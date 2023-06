Pressemelding fra Norges Triatlonforbund.

Solveig Løvseth og Lotte Miller starter i et stjernefelt kl 17.30 (norsk tid) lørdag 24. juni. Starttiden for herrene er kl 19.30. Blummenfelt og Iden håper å sette norsk preg på løpet. Konkurransen er i Montreal i Canada. Søndag 25. juni kl 16.00 norsk tid skal det norske laget konkurrere i miks stafett.

OL-kvalifiseringen er godt i gang og på lørdag og søndag skal de norske triatletene kjempe om viktige poeng. På lørdagen skal damene og herrene konkurrere over sprint distansen (750 m svømming, 20 km sykling og 5 km løping). Solveig Løvseth og Lotte Miller står på startstreken lørdag og begge to har vist god utvikling denne sesongen.



- Jeg hadde en god opplevelse i forrige VM-runde i Cagliari med en 18.plass og løp dermed inn til ny bestenotering for min del i WTCS sammenheng. Formen er veldig bra og målsetningen er topp 15 på lørdagens sprint i Montreal, forteller Løvseth.



Lotte Miller har vært borte fra World Triathlon Champion Series i nøyaktig et år på grunn av skader. Til helgen er hun tilbake i det aller ypperste selskapet.



– Egen form er stigende og jeg håper å få positive svar i Montreal denne helgen. Det er vanskelig å si hvordan løpet utvikler seg på lørdagen, men målet er å kapre viktige poeng inn mot OL, samtidig å få sammenlignet seg med de aller beste. På søndagens stafett er målsetningen at det norske laget kaprer viktige poeng mot OL, sier Lotte Miller.



De to norske triatlon stjernene, Kristian Blummenfelt og Gustav Iden er også på startstreken i Montreal. De kjemper om viktige poeng i kvalifiseringen til OL. I en nylig publisert video forteller Gustav Iden at han ikke har fått en god start på kvalifiseringen til OL i Paris 2024. Så langt i sesongen har de to norske stjerne ikke levert topp resultater i VM-rundene, snur dette i Montreal? Svaret på dette får vi lørdag og søndag på kanadisk jord.



På søndagen går miks stafett av stabelen. Norge stiller med Vetle Thorn på første etappe, Lotte Miller på andre etappe og Solveig Løvseth på fjerde etappe. På den tredje etappen er det fremdeles ikke klart hvem av de to norske superstjernene som stiller. Norge har store ambisjoner for miks stafetten i OL og dette blir en viktig kvalifisering for å sikre et sterkt norsk miks stafett lag på start i OL.



- Målsetningen vår er Olympisk medalje på miks stafett i Paris. Vi har et sterkt lag og vi skal utfordre de store etablerte nasjonene i kampen om medaljer. Miks stafett kan sammenlignes med Formel 1, det er hektisk i skiftesonene og det er absolutt ingen rom for feil, forteller Vetle Thorn.



Start tider (norsk tid):

Lørdag 24. Juni 17:30: WTCS Sprint damer med Solveig Løvseth og Lotte Miller på start.

Lørdag 24. Juni 19:30: WTCS Sprint herrer med Kristian Blummenfelt og Gustav Iden på start.

Søndag 25. Juni 16:00: WTCS Mixed Relay med Team Norway 1 på start.



Link til start liste her: https://triathlon.org/events/start_list/2023_world_triathlon_championship_series_montreal/586465

Løpet kan sees live på https://www.triathlonlive.tv/