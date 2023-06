Etter VM-uttaksløp i Sveits – hvor VM finner sted i juli – lørdag, søndag og tirsdag, har Norges Orienteringsforbund tatt ut laget til sommerens mesterskap.

- Det er alltid krevende å ta ut kun 3 løpere per distanse, men da vi hadde sett løperne både under liknende terreng i verdenscupen i Sveits høsten 2022 og verdenscupen i Norge våren 2023 – som også lå i bakhodet, ramlet det etter hvert på plass, kommenterer landslagssjef Janne Salmi. Sammen med landslagstrenerne Anders Nordberg og Damien Renard var han i Sveits – både før og under de nevnte uttaksløpene. Etter et sprint-VM i Danmark i fjor, er det nå tilbake i skogen – hvor det sist ble delt ut VM-medaljer i Tsjekkia i 2021:

- Det stilles omtrent samme type arbeidskrav i Sveits som i Tsjekkia; en fysisk tøff langdistanse, med bratte bakker og mye veivalgsproblematikk. På mellomdistansen blir det teknisk krevende – som i Tsjekkia, og så avslutter vi med en stafett – som er en miks av de to foran nevnte. Alt dette er litt det samme som for to år tilbake.

Hva er målet for mesterskapet?

- Medalje på alle seks distanser. Dette er tøft, men mulig. I tillegg håper vi på så mange topp 10 plasseringer som absolutt mulig, sier Salmi – og fortsetter:

- Men for at vi skal lykkes med det, må vi få til en måned med god og problemfri trening frem mot mesterskapet.

Hva gjør laget/løperne for å vær på topp under VM?

- Generelt mye god trening i juni, før det blir mange relevante økter på plass i Sveits de siste 7 – 10 dagene før VM. Og – ikke minst – jobbe mye mentalt, slik at de «vokser seg inn i oppgaven», og presterer på topp når vi kommer til VM, svarer Salmi – og legger til:

- Så er kanskje det viktigste av alt at de holder seg frisk fra nå og frem til mesterskapet.

Når det gjelder uttaket, har Norge 3 løpere på hver distanse. I tillegg til at Kasper Fosser – som regjerende verdensmester – har en ekstra (personlig plass) på langdistansen.

Det er ikke riktig – som det har stått i uttakskriteriene – at verdenscuplederen sammenlagt har en (egen) personlig plass. Dette gjaldt i 2022, men altså ikke i 2023. VM i Sveits finner sted i Flims/Laax 12.-16. juli:

VM-programmet:

Onsdag 12. juli kvalifisering mellomdistanse

Torsdag 13. juli finale langdistanse

Lørdag 15. juli finale mellomdistanse

Søndag 16. juli stafett

VM orientering

Damer

Marianne Andersen, Kristiansand (Lang+stafett)

Andrine Benjaminsen, LIllomarak (alle distanser)

Ane Dyrkorn, NTNUI (Mellom)

Ingrid Lundanes, Emblem (Mellom)

Marie Olaussen, Fredrikstad (Lang + stafett)

Herrer

Kasper Fosser, Heming (alle distanser)

Eskil KInneberg, Raumar (alle distanser)

Lukas Liland, Nydalen (Lang + stafett)

Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig (Lang)

Gaute Steiwer, Fredrikstad (mellom)

Eirik Langedal Breivik, NTNUI (reserve)

