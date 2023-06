Beteberget Opp ble første gang arrangert august 2016. Det er et motbakkeløp som starter ved Midtvang i dalbunnen av Brydalen i Tynset kommune og ender på fjellet, 400 høydemeter lengre opp. Traséen følger veien sørover langs dalbunnen og opp seterveien til Bete med en distanse på 3,8 km.

Beteberget Opp er kraftprøve med en gjennomsnittlig stigning på 15 % hvor den bratteste delen er på hele 51 %. Løpet går gjennom flott terreng og vakker urskog og ender med en flott utsikt på toppen. Løpet utmerker seg ellers med et særledes attraktivt premiebord på som i år var sportsartikler til en verdi på over 20000 kr som ble delt ut blant de 37 deltakerne i søndagens løp. Gjeldende rekorder på 24,21 satt av Berit Norstad, Tynset IF i 2019 og 19,24 av Linus Bohman, Bagheera Fjällmaraton Sälen i 2018.

Fra målgangen på Bete i 2019. (Skjermdump fra arrangørvideo)

Resultater Beteberget Opp 18.06.2023: Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Eline Grindflek Granås Ren-Eng FIK K senior 26:23.0 +0:00.0 2 Mari Vang Tynset IF K 17-19 26:51.0 +0:28.0 3 Camilla Engebretsen Privat K senior 28:57.0 +2:34.0 4 Ida Høsøien Tynset K 17-19 32:21.0 +5:58.0 5 Emilie Ingebrigtsen FIK Ren-Eng K 14-16 34:15.0 +7:52.0 Menn 1 Elias Løvhaug Brydalen IL M senior 22:40.0 +0:00.0 2 Eirik Svergja Rustad Tynset IF M senior 23:11.0 +0:31.0 3 John Kasper Svergja Kvikne IL M senior 24:30.0 +1:50.0 4 Mikkel Breie Nystuen Rendalen IL M 17-19 24:46.0 +2:06.0 5 Geir Østgårdsgjelten Il Nansen M senior 25:51.0 +3:11.0 6 Terje Nygård IL. Nansen M senior 26:05.0 +3:25.0 7 Marius Hagen Tynset M 14-16 28:35.0 +5:55.0 8 Tor Inge Nytrøen Privat M senior 29:33.0 +6:53.0 9 Mathis Breie Nystuen Rendalen Idrettslag M 14-16 33:00.0 +10:20.0 10 Halgrim Breie Rendalen Idrettslag M senior 33:22.0 +10:42.0 11 Peder Løvhaug Brydalen IL M 17-19 44:37.0 +21:57.0 Trim med tid 1 Haagen Ingebrigtsen Rendalen IL Trim med tid 34:00.0 +0:00.0 2 Ingvill Sannes Tynset Trim med tid 35:21.0 +1:21.0 3 Odin Sleen Rendalen Trim med tid 37:35.0 +3:35.0 4 Maiken Ingebrigtsen Rendalen IL Trim med tid 38:16.0 +4:16.0 5 Ina Ingebrigtsen Rendalen Trim med tid 46:54.0 +12:54.0 6 Christina Emilie Jensen Rendalen IL Trim med tid 49:55.0 +15:55.0 7 Arfinn Digre Trim med tid 50:50.0 +16:50.0 8 Stine Hagen Tynset Trim med tid 51:38.0 +17:38.0 9 Per-Sverre Hagen Tynset Trim med tid 51:45.0 +17:45.0

