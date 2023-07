I Kondisløpets kilometersanking for juli kan du delta i de tre klassene løping/gåing, langrenn/rullesko og sykling. Alle som klarer å sanke minst 200 kilometer innen sin gren blir med i trekningen av to Hokasko, fem løpesko fra Mizuno og fem fra On. I tillegg vil de være med i trekningen av fem kompresjonsshortser og fem par kompresjonssokker fra Pressio.

Dersom du har oversikt over hvor mange kilometer du har sanket så langt i juli, kan du også registrere disse selv om du melder på i dag.

Her kan du melde på Kondisløpets kilometersanking i juli.

Pris: 157 kroner (197 kroner for ikke-medlemmer)

I tillegg kan du i forbindelse med påmeldingen kjøpe løpets T-skjorte for 299 kroner og en flott medalje til 90 kroner.

Gjennom 2023 vil vi arrangere flere Kondisløp hvor alle vil ha unike medaljer for sitt løp. Disse er på 90 mm i diameter og har vår kjære løpemann, Kondus, i ulike aktiviteter. Vi har stor tro på at dette blir årets samleobjekt.

Siste frist for å melde på er: 31. juli 2023

Siste frist for å melde inn resultater er: 5. august 2023

Lykke til!