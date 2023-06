Det var Ren-Eng-kjempen Francis Konows som hadde den gamle løyperekorden på den 9,6 km lange løypa på grus og sti ved Femundsenden. Ingen har truet rekorden på 31.08 sidenden ble satt for nøyaktig 30 år siden.

Den formsterke og konkurranse-glade Ullensaker/Kisa-løperen tok turen nettopp for å utfordre rekorden og sikre seg rekordbonusen på 5000 kr i tillegg til 2000 kr for seieren. Begge deler ble oppnådd med god margin da han forbedret rekorden med et minutt og atten sekunder til 29.50.

Sjekket ut: Leder i FIK Ren-Eng bladde gladelig opp 7000 kr til Femundløpets største prestasjon i moderne tid. (Foto: Jan Erik Bakken)

Skiskytteren Kristian Kongsund fra Næroset som representerer arrangørklubben Ren Eng med løpesko på beina, var en soleklar andremann slått med 3.35. Deretter fulgte de to som kjempet om seieren i fjorårets løp, Lars Horten Jordet og Nils Kristian Sandtrøen. I år var det førstnevnte som holdt unna, i motsetning til i fjor da Sandtrøen var først over målstreken.

Fjorårsvinner: Nils Kristen Sandtrøen var best i 30-39-årsklassen. (Foto: Jan Erik Bakken)

Marie Gjerulfsen fra Oslo vant kvinneklassen på 40.43 fulgt av Mari Grøtli Svergja fra Kvikne halvannet minutt bak. Fjorårsvinner Eline Grindflek Granås tok 3. plassen i år slått med to minutter. I det nye 5 km ungdomsløpet var Vebjørn Horten Vik fra Ren-Eng best med 20.03.

1. pris: Marie Gjerulfsen med dagens fangst i Femundsmarka. (Foto: Jan Erik Bakken)

I alt var det 147 påmeldte til årets begivenhet ved Femundsenden, og 137 stilte til start. 56 på hovedløpet på 10 km er en økning på 10 fra fjorårets bunnivå, og i tillegg var det 39 som gjorde unna 5 km inkludert de 6 i ungdomskonkurransen for 12-16 åringer. 42 barn ble telt inn på Småtrolløpet.



Feriepenger: Tynsetingen ​Vebjørn Horten Vik, som løper for FIK Ren-Eng, spedde på feriepengene etter sin seier på 5 km. (Foto: Jan Erik Bakken)

Resultater Femundløpet 24.06.2023: 10 km kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marie Gjeruldsen Oslo K30-39 40:43 00:00 2 Mari Grøtli Svergja Kvikne IL K20-29 42:12 01:29 3 Eline Grindflek Granås FIK Ren-Eng K20-29 42:44 02:01 4 Åse Klinkenberg Hytteplan Sport K40-49 43:14 02:31 5 Marit Anita Karlsen Mosvik il K40-49 43:51 03:08 6 Aurora Oldertrøen Ren-Eng FIK K12-16 46:56 06:13 7 Blanka Csizmadia Brøttum K20-29 47:08 06:25 8 Gunn Sonja Lysgård IL Nansen K40-49 48:32 07:49 9 Jenny Sandh IK Nocout.se K40-49 49:53 09:10 10 Emilie Ingebrigtsen FIK Ren-Eng K12-16 50:49 10:06 11 Hilde Nystuen Rendalen Il/Ren-Eng K50-59 50:54 10:11 12 Elisabeth Espeland Tynset IF K40-49 51:24 10:41 13 Anne Smidesang Fåberg K50-59 52:48 12:05 14 Emmi Alette Danielsen Drevsjø K20-29 58:02 17:19 14 Aino Danielsen Røros K30-39 58:02 17:19 16 Christine Noreng Dahl Askim K40-49 59:00 18:17 17 Jannicke Øien Blanktjern K30-39 59:17 18:34 18 Lisa Mikkelsen Rauken Namnå K20-29 01:46 20:03 19 Randi Håkensen SSK K60-69 1:07:33 26:50 20 Ina Ingebrigtsen Rendalen K30-39 1:13:36 32:53 21 Christina Emilie Jensen Rendalen IL K40-49 1:13:37 32:54 10 km menn: 1 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL M20-29 29:50 00:00 2 Kristian Kongssund Ren-Eng M17-19 33:25 03:35 3 Lars Horten Jordet Ren-Eng FIK M17-19 36:17 06:27 4 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng M30-39 36:42 06:52 5 Odd Gundersen Sagbakken Ren-Eng FIK M20-29 37:29 07:39 6 Pål Eggset Alvdal IL M30-39 37:34 07:44 7 Tore Leren Tolga IL M30-39 37:54 08:04 8 Mikal Lillestu Trysil Hundekjørerkl. M20-29 38:46 08:56 9 Steinar Frykberg Drammen M40-49 39:08 09:18 10 Mikkel Breie Nystuen Ren-Eng /Rendalen IL M17-19 39:44 09:54 11 Peder Hagen Ren-Eng FIK M12-16 40:18 10:28 12 Magne Harborg Røros IL M20-29 41:18 11:28 13 Simen Sletten Ren-Eng FIK M30-39 41:50 12:00 14 Geir Østgårdsgjelten Ren-Eng FIK M60-69 42:08 12:18 15 Peter Mortensen Holien Rendalen IL M17-19 42:19 12:29 16 Aadne Smidesang Emit AS M50-59 42:29 12:39 17 Erik Slettum Røros M20-29 42:38 12:48 18 Atle Lirhus Lillehammer M30-39 45:08 15:18 19 Sigmund Larsen Halden Cykleklub M50-59 45:17 15:27 20 Mathis Breie Nystuen Rendalen IL / Ren- Eng M12-16 45:45 15:55 21 Adrian Mikkelsen Drag M30-39 48:25 18:35 22 Olav Brun Eidsvoll M50-59 48:41 18:51 22 Thomas Fjellheim Nes ski M40-49 48:41 18:51 24 Olav Petter Nergaard Åslia M50-59 49:06 19:16 25 Halgrim Breie Rendalen Idrettslag M40-49 50:39 20:49 26 Jarle Busterud Hernes/Team 55+ M70- 52:35 22:45 27 Ole Peter Bergaust Veldre Friidrett M70- 52:58 23:08 28 Jøran Meås Tynset M40-49 53:08 23:18 29 Jon Moren Lørenskog M50-59 55:25 25:35 30 Hikki Osmani Rendalen M30-39 57:56 28:06 31 Stian Karlsmoen Trysil M40-49 57:59 28:09 32 Kim Jørgensen Rendalen M30-39 1:01:58 32:08 33 Erik Johan Brun Eidsvoll M17-19 1:04:12 34:22 34 Øyvind Løvåsen Øverbygda Fritidsklubb M40-49 1:09:35 39:45 35 Abdel Abdouni Rendalen M20-29 1:12:47 42:57 5 km jenter 12-16 år: 1 Maiken Ingebrigtsen Rendalen IL Jenter 26:31 00:00 5 km gutter 12-16 år: 1 Vebjørn Horten Vik Ren-Eng Gutter 20:03 00:00 2 Emil Meås Kvikne Idresstlag Gutter 20:24 00:21 3 Eskil Undseth-Steigen Alvdal IL Gutter 20:40 00:37 4 Vegard Trønnes Alvdal IL Gutter 25:48 05:45

