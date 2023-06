Det var en nydelig kveld på Bislett stadion tirsdag 20. juni. Den verste hetebølgen har trukket bort fra Østlandet, og behovet for den utplasserte drikkestasjonen hadde nok vært større for en uke siden. Allikevel ble det selvfølgelig varmt for de fleste utover i løpet, og mange så ut til å åpne litt for hardt.



Det var satt opp fartsholdere på ulike nivåer på alle øvelser, så her var det god mulighet for å få fin pacing. Det var bra for de av deltakerne som for eksempel jaktet på NM-kravene.



Medlemsservice fra Kondis

Av de 257 bildene som ligger fordelt på de seks øvelsene, vil vi tro at vi har fanget så og si alle deltakere som fullførte løpene. Finner du et bilde du kunne tenke deg, så kan du sende oss en epost hvor du skriver ditt medlemsnummer og hvilket bilde du eventuelt ønsker, så sender vi deg en større versjon som du kan laste ned og benytte til privat bruk.