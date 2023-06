Løpet går fra Nord Jærens spyddspiss, ved Tungenesfyr, med målgang på det som er et av Randabergs høyeste punkt, Randabergfjellet. Løypen er kontrollmålt til å være eksakt 3347 meter, den er stort sett flat i vel 2,5 km, men med en blytung avslutning opp til mål. Det var rekord i antall påmeldte fra 286 i fjor til 317 i år. Av de 317 var ca en tredjedel i aldersgruppen 10-14 år, noe som lover godt for fremtiden. 258 løpere fullførte Randabergfjellet opp.





Glade deltakere på vei oppover. (Foto: Tore Melberg)



Resultater

Sebastian van der Veen har vunnet de to første utgavene av Randabergfjellet Opp, og han leverte varene igjen. Han vant nå for tredje gang på rad, denne gangen med tiden 10:51.4. Gaute Byberg (Spirit), som kom på plassen bak gjorde et hederlig forsøk på å holde følge med den unge løperen fra Randaberg, men Sebastian ble for sterk. Bak Gaute kom Jan Tore Gjedrem fra Bjerkreim IL som leverte en truttsterk avslutning opp den siste bakken.



De tre beste herrene. (Foto: Arrangøren)



De 20 beste herrene

Plass BIB Navn Sted / Klubb Klasse Tid Bak 1 178 Sebastian Van Der Veen Spirit Friidrettsklubb M20-22 10:51.4 0:00.0 2 107 Gaute Byberg Spirit Friidrettsklubb M23-34 10:58.3 0:06.9 3 192 Jan Tore Gjedrem Bjerkreim IL M23-34 11:08.5 0:17.1 4 94 Tom Eirik Håland Grødem Runners M35-39 11:23.2 0:31.8 5 11 Sindre Jørgensen Spirit Friidrettsklubb M35-39 11:24.8 0:33.4 6 153 Bjørn Kåre Høie Spirit Friidrettsklubb / Norsea BIL M23-34 11:31.1 0:39.7 7 86 Per-Christian Bårholm Spirit Friidrettsklubb / Subsea7 M35-39 11:40.5 0:49.1 8 218 Torstein Meling Kvitsøy M16-17 11:50.7 0:59.3 9 48 Knut Sindre Norgren Grødem Runners M35-39 11:54.9 1:03.5 10 10 Erik Rundell Grødem Runners M40-44 11:56.3 1:04.9 11 272 Magnus Raaholt Halliburton M23-34 12:16.0 1:24.6 12 260 Gunnar Sande Sola M35-39 12:22.4 1:31.0 13 297 Helge Våland Varhaug M35-39 12:27.9 1:36.5 14 225 Vetle Leivdal Torp Grødem Runners M23-34 12:33.7 1:42.3 15 53 Thomas Bø Grødem Runners M40-44 12:37.3 1:45.9 16 232 Lars Martin Vallestad Grødem Runners M40-44 12:39.1 1:47.7 17 278 Jonas Harestad PS Selskapsservice M23-34 12:43.4 1:52.0 18 292 Pontus Christensson Team Northman OCR M35-39 12:43.6 1:52.2 19 255 Børge Harestad Spirit Friidrettsklubb M40-44 12:49.8 1:58.4 20 151 Fredrik Høiland Grødem Runners M23-34 13:01.6 2:10.2

Ingen store overraskelser på kvinnesiden heller. Vinner av kvinneklassen ble Oda Lundeby fra Spirit, hun kom i mål komfortable 9,8 sekund foran Christina Maria Toogood (Sandnes IL) på andreplass og Marie Kloster (Skjalg IL) på tredje. Oda har vist storform i det siste, noe hun viste på Sola da hun bare dager i forveien perset med over 1 minutt på 5 km.





De tre beste kvinnene. (Foto: Arrangøren)



De 20 beste kvinnene

Plass BIB Navn Sted / Klubb Klasse Tid Bak 1 39 Oda Lundeby Spirit Friidrettsklubb K20-22 11:57.1 0:00.0 2 54 Christina Maria Toogood Sandnes IL / Sandnes BIL K23-34 12:06.9 0:09.8 3 3 Marie Kloster Skjalg IL K40-44 12:20.5 0:23.4 4 289 Monika Vassbø Bjerkreim IL / Bjerkreimn il K35-39 12:44.2 0:47.1 5 149 Hilde Dahl Haaland Randaberg K45-49 13:12.0 1:14.9 6 126 Beate Norheim GTI Friidrettsklubb K50-54 14:38.5 2:41.4 7 262 Sunniva Langseth Wikre Sandnes K18-19 14:43.9 2:46.8 8 291 Therese Leikvoll Randaberg K40-44 15:13.1 3:16.0 9 95 Tale Christensen Hjortland Stavanger K23-34 15:38.2 3:41.1 10 261 Britt-Hege Nicolaysen GTI Friidrettsklubb K45-49 16:19.2 4:22.1 11 134 Lise Borgen Tonstad Proserv Norge AS K35-39 16:47.6 4:50.5 12 300 Isabella With Sande Randaberg Fotball K14-15 16:52.4 4:55.3 13 148 Turid Marie Vistvik Bø Grødem Runners K40-44 17:00.2 5:03.1 14 56 Stine Ertenstein Score AS K23-34 17:02.6 5:05.5 15 287 Edith Daniloff Havørn Håndball K12-13 17:15.4 5:18.3 16 133 Sandra Høydal Proserv Norge AS K40-44 17:35.9 5:38.8 17 275 Tea Næss TAU K20-22 17:36.9 5:39.8 18 175 Elise Bergsagel Grødemrunners K35-39 17:40.7 5:43.6 19 276 Julie Mæhle TAU K20-22 17:41.7 5:44.6 20 277 Emma Bjørheim Jørpeland K20-22 17:42.5 5:45.4

Raskest opp siste bakken

I tillegg til vinnere av løpet, kåres det også vinnere av de som er raskest opp siste bakken, den såkalte «Hoka Bakken». Det er en 200 meter bratt bakke som leder opp til mål på toppen av Randabergfjellet. Dette strekket er kanskje det tøffeste, men det er også her det er mest publikum. Mange hadde tatt turen til Randabergfjellet denne dagen for å se løperne svette opp den siste bakken, noe som er med på å skape den gode stemningen

På herresiden hadde John Hauge, kjent fra Podkasten Lavterskel, gått høyt ut og lovet seier og ny rekord i bakken. Slik ble det ikke. For ved siden av han på startstreken stod Henning Grønnes fra Spirit, han hadde fått med seg planen til John og da lå alt til rette for en spurtduell opp bakken. Begge to tok det meget rolig frem til starten av bakken før de smalt til oppover. Det viste seg at den oransjekledde løperen fra Spirit ble for rask for John, og sistenevnte måtte se seg slått med 3,1 sekund. Men vi hyller John for oppmerksomheten han har skapt for bakkespurten og måten han taklet nederlaget på. For Henning sin del ble det ny bakkerekord på 33,8 sekund, og han tok med det tronen fra sprinteren Rasmus Pedersen (GTI) som hadde rekorden fra 2021, med tiden 34,1 sekund



Henning Grønnes tar seieren foran John Hauge opp brattbakken. (Foto: C. Tysdal)



Raskeste av kvinnene var Christina Maria Toogood (Sandnes IL), hun løp opp på 46,6 sekund. En sterk prestasjon, spesielt med tanke på at hun også kom som nummer 2 i løpet. Christina sparte ikke på kruttet underveis med andre ord. 2,1 sekunder etter henne fulgte unge Maren Haga som virkelig imponerte. Det blir spennende å se hva Maren kan få til i bakken i årene fremover.





Christina Maria Toogood var raskest opp Hoka-bakken. (Foto: Tore Melberg)



Randabergfjellet Rundt

Etter premieutdelingen var det dags for barneløpet Randabergfjellet Rundt, en sløyfe på 800 meter oppe på fjellet med en fantastisk utsikt utover havet og innover Ryfylket. 270 påmeldte barn stilte på startstreken sammen med en rekke foreldre og eldre søsken. Her var det høy mestringsfaktor og stolte barn med medaljer i etterkant. I tillegg til medaljer inkluderte startkontingenten også noen flotte tekniske t-skjorter. Noe ball og fall ble det, men alt i alt et vellykket løp også her. Takk til Røde Kors som stilte med plaster



Arrangør Grødem Runners ville takke alle som var med og gjorde dette til en suksess. Deltakere, frivillige, sponsorer, værguder og tilskuere.



Klart for start på Barneløpet. (Foto: Arrangøren)



Mer informasjon

