Pedersen på 37.31.

I år som i fjor vant Erik Lomås 10 km i MSM. Bak skimter vi Stian Dahl Sommerseth som kom på 2. plass. Også det i år som i fjor. (Foto: Zoltan Tot)

Mathilde Theisen vant kvinneklassen på 10 km. (Foto: Zoltan Tot)

Silje Hansen kom på 2. plass i kvinneklassen på 10 km. (Foto: Zoltan Tot) Minimaraton - seier til Haugsnes og Hjelset Andersen På minimaraton (3,9 km) var det Gard Haugsnes som vant gutteklassen på 14.27. På de to neste plassene fulgte Jo Olsen Rørvik på 14.56 og Trym Harjo Haugsnes på 16.48. Jenteklassen vant Lykke Olsen Rørvik på 17.39 foran Sigri Hjelset Andersen på 17.49 og Mia Paulssen på 19.30. På minimaraton (3,9 km) var det 355 fullførende. I tillegg kommer barneløpet med 71 deltakere.

Gard Haugsnes (til venstre) vant minimaraton i gutteklassen foran Jo Olsen Rørvik (til høyre). (Foto: Zoltan Tot)

Lykke Olsen Rørvik (i midten) vant jenteklassen i minimaraton. (Foto: Zoltan Tot)

4180 deltakere

Totalt var det 4180 fullførende deltakere i årets utgave av Midnight Sun Marathon. I tillegg kom deltakerne i det uhøytidelige frokostløpet.



Godt over 4000 fullførte et av løpene som inngikk i Midnight Sun Marathon i Tromsø. Her passerer de Ishavskatedralen. (Foto: Zoltan Tot)

