Hedda Hynne har slitt litt med sykdom i innledningen av sesongen. Lørdag ettermiddag løp hun inn til ny sesongbeste på 800 meter under lag-EM i Polen. Fortsatt venter Hynne på at det skal løsne ordentlig på distansen som hun satte årsbeste i verden på i september 2020. Løpet i Polen ble vunnet av sveitsiske Audrey Werro som var den eneste som kom seg under 2 minutter med 1.59.95. På de neste plassene finner vi Isabelle Boffey og Majtie Kolberg.

Unge Wilma Nielsen fra Sverige kom på plassen foran Hynne med 2.02.60 som er tett på personlig rekord.

Tida til Hedda Hynne ble 2.03.12 og med det sikret hun Norge 5 poeng i lagkonkurransen.