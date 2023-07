Inga Mageli var den av dem som løp desidert raskest. Hun fullførte på tida 3.05.52 og ble tredje beste kvinne på maratondistansen. Nå er hennes største mål å komme under tre timer på maraton.

Mange løpere periodiserer treningen gjennom året. Vinneren av herreklassen i Trondheim, Oskar Andrén, pleier å løpe mye mer mengde gjennom vinteren, mens han reduserer antall kilometer i uka og øker intensiteten i løpesesongen.

Ingen av kvinnene vi har vært i kontakt med i forbindelse med denne saken, har valgt å periodisere treningen sin vesentlig gjennom året. De trener stort sett som de har lyst til når de er ute. Noen nøkkeløkter har de imidlertid.

Dette gjelder også Inga.

– Jeg trener ganske likt gjennom året, men legger inn noen mer maratonspesifikke økter i de siste månedene før et løp. I tillegg reduserer jeg mengden 1-2 uker før løpet, sier hun og legger til at det totalt blir rundt 60-80 kilometer løping i uka fordelt på en del rolige turer, én til to intervalløkter og en langtur på 18-30 kilometer.

– Jeg liker best litt lengre intervaller, gjerne 10 x 1000 m, 4 x 10 min eller lignende, sier hun.

Inga trener også styrke én gang i uka. Om vinteren sper hun på løpetreningen med litt langrenn, mens hun sykler i tillegg til å løpe om sommeren.

– Ved å legge inn langrenn og sykling i treningen, kan jeg trene mer uten at belastningen blir for stor, sier hun.

Beskjeden

Det som ofte kjennetegner kvinner, er at de kan være litt beskjedne i forhold til egne prestasjoner. Siv Mari Forsmark er en slik. Hun syntes det var hyggelig å bli spurt om et intervju, men advarte om at hun var ingen seriøs mosjonist, men en typisk sakteløper som var med fordi hun syntes det var moro.

Tida hennes på 4.28.33 brakte henne til en 56. plass og hun slo mange løpere som var langt yngre enn henne selv.

– Jeg er stolt medlem i «Slow runners club». Og jeg synes vi skal framsnakke hvor gøy det er å delta i løp selv om målet er kun å fullføre. Det gir mestringsfølelse, sier hun.

Siv Mari løper mer om sommeren enn om vinteren.

– Om sommeren løper jeg vanligvis mellom 25 og 40 kilometer i uka, og litt mer når jeg trener til maraton, men svært sjelden over 60 kilometer, sier hun.

På tirsdagene pleier hun å løpe intervaller med Kondistreninga Trondheim. Videre prøver hun å legge inn en langtur i uka.

– Hvor lang langturen er, handler om hvor lenge det er til neste lange løp. Når jeg løper uten et konkret løpsmål, er en langtur mellom 10-20 kilometer. Når jeg trener til maraton, blir langturene etter hvert mellom 30 og 35 kilometer, men da med innslag av gåing. Dersom det er halvmaraton som er målet, så er langturen på maks 25 kilometer, forteller hun.

Om hun skal løpe intervaller på egenhånd utendørs, foretrekker hun korte bakkeintervaller.

–30-45 sekunders bakkeintervaller med antall repetisjoner etter dagsform og hvor god tid jeg har, er lett å presse inn i en hektisk hverdag. Dette er også løsningen de dagene hvor jeg egentlig ikke har tid til å trene, men likevel vil ut en liten tur. Jeg varmer opp med jogging i 10 minutter før jeg tar de dragene jeg har tid til. Deretter jogger jeg rolig hjem som avslutning. Da kan økta bli på noen og tjue minutter, og det greier jeg stort sett å få skvist inn, sier Siv Mari og legger til at på mølle liker hun å løpe 4-minuttere og pyramideintervaller. Gjerne 5-4-3-2-1-2-3-4-5-minuttere.

Løp maraton for første gang

Heller ikke Anne Grete Botten vil beskrive seg selv som en stor maratonløper. Hun løp sin første maraton i Trondheim i fjor.

– Målet var å gjennomføre, og det klarte jeg, sier hun og legger til at det var en god følelse.

Anne Grete fullførte på tida 4.23.49.

Hun mener selv hun trener etter innfallsmetoden.

– Jeg gjør det jeg har lyst til, men prøver å få til noen intervalløkter gjennom uka. Totalt blir det rundt 40 kilometer i uka, og jeg øker til rundt 50 om sommeren, sier Anne Grete som liker seg best i terrenget.

Hun har gjennomført flere halvmaratonløp.

– I år har det blitt noe mindre trening på grunn av mye jobbing. Jeg er derfor usikker på om jeg skal løpe full distanse i år, men har lyst, sier hun.

Om vinteren blir det litt ski (rando) på Anne Grete. I tillegg foregår flere av øktene på mølle, og hun legger inn både litt styrketrening og svømming.

Løper mer om sommeren

Også Oddny Ringheim løper mest om sommeren.

– Det er lysere og finere å løpe ute om sommeren. Da er det lettere å komme seg ut, sier den erfarne maratonløperen som har fullført hele 58 maratonløp så langt.

Totalt løper Oddny 40-50 kilometer gjennom en typisk sommeruke.

– Jeg løper to turer i uken på rundt tre kvarter og lengre turer i helgene. Jeg prøver å få minst én tur som nærmer seg to timer, sier hun.

I tillegg til å trene løping legger hun også inn én økt med styrketrening i uka og videre en økt med «Yoga for athletes» på SATS. Hun erfart at disse øktene gjør at hun tåler mer trening uten å bli skadet.

Oddny kommer ikke til å løpe Trondheim Maraton i år. Hennes store mål i år er San Francisco Marathon i juli og Frankfurt Marathon i oktober.

Burde trent mer styrke

De fleste løpere vet, som Oddny, at det er lurt å trene styrke, men det er få som mener de gjør det ofte nok.

Slik er det også med Laila Bjørnli Wang.

– Huff! Jeg burde vært mye flinkere med jevnlig og systematisert styrketrening. Det blir en gang iblant, og da får jeg jo gangsperre i flere dager etterpå, sier Laila som er gruppeinstruktør på treningssenter med spinning, step og andre saløkter på programmet. Hun er også en av trenerne på Kondistreninga Trondheim.

Laila trener nokså likt gjennom hele året.

– Det blir nok mer mølleløping om vinteren når været ikke er så bra, sier hun og legger til at hun i forkant av deltakelse i maratonløp prøver å få gjennomført et par ordentlige langturer på rundt 30 kilometer, mens langturene ellers i året er på 15-20 kilometer i uka.

– Jeg løper når jeg har lyst, og uten mål og mening. Det blir stort sett en løpetur hver dag på rundt 10 kilometer i tillegg til helgens langtur. Tirsdager er det intervaller med Kondistreninga, så det sikrer høyere intensitet, sier Laila som i snitt løper rundt 70 kilometer i uka. Noen uker mer, andre uker mindre.

Laila er helt klar på at hun kommer til å stille til start på maratondistansen i Trondheim Maraton også i år. I tillegg skal hun være med på Muruvik Backyard Ultra i slutten av september. Dette er et løp der deltakerne løper en runde på 6,7 kilometer hver time. Den som holder ut lengst, vinner.

Laila har løpt fire maratonløp til sammen, og i Trondheim løp hun på tida 3.54.07.