På premieutdelingen etter Midnight Sun Marathon (MSM) som ble arrangert i Tromsø i helga, fikk Vera Nystad fra MSM-sjef Nils Hætta utdelt Kondis' gullsko som fjorårets beste kvinnelige veteranløper.

Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter de internasjonale veterantabellene (WMA), uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Snittet av tabellen fra 1994 og 2020 brukes. I tillegg til baneløp på 5000 og 10 000 m teller kontrollmålte løp på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Årsaken til at Vera Nystad ble kåret til beste veteranløper i 2022 er at hun hadde prestert en serie av tider på maraton som er verdensledende i sin aldersklasse, og hun har også forbedret sin egen verdensbestetid i klasse K75-79 år. Den gamle rekorden hennes var på 3.39.51 fra veteran-NM i Jølster i 2021, mens hun ett år eldre løp på nær utrolige 3.38.56 i Berlin Marathon. Det er en tid som gir 101,58 prosents skår ut fra Kondis sin bruk av veterantabellene. Det kan her bemerkes at slik veterantabellene er laget, så tilsvarer 100 prosent kun et approksimativt eller tilnærmet verdensrekordnivå, slik at prestasjoner som gir skår over dette ikke nødvendigvis tilsvarer en verdensrekord eller verdensbestetid selv om de selvfølgelig også kan og i de fleste tilfeller vil gjøre det.

I tillegg til løpet i Berlin hadde Vera Nystad i 2022 så mange som ni andre maratonløp som ga godt over 90 prosent WMA-skår. Hun har videre satt norsk rekord i klasse K75-79 år på 10 km med 51.40 fra Stadionmila i Kristiansand.

Vera Nystad har tidligere også blitt kåret til årets beste kvinnelige vetaranløper i 2021 og 2017.

I helgas maratonløp i Tromsø kom for øvrig Vera Nystad i mål på 3.56.09.

