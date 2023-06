I Kondisløpet har vi en pågående konkurranse der det er om å gjøre å samle flest mulig kilometer gjennom året innen løping/gåing, sykling og langrenn/rulleski. Alle som klarer å samle minst 400 kilometer, blir med i trekingen av mange flotte premier. Det er ingen kåring av hvem som klarer å samle flest kilometer, men det er likevel moro å følge med på resultatlista hver gang noen oppdaterer med nye kilometer. Det er deltakerne selv som legger inn hvor mange kilometer de har samlet så langt i år ved å bruke en lenke de har fått tilsendt i forbindelse med påmeldingen. For hver gang noen oppdaterer sine resulater, vil de klatre oppover på resultatlista.

Det er fortsatt mulig å melde på

Selv om Kondisløpets kilometersanking for 2023 er i full gang er det fortsatt mulig å melde på. Dersom du også har oversikt over hvor mange kilometer du har tilbakelagt så langt i år, kan du også legge disse inn på resultatlista og allerede nå gi deg en fin start på konkurransen.

I tillegg har vi egne konkurranser der det er om å gjøre å samle flest kilometer i løpet av juli og desember måned. Dette er måneder der det er mye annet som skjer i hverdagen og mange kommer utav de vanlige treningsrutinene. For å hjelpe til å holde motivasjonen oppe, har vi derfor opprettet egne kilometersankinger disse månedene. Her er det tilstrekkelig å sanke 200 kilometer for å være med i trekningen av premier.

I tillegg har vi en utfordring for dem som er opptatt av å sanke høydemeter. I september arrangerer vi Kondisløpets høydemetersanking der alle som sanker over 1200 høydemeter i løpet av september, blir med i trekningen av mange flotte premier.

74 par løpesko totalt

De som fullfører og når målene rundt antall høydemeter og kilometer blir med i trekningen av til sammen 74 par løpesko, 10 par kompresjonssokker, 10 kompresjonsshortser, og 10 kompresjonstightser fra Pressio. Du finner en detaljert oversikt over premier og hvilke sko du kan vinne her.

Lykke til!