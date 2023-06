- Det var et veldig bra løp, nesten helt uten feil, sa en fornøyd Ulrik Astrup Arnesen etter å ha løpt inn til seier på dagens NM-sprint i sentrumsgatene i Trondheim.



Astrup Arnesen var 8 sekunder kjappere enn sølvvinner Mats Eidsmo, med bronsemedaljør Mattis Holt 10 sekunder bak dagens mann.



Med seier i dag befestet på mange måter NTNUI-løperen seg som årets sprinter i NM-sammenheng da han for en drøy måned siden gikk til topps i både NM-knockout sprint og – sammen med lagkameratene i NTNUI – også løp inn til gullet på sprintstafett.



Det naturlige spørsmålet er da om han ville gått helt til topps også om VM-vinner fra i fjor på sprintdistansen – Kasper Fosser – på deltakerlisten:



- På denne type sprint, som er såpass flat, er jeg nok i hvert fall i nærheten av Kasper (Fosser), sier NM-vinneren selv.



- Målet er å bli like bra som han også på krevende sprinter som i Italia, legger han til.



Og nettopp Italia er ikke tatt helt ut av luften, da det er her årets sprint-EM finner sted i oktober, og det er nok ikke til å legge skjul på at årets doble NM-vinner på sprintdistansen – med gull både individuelt og på knockout sprint – har mål om å være en del av den norske troppen til dette mesterskapet.

Med sine medaljeløp i dag er nok også Mats Eidsmo og Mattis Holt med i uttaksdiskusjonen til det mesterskapet.

Damevinneren i dag – Lene Berg Hanssen – er også en aktuell kandidat til den type representasjon.



I dag var i hvert fall jenta fra Byåsen best:



- Løpet har vært nesten helt perfekt. Jeg var bare litt usikker på vei til 9. post, men ellers har jeg løpt bestemt fra start til mål, sa hun like etter målgang.



Da seieren – og hun kunne juble for sitt første NM-gull – var gleden stor:



- Dette var utrolig moro. Spesielt når jeg lykkes på hjemmebane, med mye venner på plass som heiet meg frem.



Med heiarop i ryggen kunne Berg Hanssen henvise duoen Emma Arnesen og Ingrid Lundanes til delt sølvplass med 7 sekunders margin.



Deretter var det Byåsen også på 4.- og 5. plass ved søstrene Ragnhild og Ingeborg Eide.



En Byåsen-suksess på hjemmebane som ikke er helt tilfeldig skal vi tro dagens navn i dameklassen:



- Vi har satset litt ekstra på sprint i år. For egen del synes jeg det er moro med høy fart og løping på asfalt. Og med Oskar Andrén som trener har alle vi i Byåsen fått et løft, sa Lene Berg Hanssen etter sin største fremgang i o-løypa så langt i karrieren.

Kilde og bilde: PM Norsk orientering

Resultater

D21E, 2 250 m:

1) Lene Berg Hanssen, Byåsen IL, 15.03,

2) Emma Arnesen, NTNUI, 15.10,

2) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 15.10,

4) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 15.12,

5) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 15.38,

6) Oda Scheele, Nydalens SK, 15.51.

H21E, 2 590 m:

1) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 14.06,

2) Mats Eidsmo, NTNUI, 14.14,

3) Mattis Holt, Freidig, 14.16,

4) Elias Jonsson, NTNUI, 14.25,

5) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 14.27,

6) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 14.34.