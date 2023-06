Styrkeprøven Trondheim - Oslo er tursyklingens største klassiker og skal, i alle fall ifølge arrangøren, være verdens eldste og lengste turritt. Bortsett fra i "korona-årene" 2020 og 2021 har rittet blitt arrangert hvert år siden 1967. I år ble rittet arrangert for 56. gang, men det var nære ved å bli avlyst.

Mest oppmerksomhet i forkant

Styrkeprøven fikk mer medieoppmerksomhet i forkant av rittet enn rittet har fått nå i etterkant av arrangementet. Årsaken var lange diskusjoner og forhandlinger med Statens vegvesen og politi om tillatelse til å få gjennomføre årets ritt.

Styrkeprøven må nemlig søke om å få bruke veier der det normalt ikke tillates å sykle. På enkelte av disse veiene må dessuten fartsgrensa reduseres mens rittet foregår. Dette er medvirkende årsaker til at rittet, ifølge politiet og vegmyndigheter, har for store "samfunnsøkonomiske konsekvenser". Etter å ha gjennomført en egen kontroll i fjor, mente politiet dessuten at rittets deltakere ikke respekterer vegtrafikkloven og at Styrkeprøven bør finne en alternativ trasé.

Tilsvarende diskusjoner var det også rundt fjorårets arrangement.

Pålagt flere endringer

Så sent som en uke før starten i Trondheim lørdag 17. juni fikk arrangøren omsider de nødvendige tillatelser til å gjennomføre rittet. Også rittene Lillehammer-Oslo, Hamar-Oslo og Eidsvoll-Oslo kunne gå som planlagt, men arrangementet ble pålagt flere endringer. De viktigste endringene var at rittet ikke fikk bruke E6 inn til Oslo som tidligere, men isteden måtte bruke gang- og sykkelveier fra Hvam og inn til Vallhall Arena. I tillegg var rittet pålagt et "massivt vakthold".

– Politiet pålegger Styrkeprøven et massivt vakthold i forbindelse med Styrkeprøven i 2023. Det skal både være mange politivakter, politimotorsykler og langt flere stasjonære vakter (ikke politi, men godkjente løypevakter med kurs). De siste årene har vi fått pålegg fra politiet om å redusere antall stasjonære vakter fordi deltakerne ikke skulle oppfatte det slik at det var fri vei, men at trafikkreglene gjelder som normalt. I år er dette snudd til at behovet for vakthold langs hele traséen er helt nødvendig. Disse kostnadene, og særlig kostnadene for politiet, vil medføre et betydelig underskudd i forbindelse med arrangementet. Antall påmeldte deltakere er nå lavere enn det har vært på veldig mange år. Så selv om vegmyndighetene tillater arrangementet å bli gjennomført, så vil alt vaktholdet som blir pålagt medføre at arrangementet muligens ikke kan overleve i fremtiden, skrev Thomas Svane Jacobsen, som er styremedlem i Styrkeprøven, i en pressemelding.

Skøyt med luftgevær

Rittet fikk altså til slutt tillatelse til å gjennomføres, men i etterkant kunne vi lese om at ikke alle var like fornøyde med den avgjørelsen. Ifølge en pressemelding fra NTB skøyt en mann i 20-årene med luftgevær mot deltakerne i sykkelrittet. Det ble også kastet egg på deltakerne.

– Både som deltaker og arrangør av turrittet Styrkeprøven blir jeg oppgitt og frustrert over slike personer. For noen år tilbake kastet folk spiker og tegnestifter langs trasèen til syklistene. Nå er det luftgevær og eggkasting. Hvorfor mener såpass mange at syklister er fritt vilt langs veien? Allmenne hensyn tilsier en kraftig straffereaksjon mot alle tre i bilen, kommenterer Thomas Svane Jacobsen på sin facebook-side.

Det sportslige

Det var i år Team Trimtex som vant Trondheim - Oslo, 540 km, på 14:04:23 foran Trønderekspressen på 14:33:51.

Distansen Lillehammer - Oslo, 208 km, ble vunnet av Holmenkollen CK på 4:34:56, mens Hamar - Oslo, 138 km, vant Drøbak-Frogn IL sykkel på 4:08:55.

Se individuelle resultater nedenfor for de ulike distansene.

Totalt var det 1354 som fullførte en av distansene som inngikk i årets utgave av Styrkeprøven.

Komplette resultatlister



Årets vinnerlag: Team Trimtex som vant i år Trondheim - Oslo, 540 km, på 14:04:23. (Foto hentet fra lagets facebook-side)

Trondheim - Oslo, Topp 30 menn

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 33 Tor-Espen Jolma NOR Porsanger Cykleklubb M35-39 13:24:21 1 19 Espen Henrik Johansen NOR Team Trimtex M50-54 13:24:21 1 39 Thor Hæstad NOR Trimtex Cycling Team M50-54 13:24:21 4 24 Christian Solberg NOR Moss CK M30-34 13:26:42 + 2:21 4 18 Hans Helmenbakken NOR Gulsjøen Sykkelklubb M45-49 13:26:42 + 2:21 6 1021 Michael Rathing GER M60-64 13:42:19 + 17:58 6 1022 Thomas Uhl GER M50-54 13:42:19 + 17:58 8 464 Ole Albrechtsen DEN CK FIX M50-54 13:57:19 + 32:58 9 21 Christopher Johansen NOR Kløfta IL Sykkel M40-44 14:04:23 + 40:02 9 22 Petter Sørensen NOR Moss CK M45-49 14:04:23 + 40:02 9 15 Rune Helgesen NOR Team Trimtex M55-59 14:04:23 + 40:02 9 16 Per Christian Haugen NOR Gulsjøen Sykkelklubb M35-39 14:04:23 + 40:02 9 25 Lasse Gundersen NOR Team Trimtex M50-54 14:04:23 + 40:02 9 26 Ottar Farstad NOR Trimtex Cycling Team M55-59 14:04:23 + 40:02 9 40 Knut Arne Siljuberg NOR Team trimtex M45-49 14:04:23 + 40:02 9 41 Lars Bredvold NOR Solør CK M50-54 14:04:23 + 40:02 9 42 Oliver Lysholm Haugen NOR Trimtex Cycling Team M25-29 14:04:23 + 40:02 9 34 Stian Iuell NOR Team Trimtex M40-44 14:04:23 + 40:02 9 35 Helge Kolstad NOR Trimtex Cycling Team M50-54 14:04:23 + 40:02 9 38 Rober Grøndahl NOR TeamTrimtex M50-54 14:04:23 + 40:02 9 27 Remy Dirks NOR Trimtex Cycling Team M50-54 14:04:23 + 40:02 9 29 Øyvind Sørumshaugen Melvold NOR Trimtex Cycling Team M50-54 14:04:23 + 40:02 9 30 Håvard Gullik Sørbø NOR Namdal SK M30-34 14:04:23 + 40:02 9 32 Sindre Næss NOR Oslo sykleklubb M50-54 14:04:23 + 40:02 25 1043 Jon Andreas Klokkehaug NOR Trøndereksressen M35-39 14:07:45 + 43:24 26 2 Ole Bjørn Smisethjell NOR Trønderekspressen M20-24 14:08:51 + 44:30 27 366 Gard Tønnesland NOR SLB M50-54 14:12:19 + 47:58 28 240 Andreas Magnussen NOR Team Tequila M25-29 14:26:19 + 1:01:58 29 196 Gunnar Lødding NOR Harstad Skøyteklubb M55-59 14:29:19 + 1:04:58 29 197 Morten Andre Engen NOR Harstad Skøyteklubb M40-44 14:29:19 + 1:04:58 29 201 Anders Nilsen NOR Team ActionFrank M45-49 14:29:19 + 1:04:58

Trondheim - Oslo, kvinner

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 23 Jorid Iren Ødegaard NOR Moss CK K40-44 14:04:23 2 74 Kristin Weber GER K45-49 14:37:19 + 32:57 3 67 Siv Austad Hove NOR Bærum OCK K50-54 17:32:39 + 3:28:16 4 410 Heleen Van Beek NED K25-29 17:48:31 + 3:44:09 5 508 Therese Langseth NOR Ålesund OCK K25-29 17:49:52 + 3:45:30 6 1034 Fernanda Serpa Westgaard BRA Rye 15 K45-49 17:58:40 + 3:54:18 7 378 Britt Tømte Lund NOR Eidsvoll SK K50-54 18:33:56 + 4:29:34 7 374 Anne-Berit Sandaune NOR Eidsvoll SK K50-54 18:33:56 + 4:29:34 9 358 Melanie Behr GER RC Allgäu K40-44 18:52:12 + 4:47:49 10 257 Isabella Pititto NOR Oppdal SK K50-54 19:01:12 + 4:56:49 10 337 Ragnhild Torp NOR TSO K40-44 19:01:12 + 4:56:49 12 416 Lara Wolleschensky GER Besi & Friends K25-29 20:13:17 + 6:08:55 12 418 Lisa Alice Paus GER Cycle Cafe Team Wodantal K30-34 20:13:17 + 6:08:55 14 267 Kjersti Okstad Kirkeby NOR K45-49 22:03:40 + 7:59:18 15 528 Anne Edelved DEN Fjordens Sønner K55-59 22:19:37 + 8:15:15 16 1058 Filiz Yigit NED Velotours K50-54 22:29:10 + 8:24:48 17 480 Silje Skrove NOR Stiklestad il K40-44 22:38:15 + 8:33:52 18 76 Wenche Lien NOR K65-69 22:46:49 + 8:42:27 18 77 Bente Strand NOR K65-69 22:46:49 + 8:42:27 20 583 Wilma Jansen NED K55-59 23:45:40 + 9:41:18 21 510 Iwona Reuter GER K60-64 25:22:33 + 11:18:11 22 590 Kristin Wik NOR CK Jarlsberg K45-49 26:22:40 + 12:18:18 23 352 Silje Vegheim NOR K25-29 26:42:46 + 12:38:24 24 587 Madelen Stenberg NOR K25-29 27:30:56 + 13:26:34 24 588 Hedda Granli NOR K20-24 27:30:56 + 13:26:34 26 468 Ane Sandaker Kvittingen NOR Geilo IL K30-34 28:13:56 + 14:09:34 27 1008 Hilde Vollan NOR Søstrene Vollan K55-59 30:34:52 + 16:30:30 27 1009 Kristin Vollan NOR Søstrene Vollan K50-54 30:34:52 + 16:30:30

Lillehammer - Oslo, Topp 30 menn

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 5491 Fredrik Nordlien NOR Team Osea M30-34 4:25:06 2 1203 Frode Høyvik NOR #høyterskel M40-44 4:26:55 + 1:49 2 1205 Frank Jakobsen NOR Veidekke M55-59 4:26:55 + 1:49 4 1204 Tor Erik Lindøe NOR #Høyterskel / #ÅSG M35-39 4:30:22 + 5:16 4 1202 Rune Vidar Vestre NOR #høyterskel M45-49 4:30:22 + 5:16 4 1180 Mikkel Kæregaard Olsson DEN M45-49 4:30:22 + 5:16 4 1198 Jakob Jølstad NOR Bærum OCK M30-34 4:30:22 + 5:16 4 1223 Mathias Storm Mjelde NOR Porsanger Cykleklubb M20-24 4:30:22 + 5:16 9 1235 Odin Farstad NOR Beverly E-sport M25-29 4:33:28 + 8:22 10 1371 Christian Hasle NOR Holmenkollen CK M40-44 4:34:56 + 9:51 10 5500 Stig Strømsem NOR Holmenkollen CK M30-34 4:34:56 + 9:51 10 6491 Sven Hegstad NOR Holmenkollen CK M45-49 4:34:56 + 9:51 10 6494 Anders Sætre NOR Holmenkollen CK M45-49 4:34:56 + 9:51 10 6497 Johan Gutzkow NOR Fred.Olsen & Co Sportsklubb M55-59 4:34:56 + 9:51 10 5490 Leif Oddvin Jensen NOR Holmenkollen CK M45-49 4:34:56 + 9:51 10 5480 Emil Sveen-Åsegård NOR Holmenkollen CK M35-39 4:34:56 + 9:51 10 5481 André Nygård NOR Holmenkollen CK M45-49 4:34:56 + 9:51 10 5483 Dag Solberg NOR Holmenkollen CK M45-49 4:34:56 + 9:51 10 5485 Hans Petter Bieker NOR Holmenkollen CK M40-44 4:34:56 + 9:51 10 6486 Fredrik Sommerfeldt NOR Holmenkollen CK M45-49 4:34:56 + 9:51 10 5473 Drago Bergholt NOR Holmenkollen CK M35-39 4:34:56 + 9:51 10 5474 Jonas Ringstad NOR Holmenkollen CK M35-39 4:34:56 + 9:51 23 1185 Ole Christian Wendel NOR Anna Asset Management M30-34 4:35:57 + 10:52 24 1187 Morten Flobakk NOR Beverly E-Sport M30-34 4:38:10 + 13:04 24 1189 Kristian Solbrå NOR Vang Skiløperforening M45-49 4:38:10 + 13:04 24 1192 Morten Engen NOR Blaker IL - Sykkel M40-44 4:38:10 + 13:04 24 1236 Fredrik Nybråten NOR Beverly E-sport M25-29 4:38:10 + 13:04 24 1224 Herman Halfdansen NOR Ringerike SK M20-24 4:38:10 + 13:04 24 1230 Geir Zachariassen NOR Vang Skiløperforening Sykkel M55-59 4:38:10 + 13:04 24 6485 Nikolai Hoholm NOR Team OSEA M17-19 4:38:10 + 13:04

Lillehammer - Oslo, Topp 30 kvinner

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 1124 Sissel Vien NOR Vikings Valkyrie K60-64 5:16:10 1 1126 Live Kåsa Svarstad NOR Vikings Valkyrie K45-49 5:16:10 1 1128 Hege Galguften NOR Vikings Valkyrie K50-54 5:16:10 1 1129 Line Flaat NOR Vikings Valkyrie K50-54 5:16:10 1 1133 Trude Solvang NOR Vikings Valkyrie K45-49 5:16:10 1 1134 Anne Cathrine Helgesen NOR Vikings Valkyrie K45-49 5:16:10 1 1123 Sissel Kulseth Østvold NOR Vikings Valkyrie K55-59 5:16:10 1 1131 Hanne Gro Korsvold NOR Vikings Valkyrie K40-44 5:16:10 1 1136 Heidi Holmen Ask NOR Vikings Valkyrie K50-54 5:16:10 1 1137 Britt Elin Farstad NOR Vikings Valkyrie K40-44 5:16:10 11 1125 Karianne Strønen NOR Vikings Valkyrie K45-49 5:22:39 + 6:30 12 1130 Ida Bøthun NOR Vikings Valkyrie K40-44 5:29:56 + 13:47 13 5225 Katarina Utne NOR Kristiansands Cykleklubb K30-34 5:43:58 + 27:49 14 5455 Veronica Dalsnes NOR Nea Cykleklubb K40-44 5:44:23 + 28:14 15 5113 Elin Bergan NOR TT-Stadion Hønefoss K40-44 5:48:54 + 32:45 16 1132 Yngvill Oen NOR Vikings Valkyrie K45-49 6:00:31 + 44:22 16 1135 Synne Garder Pedersen NOR Vikings Valkyrie K45-49 6:00:31 + 44:22 18 5369 Amanda Borge Byrkjeland NOR Fiskebeinern CK K25-29 6:02:36 + 46:26 18 5370 Mette Liset NOR Fiskebeinern CK K25-29 6:02:36 + 46:26 20 5232 Ingvild Bøe NOR Åsane CK K45-49 6:07:20 + 51:11 21 5126 Amalie Solberg NOR Stiftstaden SK Trondheim K30-34 6:11:01 + 54:52 22 5346 Christine Køster NOR Metier K40-44 6:18:40 + 1:02:31 23 5080 Nina Bjerkely NOR Wilhelmsen Velo Team K40-44 6:18:58 + 1:02:49 23 5081 Line Andreassen NOR Wilhelmsen Velo team K30-34 6:18:58 + 1:02:49 25 5177 Marion Isabel Norum NOR CK Øst K55-59 6:22:07 + 1:05:58 25 5460 Ingunn Marie Baastad NOR Babes On Wheels K45-49 6:22:07 + 1:05:58 25 5461 Cecilie Raasok NOR Babes On Wheels K30-34 6:22:07 + 1:05:58 25 5462 Lene Gekko Pettersen NOR Babes On Wheels K50-54 6:22:07 + 1:05:58 25 5463 Siv Fosshaug NOR Babes On Wheels K45-49 6:22:07 + 1:05:58 25 5465 Sara Nygaard NOR Babes On Wheels K35-39 6:22:07 + 1:05:58

Hamar - Oslo, Topp 30 menn

1 1431 Robert Austnes NOR Sykkelklubben Skar Oslo M40-44 3:04:45 1 1429 Jørgen Thorshaug-Wang NOR Ottestad IL - Sykkel M50-54 3:04:45 1 1422 Christian Young NOR Bekk M30-34 3:04:45 4 1423 Snorre Gryte NOR Bekk M30-34 3:06:19 + 1:34 4 1430 Kristian Hartz Elsetrønningen NOR Ottestad IL - Sykkel M17-19 3:06:19 + 1:34 4 1426 Colin Furmston AUS Sykkel og Fritid M35-39 3:06:19 + 1:34 7 1428 Per Allan Johanson NOR Tveita Video & Tobakk M50-54 3:06:34 + 1:50 8 1425 Eskil Næss Hagen NOR Schala & Partners CK M35-39 3:45:04 + 40:19 8 1448 Kim Haugen Søjdis DEN SCT - Søjdis Cycling Team M35-39 3:45:04 + 40:19 10 1496 Espen Steiro NOR M40-44 3:47:00 + 42:16 11 1432 Marius Kristansen NOR Furnes Jernstøperi M40-44 3:51:50 + 47:06 12 1442 Ståle Rossdal NOR M50-54 3:59:36 + 54:52 12 1492 Erik Bolstad NOR BOS / PEUGEOT M40-44 3:59:36 + 54:52 12 1493 Kay Granlund NOR BOS / PEUGEOT M30-34 3:59:36 + 54:52 12 1494 Haakon Lunde NOR BOS / PEUGEOT M55-59 3:59:36 + 54:52 16 1485 Bengt Ove Sannes NOR Kloppa offroadklubb M35-39 4:03:17 + 58:32 17 1482 Fredrik N. Pedersen NOR Klatrarar M35-39 4:04:47 + 1:00:03 17 1475 Arne Noren Ugland-Trønnes NOR M35-39 4:04:47 + 1:00:03 19 1433 Sigbjørn Odden NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M55-59 4:08:55 + 1:04:11 19 1434 Hans Jørgen Groth NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M60-64 4:08:55 + 1:04:11 19 1427 Lee Frayne NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M65-69 4:08:55 + 1:04:11 19 1436 Jan Mikkelrud NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M60-64 4:08:55 + 1:04:11 19 1438 Arne Frostad NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M55-59 4:08:55 + 1:04:11 19 1440 Petter Lende NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M45-49 4:08:55 + 1:04:11 19 1441 Thomas Johansen NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel M45-49 4:08:55 + 1:04:11 26 1462 Morten Johannessen NOR Team X M60-64 4:09:56 + 1:05:12 26 1465 Martin Johannessen NOR Oslostudentenes IK - Sykkel M20-24 4:09:56 + 1:05:12 28 1488 Roy Arve Eriksen NOR Mack Ølbryggeri M50-54 4:25:26 + 1:20:42 28 1446 Lars Ottersen NOR M50-54 4:25:26 + 1:20:42 28 1483 Walter Sørvik NOR Mack Ølbryggeri M45-49 4:25:26 + 1:20:42 28 1484 Kim Vestli NOR Mack Ølbryggeri M20-24 4:25:26 + 1:20:42

Hamar - Oslo, kvinner

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 1435 Line Arnesen NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel K50-54 4:08:55 1 1437 Kine Dirro Bøhlerengen NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel K50-54 4:08:55 1 1439 Tessa Odden NOR Drøbak-Frogn IL Sykkel K25-29 4:08:55 4 1453 Siv Ødegaard NOR K30-34 4:22:00 + 13:05 5 1444 Yvonne Grønhaug NOR K45-49 4:25:26 + 16:31 5 1486 Barbro Molnes NOR Mack ølbryggeri K40-44 4:25:26 + 16:31 5 1489 Bente Skjellaug NOR Mack Ølbryggeri K65-69 4:25:26 + 16:31 5 1490 Vigdis Andreassen NOR Mack K35-39 4:25:26 + 16:31 5 1495 Linn Rogne NOR Tønsberg CK K45-49 4:25:26 + 16:31 10 1456 Marianne Øvrebø NOR K45-49 4:43:31 + 34:36 10 1458 Anja Østegården NOR K45-49 4:43:31 + 34:36 12 1457 Marianne Lund Østhagen NOR K35-39 4:45:18 + 36:23 13 1455 Tina Kasseth NOR K30-34 5:12:11 + 1:03:16 14 1466 Magdalena Kwarta NOR RAGN-SELLS Grønner på K40-44 5:36:52 + 1:27:57 14 1469 Bente Sørum NOR RAGN-SELLS Grønner på K55-59 5:36:52 + 1:27:57 14 1470 Alice Grindheim NOR RAGN-SELLS Grønner på K35-39 5:36:52 + 1:27:57 14 1473 Iselin Sørum NOR RAGN-SELLS Grønner på K25-29 5:36:52 + 1:27:57 18 1479 Anette Bjerkrheim Folberg NOR AK47 K17-19 6:22:31 + 2:13:36 18 1481 Katarina Luiza Johansen NOR AK47 K17-19 6:22:31 + 2:13:36 20 1478 Gunn Sørmo NOR K60-64 6:28:07 + 2:19:12 21 1476 Gerd Aslaksen NOR K70-74 6:28:51 + 2:19:56 22 1480 Oksana Alvarado NOR AK47 K45-49 6:38:16 + 2:29:21

Eidsvoll - Oslo, Topp 30 menn

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 6326 Mattis Johannessen NOR Team Keep Focus M25-29 1:25:06 1 6327 Kenneth Stokke NOR team tortour M50-54 1:25:06 1 6329 Jarle Dreierstad NOR SK Rye sykkel M60-64 1:25:06 1 6386 Itri Amazigh NOR Bama Storkjøkken Oslo AS M50-54 1:25:06 1 6317 Fredrik Gulbrandsen NOR Skedsmo betong AS M25-29 1:25:06 1 6318 Johan Grundnes NOR Team GT M25-29 1:25:06 1 6324 Oscar Tassinari NOR Team tortour eidsvoll M40-44 1:25:06 1 6341 Ole Kristian Sogn Evju NOR Bama Gruppen AS M30-34 1:25:06 9 6366 Brede Løvlien NOR Eidsvoll SK M45-49 1:30:09 + 5:03 9 6429 Hans Petter Stenberg NOR Langhus il M60-64 1:30:09 + 5:03 9 6331 Dag Grøndalen NOR Toten-Kranken Cykleklubb M60-64 1:30:09 + 5:03 9 6332 Tommy Kristiansen NOR Toten-Kranken Cykleklubb M50-54 1:30:09 + 5:03 9 6421 Alvind Nordmarken NOR Nanset IF - Sykkel M14-16 1:30:09 + 5:03 14 6340 Christian De Raad Ness NOR Bama Gruppen AS M25-29 1:30:57 + 5:51 15 6425 Ole Morten Thorsvik NOR Bull Ski Kajakk M60-64 1:34:33 + 9:27 16 6423 William Hedvald Dobbe NOR Sandefjord SK M14-16 1:36:21 + 11:15 16 6424 Jonas Sandmoen Svendsen NOR Sandefjord SK M14-16 1:36:21 + 11:15 16 6417 Erik Hedvald Nilsen NOR Sandefjord SK M45-49 1:36:21 + 11:15 16 6345 Geir Holmsen NOR Stovnerkameratene M55-59 1:36:21 + 11:15 16 6426 Finn Christensen NOR PHARMAQ BIL M50-54 1:36:21 + 11:15 21 6370 Marius Olsby NOR M30-34 1:42:58 + 17:52 22 6301 Joachim Solvang NOR M30-34 1:45:09 + 20:03 23 6342 Mikael Erlandsen NOR Bama Gruppen AS M30-34 1:46:05 + 20:59 24 6367 Fredrik Skogstad NOR Eidsvoll SK M25-29 1:47:20 + 22:14 25 6361 Asle Hellesnes NOR Laban M55-59 1:47:22 + 22:16 26 6376 Anders Kiær Holter NOR Bama Gruppen AS M45-49 1:48:18 + 23:12 26 6389 Lars Erik Johannessen NOR BaRe Frukt & Grønt AS M35-39 1:48:18 + 23:12 26 6322 Lars Christian Myran NOR Team Tortour M45-49 1:48:18 + 23:12 29 6305 Christopher Vårdal NOR Møller B.I.L M25-29 1:49:11 + 24:06 30 6387 Ronny Gregersen NOR Bama Storkjøkken Oslo AS M55-59 1:51:55 + 26:49

Eidsvoll - Oslo, kvinner