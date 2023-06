Løypa går i naturskjønne områder langsmed Mesnaelva, som renner tvers gjennom Lillehammer. Mesnaelva har vært viktig for utviklingen av Lillehammer som by, både i forhold til næringsliv og kulturliv. Langsmed Mesna finner vi rester av historiske bygninger og aktiviteter langs hele strekningen fra elveoset ved Strandtorget og opp til Collet bru, som er oppkalt etter maleren Frederik Collet. Collet er regnet som pioneren blant Lillehammer-malerne, og ga også en betydelig pengesum til bygging av brua i 1908.

Løpet, som er det sjette løpet i årets Sørdalskarusell ble arrangert av Litrim. Lillehammer Tannhelse var løpets sponsor. Nå tar Sørdalskarusellen sommerferie, og det neste løpet i karusellen er Flømyrløpet med fellesstart onsdag 23. august, og virtuelt i tiden 19. - 22. august.

Resultatene fra fellestarten

Resultarene fra det virtuelle løpet.

I teten hele løpet. Leif Christian Tallaksen fra LIF (95) og Kjartan Helland (1152) fra Moi Il fulgte hverandre gjennom hele løpet, men mot slutten var det Tallaksen som dro litt i fra og kom i mål på tiden 14:54,5, 4 sekunder foran Helland.

Suverent raskest. Karoline Erdal, Førde IL / Team Fosen Yard var suverent raskeste kvinne med tiden 17:13,5

Raske kvinner. Kristin Haug fra LIF (1104) ble nest raskeste og en suveren vinner av klasse K 12 – 15 år. Bak ser vi Merethe Braathen Sinnes (124) fra Lillehammer Skiklub som ble vinner av klasse K 40 – 49 år. Her passerer de to raske damene Collets bru over Mesnaelva, med den flotte fossen i bakgrunnen.

Tøffe og tunge motbakker. En skal slite for å komme opp de 298 høydemeterne fra start til mål i Mesnaelva opp. Her ser vi noen raske karer i de siste motbakkene opp til Colltes bru. Mads Buhaug (1138) fra Øyer-Tretten IF, som ble nr. 3 i M 30 – 39 år, er her foran Jonas Barlund (1092) fra Lillehammer, som kom på andreplass i M 30 – 39 år, og Torger Haukåen (1167) fra Sør-Vekkom Lauparlag som ble vinner av M 20-29 år.

Tross motbakkene, det ser ut til at disse to kvinnene, Kari Lier (99) fra Ring Il i K 40-49 åt og Hedda Stenumgard (1101) fra Sør-Vekkom Lauparlag i K 19-19 år, koser seg i dette tøffe løpet.

Krabbegir. Mange av deltakerne måtte ned på krabbegir i de mest krevende motbakkene, og de tok det med godt humør for det. Line Øverli Andersen fra Maihaugen i K 20 – 29 år var en av dem.

Det var mange idylliske steder langs løypa. Her ser vi spreke Inger Jørstad (11) i klasse K 50 – 59 år i den reneste blomsterenga noen meter før mål ved Kanten kro ved toppen av Lysgårsdsbakkene.

Det var flere spurtdueller i den siste motbakken mot mål. Her ser det ut til at Christian Halsa (2) fra Brøttum vinner en kameratslig spurt over Ingulf Nordahl (89) fra IL Gular.

Endelig mål, jeg tror både Eivor Løkken (7) i klasse K 40 – 49 og Pål Zeppelin i klasse M 50 – 59 er glade over å kunne passere målstreken i det tøffe motbakkeløpet på Lillehammer.