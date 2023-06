Etter en tids forberedelser er det nå opprettet en egen løpeklubb i Honningsvåg, med navnet Nordkapp Løpeklubb. I forrige helgs Midnight Sun Marathon var det 9 deltagere som stod oppført i resultatlisten for denne klubben.

Primus motor for klubben er Thomas Bertheussen, som har gjort en solid jobb med å spre løpe- og idrettsglede i Honningsvåg, som er så langt nord som du kan komme her i landet. Han forteller til Kondis at løpeklubben er svar på et behov de har sett:

– Vi har registrert gjennom flere år at det er mange som er glad i å springe, men det har aldri vært en løpeklubb her. Så vi tenkte at det må vi gjøre noe med, og lage et fellesskap, forteller Thomas.

Nordkapp Løpeklubb har ennå ikke kommet i gang med fellestreninger, men de har på kort tid fått 50 personer som er interesserte i å bli medlemmer.

(Bildet: Thomas Bertheussen under Midnight Sun Marathon)

– Vi har nå gjennomført årsmøte og fått det formelle på plass, og det gjenstår å få klubben registrert i systemet, sier Thomas Bertheussen.

De har jobbet siden 2022 med å opprette gruppen som en egen løpeklubb. Etter en dialog med Finnmark Idrettskrets kom de til at det letteste for dem var å finne et idrettslag å samarbeide med. Det betyr at Nordkapp Løpeklubb i praksis er en løpegruppe under Klippen idrettslag i Honningsvåg.

Men i tillegg til at Nordkapp Løpeklubb skal være et tilbud for dem som bor i Honningsvåg så er det å styrke fellesskapsfølelsen og identiteten til de mange som har flyttet ut av landsdelen minst like viktig.

– Så dette er en unik mulighet for dem som har flyttet ut fra Nordkapp/Honningsvåg til å kunne representere hjemplassen sin. Og vi har fått tilbakemeldinger om at de er veldig stolte av det, forteller Thomas Bertheussen.

Av de 50 medlemmene som de har fått så langt så er 35 – 40 av dem bosatt i Honningsvåg.

Klubben skal være åpen for løpere i alle aldre og på alle nivåer.

Nordkapp Løpeklubb var representert på premiepallen på halvmaraton i Midnight Sun Marathon, der Markus Løkke Granaas (til høyre) tok en tredjeplass, etter Martin Kaarby og Stian Eilertsen. (Foto: Nordkapp Løpeklubbs FB-side).

Deltagere fra Nordkapp Løpeklubb i Midnight Sun Marathon 17. juni:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Group Tid 433 4408 Janne Sannes Nordkapp Løpeklubb K 45-49 Mila 1:02:58 223 5307 Hilde Fagerhaug Nordkapp Løpeklubb K 55-59 Mila 0:55:01 359 5128 Kjersti Røst Nordkapp Løpeklubb K 55-59 Mila 1:00:21 124 4937 Morten Løkke Granaas Nordkapp Løpeklubb M 18-34 Mila 0:39:57 156 5682 Richard Kristiansen Nordkapp løpeklubb M 18-34 Mila 0:41:12 418 4441 Jonas Kåven Nordkapp Løpeklubb M 35-39 Mila 0:49:58 268 757 Andreas Wiig Nordkapp løpeklubb M 35-39 Maraton 3:53:00 3 3477 Markus Løkke Granaas Nordkapp Løpeklubb M 18-34 Halvmaraton 1:12:12 83 2674 Thomas Sigurd Bertheussen Nordkapp Løpeklubb M 18-34 Halvmaraton 1:29:44



Nordkapp Løpeklubb har fått sin egen logo.