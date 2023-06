Detter er en sjelden mulighet for å teste formen så objektivt som bare mulig. Kanskje blir det ny pers på mila som bonus? Tidtakersystemet vil sørge for rundetider, men deltakerne er selv ansvarlig for å løpe riktig antall runder. Så langt det er mulig vil det forsøkes å varsle om siste runde.

Som en ekstra gulrot trekkes det ut et gavekort på HOKA til en verdi av 2500 kr til en av de som gjennomfører! Trenger du egentlig flere grunner til å ta turen til Børstad på tirsdag? Det er selvbetjent påmelding via EQ-Timing helt fram til et kvarter før start kl 1800.

Arrangøren om gjennomføring av løpet:

Deltageren er selv ansvarlig for å løpe korrekt distanse (antall runder=25). Som en veiledende service forsøker vi å varsle om siste runde for den enkelte, men løperen er fortsatt selv ansvarlig for å ha løpt 25 runder. All forbiløping gjøres til høyre. Med andre ord: Den som blir tatt igjen skal ikke vike, men holde stødig bane. Ved forbiløping, sjekk om det kommer andre i rasende fart bakfra (bruk alminnelige regler for bilkjøring) Det vil bli live tracking av passeringer og rundetider.

Påmelding frem til start ved selvbetjening (EQ timing), men unngå så langt som mulig påmelding siste 15 min før start.

Når du går i mål - trekk ut til høyre side og gi klar bane for de som fortsatt sliter. Når du har gått i mål, er du selvsagt med og heier på de som har igjen runder.

Trekning av HOKA sko gjøres etter at alle er i mål. Skulle du mot formodning velge å avslutte før 10000 meter (også kalt "å bryte"), tar du av startnummer og leverer/legger det ved startnummerutdelingsbordet. Varsle deretter tidtager. Ta med godt humør og en raus holdning, så blir dette en kjempeopplevelse for alle!

Fra 800 meteren på Børstad under Friidrettens Venners Festival tidligere i år. (Foto: Rolf Bakken)

