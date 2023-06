Klare til start. (Foto: Stein Arne Negård)

Kart og terreng:

Kart og terreng bærer preg av et aktivt skogbruk. De siste års endringer i vegetasjon er forsøkt revidert etter beste evne. Noen mindre dyretråkk og traktorspor var ikke tatt med på kartet. Samtidig var noen av mindre tråkk og traktorspor som var tatt med på kartet som begynner å bli vanskelige å se i terrenget. Til tross for dette var kartet stort sett til å stole på.



Dermed var det opp til hver enkelt løper å ha god kartforståelse og ikke minst retningssansen. Mosjømarka er stort sett fin å løpe i. Her er er det alt fra fin furuskog, blåbærlyng, hogstflater, mange stier og ikke minst tunge myrer også etter uker med mye sol, varme og lite nedbør.

Snart klare for å løpe i blåbærlyngen i Mosjømarka. (Foto: Stein Arne Negård)

Målestokk:

1:10000 for løype 4,5 km og 5,5 km.

1:7500 for 1,5 km, 2,5 km og 3,5 km.

I alt stilte 120 løpere til start og raskest i langløypa var Bjørn Solbergseter foran Pål Stenberg. Neste uke går bedrifts o-løpet fra Vollkoia i Furnes.



Kø ved oppslagstavla og ved betalingsteltet.

Spente løpere før start. ​(Foto: Stein Arne Negård)

Pål Stenberg og Bjørn Solbergseter diskuterer løypa. ​(Foto: Stein Arne Negård)

Løypelegger Sigurd Dæhlie og Knut Johan Schjerve diktuterer kveldens løype. ​(Foto: Stein Arne Negård)

Det var garderobe langs flystripa hvor myggen tok seg til rette. (Foto: Stein Arne Negård)

En litt sliten Kondis-reporter mot mål etter 5,5 km. (Foto: Unn Mette Klopbakken)

De beste pr klasse:

D 1,5 1,5 KM

Plass Navn Klubb Tid Km-tid Etter

1 Marith Brekke Hamar OK 23:20 15:33

2 Matilde Nylund Vang O-lag 23:35 00:15 15:43

3 Elisabet Høgset Rise Geno 24:12 00:52 16:08



D 2,5 2,5 KM

1 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 36:04 14:25

2 Sigrun Sigurjonsdotter Ringsaker OK 37:00 00:56 14:48

3 Karen Tomter Utstillingsplassen 39:35 03:31 15:50



D 3,5 3,6 KM

1 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 38:43 10:45

2 Wenche Bjørnstad Geno 40:56 02:13 11:22

3 Bodil Wiik Norsk Tipping BIL 41:18 02:35 11:28



D 4,5 4,5 KM

1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 42:04 09:20

H 1,5 1,5 KM

1 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 22:01 14:40

2 Ottar Evensen Elverum kommune BIL 24:34 02:33 16:22

3 Stein erik Edvardsen Elverum kommune BIL 26:18 04:17 17:32



H 2,5 2,6 KM

1 Kristian Narum OL Vallset/Stange 26:13 10:05

2 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 28:00 01:47 10:46

3 Harald Øie Arbeidstilsynet 29:08 02:55 11:12



H 3,5 3,6 KM

1 Knut Johan Schjerve LMF 32:17 08:58

2 Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 34:00 01:43 09:26

3 Terje Tangen Ringsaker OK 37:20 05:03 10:22



H 4,5 4,5 KM

1 Tom Røise NTNUI 40:37 09:01

2 Bjarne Harkinn If Skadeforsikring 43:20 02:43 09:37

3 Odd Arne Blystad Løten kommune BIL 46:12 05:35 10:16



H 5,5 5,5 KM

1 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 44:53 08:09

2 Pål Stenberg Vang O-lag 48:07 03:14 08:44