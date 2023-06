Forhåndsfavorittene Andreas Penne Nygård og Vienna Dahle har funnet sin plass foran på startstreken. Syklist Silje Milenkovic venter på at årets starter Richard Kverneland skal fyre av startskuddet presis kl 21.30



Inge Lunde, Kleivane IL kunne simpelthen ikke finne seg i å bli fraløpt av 7,5 år gamle Lucas Bueno. Begge setter inn sluttspurten 500m før mål. Lucas inn til formidable 21.18, Inge 20.57





Inge Lunde og Lucas Bueno. (Foto: Arrangøren)





Sist søndags kretsmester på 1500m Spirits Oda Lundeby valgte å følge 3.beste løper i klasse 45-49 år Skjalgs Rolf Jegervatn (17.14) og klassens nr 2 Undheimløper Sølve E. Salte (17.09). Alle tre avsluttet sterkt etter et gjennomført godt løp.





Etter lang tids konkurransefravær var Spirits Maria Wiig tilbake langs Solastranden og leverte enda en gang et strålende løp til ny pers 17.20 og 3.plass. # 253 Fredrik Abrahamsen, Spirit startet sannsynligvis lengre bak idet han fikk tiden 17.12 i mål. (Foto: Arrangøren)



Oda Lundeby full av adrenalin og så aldeles hoppende glad over forbedret fjorårets 5km PB 18.41 med halvannet minutt til 17.10, at hun likegodt glemte hele premieutdelingen. Her er Vienna Dahle og Maria Wiig. (Foto: Arrangøren)



Bak seg hadde Maria Wiig sterke NM løpere som Christina Maria Toogood, Silje Torsvik og Marie Kloster. Ingen NM kvalifiserte løpere stilte i klasse menn senior.

Noen tok seg et avkjølende sjøbad, noen nøyt kveldsola utfor hotellets strandbar, noen var så heldig og fikk seg et eksemplar av årets forlengst utsolgte ferdigbestilte medaljer, noen måtte bare haste hjemover klar for morgendagens utfordringer

Trippel norsk NM gullvinner Vienna Dahle forble ensom da en noe bortgjemt premieutdeling fant sted i solnedgang nær stranden men var sporty nok til å stille opp for ny fotografering - fikk med seg en enda finere utgave av solen 10-15 min før solnedgang kl 22.45.

Og all ære til Vienna som har slitt på trening etter knusing av tidligere nivå i Siddisløpet da hun i sin 9.seier løp inn til 27.42.

Foruten et napp i vandrepokalen forbedret Vienna Kristin Vabøs løyperekord (16.56) med 8 sek til 16.48.

Hans Magnar Lien, en virkelig gla'løper som innfinner seg hver mandag på intervall trening i Spirit. Han tok opp løping i godt voksen alder og her i strålende driv og strålende tid 24.47 i klasse 75-79 år



Resultater // 20 beste menn

Plass BIB Navn Sted / Klubb Klasse Tid Bak 1 125 Andreas Penne Nygård Sandnes IL M40-44 14:53 0:00 2 274 Einar Kalland-Olsen Gjesdal IL / Aker Solutions M23-39 15:31 0:38 3 88 André Puntervold Pereira GTI Friidrettsklubb M23-39 15:46 0:53 4 171 Bjørn Langstein Bjørn Langstein / Tomrefjord Il/Vår Energi BIL M23-39 15:48 0:55 5 309 Svein Olav Krakstad Spirit Friidrettsklubb M40-44 15:53 1:00 6 300 Thomas Asgautsen Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:06 1:13 7 180 Håvard Andersen Bråthen Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:17 1:24 8 146 Ole Martin Vedøy Spirit Friidrettsklubb M40-44 16:20 1:27 9 124 Øystein Wergeland Sandnes IL M23-39 16:27 1:34 10 209 Einar Sande Spirit Friidrettsklubb / Prosjektil BIL M23-39 16:33 1:40 11 128 Jan Erik Wergeland Sandnes IL M23-39 16:42 1:49 11 346 Sindre Jørgensen Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:42 1:49 13 220 Tom Sanne Sandnes IL M45-49 16:45 1:52 14 194 Wouter Olde Heuvel Skrubbholen Joggelag M23-39 16:47 1:54 15 76 Jan Tore Gjedrem Bjerkreim IL M23-39 16:48 1:55 16 229 Tom Eirik Håland Grødem Runners M23-39 16:49 1:56 17 153 Laimis Verbliugevicius Spirit Friidrettsklubb M40-44 16:50 1:57 18 172 Joakim Hansen UiS BIL M23-39 16:52 1:59 19 207 Daniel Riska Hommersåk M23-39 16:58 2:05 20 279 Steve Acarregui Spirit Friidrettsklubb M23-39 17:07 2:14

Resultater kvinner

Plass BIB Navn Sted / Klubb Klasse Tid Bak 1 216 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL K23-39 16:48 0:00 2 179 Oda Lundeby Spirit Friidrettsklubb K20-22 17:10 0:22 3 400 Maria Wiig Spirit Friidrettsklubb K23-39 17:20 0:32 4 127 Christina Maria Toogood Sandnes IL / Sandnes BIL K23-39 17:41 0:53 5 288 Silje Torsvik Spirit Friidrettsklubb K23-39 17:49 1:01 6 401 Marie Kloster Skjalg IL K40-44 17:51 1:03 7 261 Ida Tjørsvaag Sandnes IL K23-39 18:06 1:18 8 182 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb K23-39 18:13 1:25 9 75 Monika Vassbø Bjerkreim IL K23-39 18:23 1:35 10 269 Karoline Lien Spirit Friidrettsklubb K23-39 18:35 1:47 11 85 Therese Skeie GTI Friidrettsklubb K23-39 18:44 1:56 12 225 Marie Svela Bjerkreim IL / Bjerkreim K14-15 19:35 2:47 13 208 Tone Jenssen Rathe Stavanger K23-39 19:40 2:52





