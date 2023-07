Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens mening.

«Det skal lønne seg å være medlem i Kondis både for kropp og lommebok.»

«Litt ditt» er et slagord vi kjenner fra Coop. Det er så utrolig beskrivende for hva organisasjoner står for. Dette gjelder ikke bare for samvirkeorganisasjonen Coop, men vel så mye for Kondis og mange andre organisasjoner. Her kan folk melde seg inn, stille til valg, og være med å bestemme framtida for organisasjonen sin.

Et medlem – én stemme

I organisasjoner er det slik at et medlem har én stemme. Her kan ingen komme og kjøpe seg opp med mange eierandeler og på den måten dominere over alle de andre. Her er det heller ikke om å gjøre å skape store overskudd til noen få eiere, men å sørge for å skape en merverdi for mange.

For Kondis innebærer det å søke å holde medlemskontingenten så lav at flest mulig kan ta seg råd til å være medlem. Vi har ingen enkelteier som skal ha forrentning av sine investerte midler i en bedrift, og som dermed ønsker høyest mulig overskudd og et størst mulig utbytte, men 11.672 medlemmer som er opptatt av å kunne fortsette å være medlem uten å måtte betale altfor mye.

De som melder seg inn i Kondis, kan stille til valg, og være med og påvirke hva vi skal bruke ressursene våre på. Skal vi gi ut flere blader, tykkere blader, skal vi skrive om andre tema, arrangere flere medlemskvelder og kurs, skal vi opprette flere Kondistreninger, arrangere flere treningsturer eller skal vi fronte en viktig politisk sak? Hos oss kan alle medlemmene være med å bestemme.

Det skal lønne seg å være medlem

Vi ønsker at flest mulig skal være medlemmer hos oss. Ikke for at Kondis skal tjene så utrolig mye penger, men fordi vi ser at mange får økt motivasjon til å trene når de er medlemmer i Kondis. Når vi har mange medlemmer, vil vi i en større sammenheng kunne bidra til treningsglede og bedre folkehelse.

Våre medlemmer mottar medlemsbladet Kondis med ni utgivelser i året, og har tilgang til alt innhold på Kondis.no med både treningssaker, og interessante intervjuer og reportasjer. I tillegg har vi en rekke medlemsfordeler med blant annet rabatt på flyreiser og hotellovernattinger, sykkelleie, kjøp av treningsutstyr, og på startkontingenten i over 120 kvalitetsløp. Som medlem i Kondis har du også 15 % rabatt på kjøp av løpesko og treningstøy hos en rekke sportsbutikker, Bull Ski og Kajakk og Löplabbet. Om du trenger et par nye løpesko og en tights har du fort tjent inn medlemskontingent for et helt år. Målet vårt er at det skal lønne seg å være medlem i Kondis både for kropp og lommebok.

Kondis sitt bidrag til folkehelsearbeidet

Kondis har som formål å spre treningsglede og motivere folk til å være fysisk aktive. Det gjør vi gjennom treningsturer, kurs, Kondisløpet, medlemsbladet Kondis og nettsiden Kondis.no.

Vi driver også treningsgrupper, kalt Kondistreninga over hele landet fra Risør i sør til Alta i Nord og Radøy i vest. Disse er drevet av Kondismedlemmer på frivillig basis, er gratis og åpne for alle.

I tillegg er Kondis godkjent som søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam, og kan på den måten være med å bidra til finansiering av en rekke helserelaterte større og mindre prosjekter. Det betyr at forskere, forskningsinstitusjoner, foreninger, enkeltpersoner og bedrifter kan søke om midler til helsebringende forskning, tiltak og aktiviteter gjennom Kondis.

Bladet og nettsiden er mer kjent enn organisasjonen

Mange melder seg inn i Kondis for å få abonnement på bladet Kondis, og er kanskje ikke klar over at de er medlem i noe større enn et blad. Noen mener også at det er bladet Kondis eller Kondis.no som deler ut utmerkelser og som gir økonomisk støtte til medlemsaktiviteter. Dette er ikke noe som verken bladet eller nettstedet driver med. Disse redaksjonene har fokus på å lage redaksjonelle saker og godt treningsstoff. Det er organisasjonen «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står for slike aktiviteter i tillegg til at organisasjonen gir ut bladet og driver nettstedet.

Kondis ble etablert i 1962 som «Den norske maratonklubb». Mottoet var «For idrett og vennskap i det lange løp». Medlemsbladet har vært gitt ut siden 1969. Til å begynne med hadde bladet organisasjonens navn; «Den norske maratonklubb», men allerede fra nummer 1 i 1971 har bladet hatt navnet Kondis. Rundt årtusenskiftet endret organisasjonen navn fra «Den norske maratonklubb» til «Den norske løpsorganisasjon» og et par år seinere tok organisasjonen navnet Kondis og fra da av har bladet og organisasjonen hatt det samme navnet, men organisasjonen har tillegget «norsk organisasjon for kondisjonsidrett».

Navnet Kondis har vært knyttet til medlemsbladet i langt flere år enn til organisasjonen. Det i tillegg til at det redaksjonelle arbeidet vårt for bladet og nettsiden, er den delen av virksomheten vi bruker desidert mest ressurser på, og som også er hovedgrunnen til at de fleste melder seg inn i Kondis, gjør at det ikke er så rart at medlemmer og andre tenker nettopp på bladet og nettsiden når de tenker på Kondis. Jeg synes derfor det er fint innimellom å kunne minne om at vi er langt mer enn et blad og en nettside. Kondis er din organisasjon hvor du kan bidra med dine ressurser, og som du kan være med å bestemme retningen for.

Kondis ble etablert for over 60 år siden. I Kondis sin levetid har det kommet og gått mange blader og nettsteder som har handlet om løping og andre kondisjonsidretter. Kondis har bestått både gjennom oppgangstider for løping og trening, og i perioder der interessen for dette har vært på et desidert lavmål. Gjennom nøkternhet og en genuin interesse for det vi driver med, dyktige ansatte og utrolig mange dyktige frivillige medarbeidere, har vi klart å ha stor aktivitet over lang tid. Når eierne av blader og nettsteder ikke lenger får den forrentningen de ønsker for de ressursene de spytter inn i produktene, trekker de seg ut for å finne andre mer lønnsomme pengeplasseringer.

I perioder der det er lav oppslutning rundt redaksjonelle produkter innen løping og kondisjonsidretter, merker også Kondis dette på økonomien for organisasjonen. Forskjellen mellom Kondis og andre bladutgivere er at våre eiere har en genuin interesse for det de driver med og er ikke like følsomme for lavkonjunkturer.

Jeg har stor tro på at Kondis vil bestå i mange år framover. Vi har plass til enda flere medlemmer og engasjerte frivillige medarbeidere. Dersom du har lyst til å bidra på et eller annet vis, enten det er som trener for en lokal treningsgruppe, som reporter på Kondis.no eller i bladet, eller kanskje som en lokal møte- og kursarrangør, må du gjerne ta kontakt med oss på e-post. Vi vil også gjerne ha deg med på landsmøtet som utsending fra ditt område om du ønsker det. Landsmøtet er i begynnelsen av mars hvert år. Send oss gjerne en e-post om du vil stille som delegat eller har lyst til å vite mer om hva dette går ut på.

Inntil videre vil jeg ønske dere alle en fortsatt god sommer fra Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett!

Litt mer om Marianne Røhme

Marianne Røhme (59) er daglig leder i Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett og ansvarlig redaktør for bladet og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.