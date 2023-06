Den norske ultraløperen Gabriella Mathisen har fullført et av verdens hardeste ultraløp, det fem dager lange Beyond the Ultimate (BTU) Jungle Ultra, som gikk i Manu nasjonalpark, Peru. Det var kun 6 løpere som klarte å fullføre løpet, og Gabriella var den eneste kvinnen som klarte det.

Gabriella Mathisen forteller til Kondis at det var vanskelig å bevege seg gjennom jungelen, og at det blant annet var flere krevende elvekryssinger.

Beyond the Ultimate (BTU) Jungle Ultra er et femdagers etappeløp som ifølge arrangørene er et av de tøffeste ultramaratonene i verden – så tøft at bare 50 personer noensinne har fullført det. På 8 år er det 300 løpere som har forsøkt. I gjørme og fuktighet blir luften så tynn at det kreves dobbel innsats for å bevege seg, og løperne får testet all sin fysiske og mentale motstandskraft.

Prestasjonen til Gabriella Mathisen er omtalt i en artikkel i Runningmagazine:

Amputee runner becomes first female to complete BTU Jungle Ultra in Peru

I artikkelen forteller Gabriella Mathisen om sin vanskelige oppvekst med foreldre med rusproblemer. Da hun var 18 år måtte hun amputere den ene armen etter en infeksjon, uten at hun regner seg som handicappet av den grunn.

Gabriella bor og trener i Rondane, der hun nå er tilbake for å restituere og trene videre mot det neste store målet, nemlig neste års «Grand to Grand», som er et liknende ekstremt ultraløp gjennom Grand Canyon i USA.



Gabriella Mathisen har tidligere gjennomført flere krevende ultraløp, noe hun fortalte om da hun var gjest på Lindmo i NRK 21 oktober 2022.



Drivkraften til Gabriella Mathisen er å motivere andre til å følge drømmene sine, forteller hun til Kondis.

Les mer om Jungle Ultra og hvordan det gikk på de forskjellige etappene.