10 kilometeren i Chamonix byr for det meste på ikke alt for kuperte kjerreveger, men inneholder også et nokså bratt og teknisk stiparti. Slik får løperne en smakebit på mer krevende fjelløping. Men når sola står på og en løper så fort en får til, kan en bli mer enn slten nok også på en distanse som en god del gjør unna på mindre enn en time.

Helene Anglevik var drøye 6 minutter bak vinner Eloide Alexandre fra Frankrike. Det gav henne åttendeplassen blant de 1071 kvinnene som stilte til start. Stor dårligere var ikke Ingrid Muri som ble nummer 14 minuttet bak Helene. Også Elise Jensen kom seg i mål godt under 60 minutter.



Helene Anglevik kunne glede seg over en topp-10-plassering i Mont Blanc Marathon. (Foto: Thorleif Nøkleby)





Franske Eloide Alexandre spurtet inn til seier med 45.19 i den nokså krevende 10 km-løypa. (Foto: Christian Prestegård)



Også i herreklassen ble det fransk seier - til Tristan Vachat som brukte 37.04. Raskest av de norske var Anders Lundli som ble nummer 43 med 44.03. Det gav han samtidig en flott andreplass i klasse 40-44 år.

Thorleif Nøkleby ble nummer tre i klasse 60-64 år og var fornøyd med pallplass.

– Jeg er godt fornøyd med både disponering og gjennomføring. Kjekt også med pallplass og pers i løypa, sjøl om den nok var ca. 300 meter kortere i år, fortalte Nøkleby til Kondis etter løpet.

På 10 kilometeren var mennene i undertall med 816 startende og 812 fullførende.





Tristan Vachat kunne juble for seieren i herreklassen. (Foto: Christian Prestegård)





Torleif Nøkleby har løpt 10 kilometeren i Mont Blanc Marathon mange ganger og kunne glede seg over både bestetid i løypa og nok en tur opp på pallen. (Foto: Britt Øygarden)



10 km kvinner 1 Elodie ALEXANDRE FRA (France) M1 F 00:45:19 2 Capucine ARBEZ-GINDRE FRA (France) SE F 00:46:03 3 Lara DROZ SUI (Suisse) SE F 00:46:34 4 Emilie COLLOMB ITA (Italie) SE F 00:47:23 5 Philippine RIDEL FRA (France) CA F 00:49:39 … 8 Helene ANGLEVIK NOR (Norvège) SE F 00:51:27 14 Ingrid MURI NOR (Norvège) SE F 00:52:32 43 Elise JENSSEN NOR (Norvège) SE F 00:57:20 143 Guro LOKEN NOR (Norvège) M3 F 01:05:06 214 Ginta SOLYTE NOR (Norvège) M0 F 01:07:39 594 Carmen GOMEZ ZAPATA NOR (Norvège) SE F 01:20:26 792 Tone Tepstad LISÆTER NOR (Norvège) M1 F 01:29:20 10 km menn 1 Tristan VACHAT Thonon athletic club FRA (France) ES H 00:37:04 2 Léo TUAZ FRA (France) ES H 00:38:38 3 Romain CHAMPENOIS FRA (France) SE H 00:38:50 4 Loan GRAS Saint Mathieu Athletic FRA (France) JU H 00:39:19 5 Etienne COMPAGNE Terre de Running FRA (France) SE H 00:39:31 … 43 Anders LUNDLI TOSK NOR (Norvège) M1 H 00:44:03 106 Øyvind Utne LARSEN Larvik Ski NOR (Norvège) M0 H 00:48:58 113 Petter SAGA Kjose IL NOR (Norvège) M0 H 00:49:18 126 Lars BYSHEIM Tepstadnukjen NOR (Norvège) SE H 00:50:56 130 Hagen MORTEN Sagene IF NOR (Norvège) M1 H 00:51:11 168 Torbjoern LILLEHEIER BOC NOR (Norvège) M1 H 00:53:06 246 Thorleif NOEKLEBY NOR (Norvège) M5 H 00:56:35 611 Knut Arild LISÆTER Tepstadnukjen NOR (Norvège) M3 H 01:14:48



