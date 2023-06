Da var vi kommet til de siste løpet i karusellen før ferien, og mange ser nok frem til en etterlengtet og god ferie, men man kan jo trene mange plasser, så det er viktig å være fleksibel med trening og konkurranse, også når man har fri, og det er godt at vi har karusellen i Kristiansand.

For første gang i år gikk starten og mål ved Fant Olsen, og det er jo glimrende.

Det var 3 løyper på menyen. Den første var uten tid, og det var 2,7 km uten tid. Den korte og ordinære løypa var 6,2 km og startet klokken 17.35, og den var 6,2 km lang. Og den lange løypa var 12,2 km lang.

Kondis tok en prat med vinneren av lang løype, og det var Truls Klungland. Og vi snakket også med Oddvar Brå, to øvrige deltakere og arrangøren.

Fra starten av kort løype klokken 17.35

Truls Klungland (24) Vinneren av lang løype 12,2 km



Truls Klungland.

Truls synes at løypa var nydelig. Den var nokså kupert. Det var fine stier. Han holdt tempoet oppe hele veien, og i noen kneiker måtte han labbe, men han synes forholdene, folkene og humøret var upåklagelig for så mange.

– Pappa Tormod og jeg vurderer å bade i 3. stampe i Baneheia nå i dag etter løpet, og vi har alltid likt oss her oppe, og siden vi kommer fra Søgne og har gått på skole i Kristiansand, så har vi vært flere ganger i Baneheia, og mange folk fra byen og innreisende liker seg godt her, sier en engasjert Truls Klungland!

Truls savner mer konkurranse om de gjeveste plassene i karusellen. Det burde vært flere raske løpere med, og nivået er høyt på de fleste av de beste!

Oddvar Brå (72) Deltaker og verdensmester på ski



Oddvar Brå - norsk skihelt.

Oddvar husker godt VM på ski i 1982 i Oslo, og spesielt stafetten. Han brakk og mistet staven på slutten av stafetten, så han mistet dobbelttaket. Oddvar var 12 sekunder bak Sovjetunionen og Aleksandr Zavjalov ved etappebyttet. Men han klarte å føre Norge fram til delt gull for det. Og Oddvar Brå har vært verdensmester alene også!

– Jeg har funnet meg godt til rette i Kristiansand, etter at jeg traff kjæresten min her. Kristiansand er som et eventyr, og det er så mye bra med byen og med omgivelsene. Vi må være opptatt av å rekruttere deltakere til løpene våre her nede. Snittalderen øker slik som det er nå. Og noen har holdt på lenge. Og så er det fantastisk å holde Team Mosjon i gang, og holde seg i form, og man blir venn for livet med hyggelige folk i Kristiansand, forteller Oddvar energisk og med glimt i øyet!

Oddvar Brå har jobbet i Adidas i flere år. Også på Lillehammer. Og så har han vært engasjert med skismøring og finne gode systemer for dette, og også med å importere slike produkter. Og han har vært engasjert med butikker og sport i Oslo og andre plasser.

– Terrengkarusellen er et fantastisk tilbud, og det er mange bra folk her, og de stiller villig opp fra gang til gang. Det er ildsjeler her, og folk jobber sammen i relasjoner og i bånd, og så tar de yngre over enkelte steder, så det spirer og gror godt i radene og i rekkene, sier Oddvar til slutt.

Hanne Katinka Hofgaard (65) Deltaker



Hanne Katinka Hofgaard.

– Terrengkarusellen betyr mye for meg. Og målet og meningen med det, det er å være sosial og bli sprek og i form. Arrangøren er flinke til å organisere og til å lede løpene med alle slags praktiske ting. De er trivelige, og de merker hvis ikke du er der. Det er hyggelig med et støtteapparat, og hvert karuselløp på torsdagen er som en del av en fest, så du må bare like det, sier en varm og engasjerende Hanne. Jeg løper ett løp i uka. I Terrengkarusellen blir hele opplegget lagt til rette for den enkelte. Du starter, løper og kommer i mål! Og så kan du lese av tiden etterpå og se hvordan det gikk. Og løpene er en konkurranse mot seg selv og egne tider, men det er også mot deltakerne i den klassen som du deltar i, sier Hanne videre!

Man kommer jo i godt karusellhumør ved å delta på disse løpene. Det er alltid bra å være med i karusellen. Og så kjenner man så mange. Det er viktig å være positiv og gi oppmuntrende ord. Og så har man ofte løpere både foran og bak seg. Man må kommunisere når det er nødvendig, og man må gi god motivasjon til de som er med. Det er bygging av god folkehelse med karusellen. Og man kommer seg av gårde, og man slipper å være for mye hjemme slik som det var under koronapandemien!

– Jeg er engasjert med helse og løping. Jeg løper sammen med en kollega etter jobb ca. 1 gang i uka. Da løper vi 6 til 7 km hver gang. Og vi løper enten på Odderøya eller i Baneheia, og det blir ofte Baneheia når været er dårlig og det er vind, avslutter Hanne med et lurt smil rundt munnen!

Birgitte Heldgaard (39) Deltaker



Birgitte Heldgaard.

Man liker seg i karusellen på grunn av flere ting, for eksempel løypene, at folk er vennlige og snille mot hverandre, og at man kjenner områdene og løper nye steder. Det er jobb med å lage gode løyper. Folk heier og oppmuntrer hverandre. Det er folk i teltene og i sekretariatet, og det er folk der som arrangerer og får det til. Og alle er snille og greie!

– Det er fint at det er varierte løyper, og løpet på Hamresanden var jo helt flatt, bare for å kommentere ett tidligere løp i år. Hvit-løypa løpet er mer teknisk krevende enn flere andre løp i karusellen. Det er en variert løypeprofil, og man blir kjent med Kristiansands-området! sier Birgitte glad og smilende!

Det man oppnår ved å være med i karusellen er at man får vært ute i det fri, man får god kondisjon, og alle gode stoffer i kroppen blir utskilt når vi beveger oss. Og det gir en god følelse i kroppen!

– Flere og flere ønsker å være med i karuselløpene, og arrangøren ønsker mange og hyggelige deltakere. Man kommer seg ut, og det er ikke vanskelig å være med og bidra med sitt. Og løypene er godt tilrettelagte for ethvert behov, sier Birgitte til slutt!

John Magnus Humborstad (74) Arrangør for Terrengutvalget og Team Mosjon



John Magnus Humborstad

John giftet seg nettopp, og det applauderer vi alle og vi gratulerer ham med dagen, og det gjør vi igjen og igjen, siden livet lærer oss hvilke venner vi vil ha.

– Dette løpet var det siste løpet på vårparten, og det har vært en god vårsesong, med god deltakelse på alle løpene. Det er varmt i været nå, og det har vært det en god stund. Og deltakelsen ser bra ut for Hvit-løypa løpet. Løypa har sitt navn etter hvite merker som er ute hele året, og merkene er med maling. Og deltakerne er hyggelige og mange liker dette løpet, sier en glad og positiv John.

– Det vi kan forvente oss i dag er at folk kommer seg gjennom løypa. Det blåser litt, og det er litt varmt, men det håndterer vi. Løpet er litt mer krevende enn vanlig. Dette er ei fin løype inn i Bymarka. Og det er årets første løp fra Fant Olsen, og det er hyggelig! avslutter John med en lunt smil til slutt!