NRK vil sende direkte fra stevnet alle dager, og nedenfor ser du en oversikt over alle løpsøvelser på mellomdistanse, hvilke norske deltakere som representerer i hver øvelse og når NRK sender. Fullstendig tropp (tekniske øvelser og løpsøvelser) finner du helt nederst i artikkelen.



Fredag 23. juni: NRK2 16:10-20:00



17:55 5000 meter: Kristine Eikrem Engeset

18:28/18:38 800 meter: Esten Hansen-Møllerud Hauen

18:55 3000 meter hinder: Tom Erling Kårbø



Kristine Eikrem Engeset viser kjempeform for tiden, og har denne sesongen senket sin pers på 5000 meter fra 16.06,28 til 15.26,00. (Foto: Samuel Hafsahl)



Lørdag 24. juni: NRK1 15:05-19:00



16:50/17:00 800 meter: Hedda Hynne

17:10 1500 meter:Esten Hansen-Møllerud Hauen





Hedda Hynne måtte dessverre stå over Bislett Games på grunn av forkjølelse, men deltok under Folksam Grand Prix i helgen. Vi gleder oss til å se henne i aksjon i Polen. (Foto: Sylvain Cavatz)



Søndag 25. juni: NRK1 15:25-19:00



17:00 3000 meter hinder: Sara Aarsvoll Svarstad

17:35 5000 meter: Awet Nftalem Kibrab

18:15 1500 meter: Kristine Eikrem Engeset





Det ble ikke helklaff for Awet Kibrab under Bislett Games, men han viste superform da han vant Hoka Spåret i Sverige for 4 uker siden. (Foto: Samuel Hafsahl)



Mer informasjon

Arrangementets nettside

Tidsskjema

Link til start- og resultatlister



Fullstendig norsk tropp - alle øvelser

Menn

100 meter: Jacob Vaula, Idrettslaget Gular

200 meter: Mathias Hove Johansen, Idrettslaget Skjalg

400 meter: Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven Idrettslag

800 meter: Esten Hansen-Møllerud Hauen, Friidrettsklubben Ren-Eng

1500 meter: Esten Hansen-Møllerud Hauen, Friidrettsklubben Ren-Eng

5000 meter: Awet Nftalem Kibrab, Ullensaker/Kisa IL Friidrett

110 meter hekk: Sander Aae Skotheim, IK Tjalve

400 meter hekk: TBC

3000 meter hinder: Tom Erling Kårbø, Stord IL

Høyde: Sander Aae Skotheim, IK Tjalve

Stav: Pål Haugen Lillefosse, Fana IL

Lengde: Ingar Bratseth-Kiplesund, SK Vidar

Tresteg: Sondre Vie Ytrearne, Fana IL

Kule: Marcus Thomsen, Norna-Salhus IL

Diskos: Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL

Slegge: Thomas Mardal, Gloppen FIL

Spyd: Daniel Thrana, Kristiansands IF Friidrett

4x100 meter stafett: Jacob Vaula, Mathias Hove Johansen, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Sander Aae Skotheim

4x400 meter mix-stafett: Håvard Bentdal Ingvaldsen, Andreas Grimerud, Moelven Idrettslag, Sander Aae Skotheim



Kvinner

100 meter: Helene Rønningen, IL Tyrving

200 meter: Christine Bjelland Jensen, Norna-Salhus IL

400 meter: Henriette Jæger, Aremark IF

800 meter: Hedda Hynne, IK Tjalve

1500 meter: Kristine Eikrem Engeset, Norna-Salhus IL

5000 meter: Kristine Eikrem Engeset, Norna-Salhus IL

100 meter hekk: Andrea Rooth, Lambertseter IF

400 meter hekk: Andrea Rooth, Lambertseter IF

3000 meter hinder: Sara Aarsvoll Svarstad, SK Vidar

Høyde: Sigrid Kleive, Ålesund Friidrettsklubb

Stav: Lene Onsrud Retzius, IL i BUL

Lengde: Thale Leirfall Bremset, Norna-Salhus IL

Tresteg: Rachel Ombeni, Norna-Salhus IL

Kule: Mariell Morken, Voss IL

Diskos: Lotta Flatum, Brandbu IF

Slegge: Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL

Spyd: Sigrid Borge, IK Tjalve

4x100 meter stafett: Helene Rønningen, Christine Bjelland Jensen, Henriette Jæger, Vilde Humstad Aasmo, Sandnes IL

4x400 meter mixed stafett: Henriette Jæger, Andrea Rooth, Josefine Tomine Eriksen, Sem IF