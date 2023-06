- Jeg var litt overrasket over at jeg kom i mål på 6. plass, sa Matthias Kyburz etter målgang på Jukola i morgentimene søndag.



Da Tyrving-løperne gjort unna 7 etapper fra lørdag kveld, gjennom lørdagsnatten til målgang i soloppgangen søndag i Borgå noen mil øst for Helsinki.



Den sveitsiske landslagsmannen Kyburz avsluttet det hele i en spurt mot finske Akseli Ruohola i kamp om 6. plassen.



- Vi er godt fornøyde med 6. plass, sa ankermannen – og fortsatte:



- Etter en innledning på stafetten som kanskje ikke var helt optimal, har det vært mye god løping på de siste etappene under morgentimene.



Da passerte Tyrving også NTNUI, og ble dermed best av de norske lagene under årets storstafett i Finland:



- Vi synes selvfølgelig det er moro å være best av de norske lagene, og ikke minst også best i byen, sa Kyburz med et smil.

Smilte gjorde også hans lagkamerater Wojciech Kowalski, Bjørn Ekeberg, Torgeir Tiltnes Nørbech, Anders Tiltnes Brokstad, Håkon Jarvis Drage og Christoph Meier.



Like fornøyd var ikke den norske landslagsmannen Lukas Liland. Han gikk i ut i tet på siste etappe for sin svenske klubb OK Linne, men ble løpt inn av Emil Svensk i Stora Tuna.



Det endte med en spurtstrid om seieren, som sistnevnte avgjorde til sin – og Stora Tunas fordel.



Dermed bel den svenske klubben historisk som første klubb med 4 seire på rad i Jukola:



- Det er ikke gøy å bli slått i spurt, men nå er det nå en gang slik det endte i dag, kommenterte Liland.



- Jeg hadde håpet at han skulle ta initiativet i skogen, slik at jeg kunne gjøre et annet veivalg enn ham – og kanskje avgjøre der. Men hans taktikk var klar; å slå meg i spurten, fortsatte Liland – før han avsluttet:



- Likevel er dette tangering av vår klubbrekord med OK Linne, dermed må vi være fornøyd.



Albin Ridefelt – som løp nest siste etappe for OK Linne supplerte:



- Vi har fulgt planen vår hele veien, og bare gjort noen småfeil gjennom hele stafetten.



Da må en bare konstatere at Stora Tuna nok en gang viste seg som de beste under Jukola.



Denne gang med 19 sekunder til gode på OK Linne.



Tyrving var til slutt nesten 20 minutter bak Jukola-spesialistene fra Stora Tuna – som har løpt med de samme 7 løperne under alle de fire seirene i den finske storstafetten.



Nydalens SK (14) og Halden SK (15) løp seg også inn blant de 20 beste lagene – og fikk dermed velfortjent premie – i årets storstafett i Finland.

KIlde: Norsk orientering

Resultater:

1 1 Stora Tuna OK SWE 8:21:23

2 4 OK Linné SWE 8:21:42 +19

3 27 Helsingin S FIN 8:30:32 +9:09

4 85 Tampereen P FIN 8:36:49 +15:26

5 6 Koovee FIN 8:38:32 +17:09

6 17 IL Tyrving NOR 8:40:30 +19:07

7 61 MS Parma FIN 8:40:34 +19:11

8 3 NTNUI NOR 8:46:13 +24:50



Øvrige norske:

14 21 Nydalens SK NOR 8:52:42 +31:19

15 9 Halden SK NOR 8:53:09 +31:46