- I starten av etappen gikk det litt for mye tid, men etter hvert var det stabilt og bra, oppsummerte Anne Margrethe Hausken Nordberg da hun kom i mål på sin sisteetappe under dagens Venla stafett i Finland.



Veteranen i klubbdrakten til Nydalens SK hadde da løpt ut på 3. plass – med halvannet minutt opp til ledende IFK Göteborg, men måtte gi både noen minutter og plasseringer på sin sisteetappe:

- Jeg samler meg bra, slik at det blir greit til slutt, fortsetter ankerkvinnen.



Før henne hadde Anna Ulvensøen, Alice Hugosson og Helena Karlsson gjort jobben, slik at det ble en kamp mot løpere i verdenseliten for Hausken Nordberg – som selv la opp sin landslagssatsning for 3 – 4 år tilbake:



- Jeg må bare erkjenne at jeg ikke kan følge løperne i verdenseliten lenger, sier hun selv.



Dermed måtte hun se verdensener Tove Alexandersson – for Stora Tuna og den finske VM-løperen Mia Niitynen for Kalevan Rasti passere i løpet av sisteetappen i stafetten hvor IFK Göteborg nok en gang viser – med seier – at de er verdens beste klubb på damesiden:



-De er best, og imponerer ved å vinne klart nok en gang. I tillegg er det godt å se for Norsk Orientering at OK Linne – som blir nummer 2 – har 3 norske ungjenter på laget.



Hausken Nordberg sikter da til Kristin Melby Jacobsen, Pia Young Vik og Oda Scheele – som innledet for den svenske klubben som ble nummer 2 i dag.



Det var også et norsk innslag på IFK Göteborgs vinnerlag; VM-løper Ingrid Lundanes innledet for de blå-hvite som vant med nesten 5 minutter ned til OK Linne til slutt i den finske sommervarmen i Borgå noen mil øst for Helsinki.



- Dette var utrolig moro, kommenterte Lundanes med et smil.



- Selv kunne jeg nok løpt litt bedre på min førsteetappe, men uansett er dette veldig artig, fortatte en fornøyd Lundanes.



Fornøyd var nok også Byåsen IL som etter å ha preget stafetten underveis endte som 17. lag til slutt.



Da ble de passerte av «naboklubben» NTNUI på sisteetappe. NTNUI endte på 11. plass.



Halden (22), NTNUI 2 (27) og Nydalen SK 2,.lag (33) løp seg også inn blant de 40 beste på verdens største orienteringsstafett.

Kilde: Norsk orientering



Resultater:



1 1 IFK Göteborg SWE 3:00:43

2 22 OK Linné SWE 3:05:28 +4:45

3 4 Kalevan Rasti FIN 3:05:36 +4:53

4 32 Stora Tuna OK SWE 3:06:31 +5:48

5 5 Nydalens SK NOR 3:08:49 +8:06

6 7 Tampereen P FIN 3:10:10 +9:27

7 8 SK Pohjantähti FIN 3:10:57 +10:14

8 6 Lahden S-37 FIN 3:11:00 +10:17

9 21 IGTISA LTU 3:11:16 +10:33

10 1548 OK Pan Århus DEN 3:12:37 +11:54

11 15 NTNUI NOR 3:13:39 +12:56

Øvrige norske:

17 82 Byåsen IL NOR 3:14:27 +13:44

22 18 Halden SK NOR 3:16:03 +15:20

27 160 NTNUI 2 NOR 3:24:40 +23:57

33 57 Nydalens SK 2 NOR 3:26:36 +25:53