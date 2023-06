Trond Sundby ble nummer to i klasse 75-79 år der han møtte en utrolig sterk spanjol som løp på 57.23. Sundby brukte 1.06.57 på løypa som sikk-sakker seg opp over 1000 høydemetre. Delvis er den så bratt at en må ta hendene til hjelp, og i år var målgangen flytta ca. 50 høydemeter og 300 m høyere opp i bakken enn i tidligere utgaver av løpet.

Christian Prestegård ble også nummer to i sin klasse, 65-69 år. Motbakke-enturiasten brukte 1.11.27 og var 10 minutter bak vinneren.

– Eg sprang på 59 minutt i 2018. I dag gjekk eg opp med pulsstyring 8-9 slag under terskel, og turen opp i dag er den beste løpsopplevinga eg har hatt i KM Vertikal-løypa. Eg hadde overskot til verkeleg å kunne nyte oppturen, fortalte Christian til Kondis etter målgang.



Trond Sundby er far til den kjente motbakkeløperen Øyvind Heiberg Sundby, og 75-åringen er også løpsleder for Esefjorden Rundt og Balestrand Opp. (Foto: Runar Gilberg)



Christian Prestegård løp og gikk med smilepuls hele veien opp. (Foto: Runar Gilberg)

Mot slutten er løypa så bratt at løperne også må bruke hendene for å ta seg fram. (Foto: arrangøren)



I alt fullførte 6 norske menn – og ingen norske kvinner – årets KM Vertikal som inngår i Mont Blanc Marathon. Best tid hadde Helge Tepstad som brukte 53.00. Det holdt til en femteplass i klasse 45-49 år. Totalt fullførte 538 løpere hvorav 123 kvinner. Ingen løpere gav seg underveis, noe som nok delvis skyldtes fine løpsforhold med sval temperatur.

Menn 1 Alexandre RICARD Running Room M0 H CAN (Canada) 00:35:39 2 Remi LEROUX Merrell SE H CAN (Canada) 00:36:20 3 Benjamin ROUBIOL Odlo X-Alps SE H FRA (France) 00:37:33 4 Gedeon POCHAT-COTTILLOUX Dynafit SE H FRA (France) 00:37:52 5 Damien HUMBERT Inov8 SE H FRA (France) 00:38:41 79 Helge TEPSTAD Tepstadnukjen M2 H NOR (Norvège) 00:53:00 175 Lars BYSHEIM Tepstadnukjen SE H NOR (Norvège) 00:57:58 273 Trond SUNDBY Balestrand Idrettslag M8 H NOR (Norvège) 01:06:57 309 Christian PRESTEGAARD Team Kondis M6 H NOR (Norvège) 01:11:27 319 Anders DAVIDSEN CAS M5 H NOR (Norvège) 01:13:33 375 John Georg RIISDAL SE H NOR (Norvège) 01:23:21 Kvinner 1 Christel DEWALLE M1 F FRA (France) 00:42:00 2 Candice FERTIN SE F FRA (France) 00:46:08 3 Lucille GERMAIN SE F FRA (France) 00:46:29 4 Hortense MERMILLON ES F FRA (France) 00:46:48 5 Virginia HOURIHANE M1 F FRA (France) 00:48:19



Helge Tepstad var dagens raskeste nordmann og ble nummer fem i klasse 45-49 år. (Foto: Runar Gilberg)



Lars Bysheim tok seg greit opp på mindre enn timen i den nokså krevende løypa. (Foto: Runar Gilberg)



Anders Davidsen løp målbevisst opp de steinete stiene til Planpraz som ligger 1000 høydemeter omtrent rett opp for Chamonix sentrum der løpet starter. (Foto: Runar Gilberg)



"Km-skiltene" i Vertikal-konkurransen viser hvor mange høydemeter en har gjort unna. Her er 200 av drøye 1000 høydemeter forsert. (Foto: Runar Gilberg)



