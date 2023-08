5 par gode, klassiske rulleski med ulike egenskaper

Vinteren er for lengst over, så kanskje har du startet grunntreningen til neste vinters skisesong. Eller kanskje er du en løper som bruker rulleski som en fin og avlastende form for alternativ trening. Kondis har testet fem klassiske rulleski som er verdt en kikk dersom du vurderer innkjøp i løpet av sommeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2023 eller ut 2024. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.