I pent og varmt sommervær gikk det andre løpet i sesongens Head Energy Sommerkarusell på Fana Stadion. Det ble her en klar seier på kvinnenes 5 km da Ingrid Raa Hauge fra Lærdal IL løp i mål på 19:22, nesten tre minutter foran neste kvinne. Men vinneren sa etter løpet at hun ikke var sikker på seieren:

– Jeg vant Bergen Fjell og FjordTur på lørdag, så jeg var litt usikker på om det holdt i dag, innrømmet Ingrid Raa Hauge. Som også kunne fortelle at hun egentlig ikke er noen dedikert løper, men mer en generell utøver av ulike kondisjonsidretter:

– Jeg går på topptur, sykler litt på landeveissykkel og supplerer med styrketrening. Men det er mest kondis-aktiviteter.

Ingrid Raa Hauge er ikke sikker på om hun får deltatt på det neste løpet i Sommerkarusellen:

– Jeg bor i Bergen, men kommer fra Sogn, så jeg skal være der en del i sommer. Da blir det masse fjellturer, forteller Ingrid Raa Hauge.

Det var Camilla Sagstad og Gro Tufte som tok de neste plassene på kvinnenes 5 km.

For mennene ble det Alexander Wolff fra hovedsponsor HEAD Energy som tok seieren, foran Ole Garmannslund og Daniel Bruvik, som aldri var veldig langt etter ham.

På 10 km kunne denne gangen Hege Bussesund ta steget opp til toppen av pallen, etter at hun ble nummer to i det forrige løpet. På pallen fikk hun med seg Monica Rekdal og Trine Rollefsen Næss.

For mennene ble det en ganske klar seier på 10 km for Lars-Erik Notevarp Bjørge fra Varegg, foran Petter Thuen Nilsen og Trygve Halsne.

Se også: 206 deltakere i Bergen Fjell og FjordTur

Starten har gått i det fremste feltet. Alexander Wolff (144) er i fremste rad.

Premiepallen kvinner 5 km: Camilla Sagstad, Ingrid Raa Hauge og Gro Tufte.

20 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3877 Ingrid Raa Hauge Lærdal IL K20-34 19:22 2 138 Camilla Sagstad Fyllingsdalen K40-44 22:05 3 3875 Gro Tufte Varegg Fleridrett K55-59 22:33 4 3869 Kristina Fiskerstrand Nesttun K20-34 23:43 5 137 Solveig Haugstad Bergen Kommune K35-39 24:15 6 3889 Sarah Broghammer Bergen K20-34 24:56 7 129 Marie Eikefet Paradis K40-44 25:09 8 3884 Vania Hasegawa Bergen Triathlon Club K20-34 25:31 9 25 Camilla Røren Rådal K45-49 26:01 10 99 Lise Vesterbukt Bergenslærerne K55-59 26:29 11 39 Pernille Eliassen Garnes K20-34 26:38 12 14 Ingvild Kvåle Bergesen Bergen Kommune K20-34 27:08 13 186 Turid Landsvik Maratonkarusellen K65-69 27:23 14 212 Birthe Bakkejord Team Solbakke K60-64 27:58 15 219 Trude Grytten Rådal K45-49 29:12 16 9 Malin Wergeland Head Energy K20-34 29:40 17 30 Stine Hillesøy Rådal K55-59 29:45 18 185 Charlotte Byrkjeland Nesttun K40-44 29:49 19 66 Siri Trosvik Bergen K35-39 30:14 20 8 Rita Holm Johnsen TSK K40-44 30:35 20 139 Linda Bruaas Nesttun K45-49 30:35

Alexander Wolff svinger opp fra Flyplassveien for målgang på Fana Stadion. Ole Garmannslund kan skimtes bak ham.

Premiepallen menn 5 km: Ole Garmannslund, Alexander Wolff og Daniel Bruvik.

20 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 144 Alexander Wolff Head Energy M20-34 17:04 2 3888 Ole Garmannslund BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:19 3 3885 Daniel Bruvik Osterøy IL M20-34 17:37 4 3853 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M20-34 18:50 5 3845 David Raa Bjarg IL M1-14 18:51 6 79 Daniel Wasbø Gneist M15-19 18:55 7 3880 Morten Kjønsberg Sotra Sportsklubb M45-49 18:56 8 181 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:17 9 72 Jan Martin Skoge-Antonsen Fjell M40-44 19:31 10 110 Henning Iversen Equinor BIL M45-49 19:46 10 3876 Trond Vevle DNB M50-54 19:46 12 3886 Ruben Dyrhovden Samnanger IL M35-39 19:57 13 197 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M55-59 20:13 14 3855 Andreas Hauge Nesttun M20-34 20:14 15 3847 André Skråmestø BFG Bergen Løpeklubb / A-Laget M45-49 20:22 16 3862 Eric Bloch Ulset M20-34 20:55 17 158 Andreas Aarvold Gneist, IL / Gneist M1-14 21:26 18 22 Gøran Standal Bergen Kommune M20-34 21:40 19 104 Andreas Rasmussen Rådal M35-39 21:41 20 35 Jarle Aadland Tryg M50-54 21:49



Sofie og Silje Gangdal har kommet seg i mål etter sine 5 km, for Sofie var dette første gangs deltakelse kan hun fortelle.

Det var denne gangen veldig god stemning på premiepallen for kvinner 10 km: Monica Rekdal, Hege Bussesund og Trine Rollefsen Næss.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 42 Hege Bussesund Rådal K40-44 47:21 2 77 Monica Rekdal Nesttun K35-39 49:12 3 192 Trine Rollefsen Næss Bergen K20-34 52:14 4 211 May Britt Soldal Laksevåg K55-59 54:38 5 80 Lene Halleland Tryg K20-34 56:26 6 91 Åshild Hinna Rådal K35-39 01:27 7 183 Helene Minde Søreidgrend K35-39 04:30 8 63 Ina Solberg Bergen K20-34 04:52

Premiepallen menn 10 km: Petter Thuen Nilsen, Lars-Erik Notevarp Bjørge og Trygve Halsne.

Resultat menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 52 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett / Equinor M20-34 35:21 2 3871 Petter Thuen Nilsen Team Nilsen M20-34 36:14 3 112 Trygve Halsne Meteorologisk Institutt M35-39 37:37 4 153 Anders Aarvold Søreidgrend M35-39 37:48 5 146 Tore Stakkevold Bergen M35-39 39:20 6 3883 Brede Sværen Hesjedal Bergen Triathlon Club M35-39 39:29 7 100 Andreas Bjørkhaug Onesubsea, SLB M40-44 40:31 8 3894 Kurt Brekke Varegg Fleridrett M50-54 40:53 9 3848 Krister NILSEN Morvik M20-34 41:04 10 3874 Are Johan Rønning Baker Hughes Norge M35-39 41:41 11 215 Vidar Oen Opptur Løpeklubb M45-49 42:07 12 3856 Jarle Johan Larsen Bergen Triathlon Club M55-59 42:47 13 180 Jindrich Fiedler Fjell TG Bergen M45-49 43:23 14 3846 Eivind Gausland Tryg M35-39 44:12 15 145 Peter Majoros Melkesyre M40-44 44:34 16 3879 Rune Larsen Rådal M50-54 44:53 17 3843 Pål Myking BFG Bergen Løpeklubb M50-54 44:54 18 3870 Børge Systad Rådal M35-39 45:55 19 3895 Gert Van Rooy Bergen M55-59 46:02 20 199 Geir Jensen BFG Bergen Løpeklubb M60-64 46:40 21 105 Oddbjørn Haugen Tryg M45-49 47:24 22 161 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 48:02 23 3852 Birger Johan Blom Fri il M60-64 48:07 24 3872 Stian Jakobsen Rådal M20-34 49:32 25 198 Hugo Bjørdal Ask Friidrett M60-64 51:35 26 179 Magnar Uthaug Fyllingsdalen M65-69 53:22 27 209 Olav Brakstad Clampon M50-54 55:35 28 178 Terje Fiskerstrand Nesttun M50-54 56:54 29 162 Karl Weydahl Fyllingsdalen M70-74 58:02 30 133 Per Inge Larsen Gneist, IL / DNB M55-59 58:51 31 3878 Kjell Tore Andersen Breistein M70-74 59:40 32 149 Kenneth Lauvås Onesubsea, SLB M45-49 59:47 33 136 Jostein Holberg Fyllingsdalen M75-79 00:17 34 164 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL M75-79 02:09



Lars-Erik Notevarp Bjørge er et velkjent navn på resultatlister for løp i Bergen og omegn, gjerne høyt oppe. Han kan avsløre at det blir en navneendring i forbindelse med at han skal gifte seg senere i sommer, da blir navnet Lars-Erik Sandersen Notevarp.

Denne gjengen løper alle for Sommerkarusellens hovedsponsor Head Energy AS, som altså viser at de bidrar både med løpere og penger: Jannicke Fillingsnes, Kåre Eikenes, Malin Wergeland, Alexander Wolff, Tormod Fonn og Håkon Skogseth-Jacobsen med startnummer 1.



Hugo Bjørdal fikk høre over høytalerne da han løp i mål at han hadde tatt tredjeplassen i aldersklassen sin M60-64. Nå var det bare tre deltakere i den klassen, men likevel en fin prestasjon.