Løperne fikk instrukser rett før startskuddet lød om hvordan runddansen skulle foregå mest mulig problemfritt. Det løste de aldeles utmerket.

Temperaturen steg godt over 20 grader da sola kom fram fra det lette skydekke og sørget for at det ble varmere enn optimalt for langløping. Stemningen var imidlertid upåklagelig og de frammøtte satte tydelig pris på nyvinningen. Med den nest beste deltagelse av de fem løpene så langt i årets sesong er det håp om at banevarianten er kommet inn i karusellprogrammet for å bli.

Pers på 10000 m+

Martin Grønvold løp fra konkurrentene så fort startskuddet smalt og trengte aldri å se seg tilbake. Til tross for at samtlige medløpere måtte passeres flere ganger i bane 2, løp 25-åringen fra Koppang inn til ny pers på 33:29 i sololøpet og var selvsagt godt fornøyd med det. Henning Mortensen avsluttet best i gruppa bak og tok 2. plassen på 36:40, sekundet foran Erlend Engum. Kjell Vegard Opheim som lenge holdt 2. plassen foran duoen måtte ta til takke med 4. plass på 37:01.

Martin Grønvold alene i front etter en runde.

Kjell Vegard Opheim (53) som var 3. mann på årsstistikken på såvel 10 km som halv- og helmaraton i fjor, åpnet friskt og holdt 2. plassen helt til det var igjen 1000 m.

Erlend Engum i front for forfølgergruppa på 3. plass.

Rett bak pers

Ida Gjermundshaug Pedersen var ikke langt bak persen da hun avsluttet på 37:11 etter et godt disponert løp hvor hun distanserte sine mannlige medløpere på de siste rundene. Esther Innselset og Marthe Kristine Hasahl Karset fulgte deretter på lista med henholdsvis 40:15 og 40:52.

Ida Gjermundshaug Pedersen leder an etter 400 m mens Erik Syversen og Patrick Åserud prøver å følge.

Esther Innselset løper som regel like bra som hun smiler.

Marthe Kristine Hasahl Karset på vei til en sikker 3. plass.

Akkurat en tredel, altså 15 løpere, fullførte de 25 rundene under 40 minutter. Arrangementet ble dratt vel i havn av et fåtall funksjonærer som i tillegg til rundetider og verbal ringing for siste runde sørget for drikkestasjon og ekstra motivasjon for å stille opp i form av et av løpesko i uttrekkspremie.

Resultater Baneløpet 10 000 m Børstad 20.06.2023: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ida Gjermundshaug Pedersen Hamar Politiidrettslag K30-39 37:11 +0:00 2 Esther Innselset Hamarløperne K40-49 40:15 +3:04 3 Marthe Kristine Hafsahl Karset Norsk Tipping BIL K30-39 40:52 +3:41 4 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb/ Norsk Tipping K40-49 41:57 +4:46 5 Heidi Syversen Hamar Kommune/Fik Orion K20-29 42:42 +5:31 6 Marte Ihrstad Hamar K40-49 44:17 +7:06 7 Marit Aamdal RU K40-49 46:58 +9:47 8 Bente Langøigjelten Hamarløperne K50-59 51:00 +13:49 Menn: 1 Martin Grønvold FIK Ren-Eng M20-29 33:29 +0:00 2 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-49 36:40 +3:11 3 Erlend Engum Hamar IL Triatlon M40-49 36:41 +3:12 4 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-59 37:01 +3:32 5 Jarle Jakobsen Gubbetrim/ Moelven IL M40-49 37:20 +3:51 6 Erik Syversen Hamar Skiklubb M50-59 37:29 +4:00 7 Erik Persheim Hamar M30-39 37:35 +4:06 8 Marius Karlsen Hamar M20-29 37:45 +4:16 9 Patrick Åserud Furnes M50-59 37:55 +4:26 10 Vegard Ruud Øverkvern Fus M30-39 38:06 +4:37 11 Jo Reistad Furnes M40-49 39:00 +5:31 12 Rune Svartvadet Hamar M50-59 39:17 +5:48 13 Erlend Laukvik Adamstuen Løpeklubb M30-39 39:22 +5:53 14 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb/Norsk Tipping M50-59 39:25 +5:56 15 Ole-Morten Svenkerud Ingeberg M50-59 40:03 +6:34 16 Jørn Presterudstuen Hpil M50-59 40:23 +6:54 17 Håkon Amb Asko M50-59 41:54 +8:25 18 Sondre Bonkerud Veldre Friidrett M30-39 41:55 +8:26 19 Anders Fossum Brumunddal M40-49 42:12 +8:43 20 Lars Thorsen Team Sportsmanden M50-59 42:34 +9:05 21 Ole Christian Bang Hamar M50-59 43:07 +9:38 22 Espen Storslett Hamar M30-39 43:13 +9:44 23 Amund Hønningstad Hamar M40-49 43:14 +9:45 24 Hans Thorvald Nygaard Ingeberg M30-39 43:19 +9:50 25 Harald Stenersen Hamar M50-59 43:43 +10:14 26 Thor Michael Vardebakken Ingeberg M40-49 44:03 +10:34 27 Frank Lundsbakken Lundsbakken Elektro M40-49 44:41 +11:12 28 Miroslaw Baran Rvt.As M40-49 44:59 +11:30 29 Severin Myrbakken Rena M50-59 45:15 +11:46 30 Thomas Jansrud Team Kondis Elverum M40-49 45:42 +12:13 31 Raymond Lundquist Stavsberg Barnehage SA M30-39 46:56 +13:27 32 Thomas Pedersen Brattglede M40-49 46:58 +13:29 33 Ronny Bohrmann Arribatec / Kondis M50-59 47:42 +14:13 34 Rolf Bakken FIK Orion M60-69 47:45 +14:16 35 Odd Perry Søvik Hamar M60-69 52:22 +18:53 36 Luan Thanh Thai Hamar M30-39 55:25 +21:56 37 Anders Dalen Eika BIL M30-39 57:25 +23:56

Alle kom i bakgrunnen for Martin Grønvold på Børstad.



57-åringen Hans Tore Riibe leverte nok milløp godt under 40 minutter.

Hans Thorvald Nygaard først i en liten kjede etter 400 m.

Frank Lundsbakken sjekket som mange andre åpningsfarten.

Ole Christian Bang var dagens heldigste som kunne innkassere et par Hoka løpesko til en verdi av 2500 kr for sin 43 minutters innsats.

Marte Ihrstad med Kondis' representant foran seg - så lenge det varte...

Miroslaw Baran (908) og Odd Perry Søvik side om side i tredje sving.

Bente Langøigjelten brukte baneløpet som en gjennomkjøring før helgas HHT Ultra.

Ingen over og ingen ved siden av Ida Gjermundshaug Pedersen og Martin Grønvold denne tirsdagskvelden på Hamar.