- Det var real «Østmarka-orientering», som jeg løste på en god måte, sa Isak Jonsson etter å ha løpt inn til seier på dagens mellomdistanse under O-festivalen.

Med utgangspunkt fra Grønmo, var det mye poster og ditto retningsforandringer som møtte løperne i det fine sommerværet. Premisser som passet NTNUI-løper Isak Jonsson – som er orienteringsfostret i Nydalens SK – bra:

- Jeg har et par veivalg som jeg kanskje kunne løst annerledes, men ellers var det veldig bra i dag.



Med en slik gjennomføring av unggutten, kunne han henvise Vegard Kittilsen til andreplass med 40-tallet sekunders margin. Gårsdagens 3. mann på sprinten og sølvvinner under onsdagens NM-sprint, Mats Eidsmo, løp i dag inn til ukas 3. pallplass da han var sekundet bak sin tidligere lagkamerat i Freidig – Vegard Kittilsen. Verdt å nevne er det også at storebror i Jonsson familien – Elias – var 4. mann i dag, snaue minuttet bak lillebror.



I dameklassen så det en lang stund ut til at «de gamle» - konkretisert ved Anne Margrethe Hausken Nordberg – skulle vise ungdommen ryggen. Men etter at Hausken Nordberg hadde toppet resultatlisten i noen timer, kom først Kaja Winsnes Nordhagen og deretter Andrine Benjaminsen til mål og skjøv veteranen ned til 3. plass. VM-løper Benjaminsen kunne smile for seier:

- Målet i dag var å gjennomføre et teknisk bra løp, og det klarte jeg nesten. Jeg «fikk» noen små tidstap, som totalt muligens kan summeres til opp mot 2 minutter. I tillegg begynte jeg å synes synd på meg selv da jeg ble sliten. Men dette er konkurransetreningen jeg trenger, oppsummerte landslagsløperen som på grunn av sykdom og småskader har hatt få muligheter i konkurransedrakt med startnummer på brystet så langt i år.



Men i dag var hun altså best, med drøye halvminuttet ned til Kaja Winsnes Nordhagen – på 2. plass. Anne Margrethe Hausken Nordberg endte til slutt som nummer 3., med minuttet opp til dagens vinner.





I juniorklassene var det Pia Young Vik (eldre junior damer), Martin Vehus Skjerve (eldre junior herrer), Marie Scheele (yngre junior damer) og Jonas Fenne Ingierd (yngre junior herrer) som vant dagens mellomdistanse på O-festivalen.



Årets O-festival avsluttes med langdistanse fra samme arena i morgen.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering. Foto: Bjørn Hauge

Resultater øvrige klasser

Resultater eliteklasser og ungdom

D 17-18E, 3 030 m:

1) Marie Scheele, Nydalens SK, 27.00,

2) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 27.36,

3) Maria Strømdal Wik, Freidig, 28.33,

4) Elise Nygård Thorseng, Fossum IF, 29.01,

5) Lina Storler Snøfugl, Freidig, 29.35,

6) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 30.49.

D 19-20E, 3 160 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 23.37,

2) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 25.03,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 29.26,

4) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 29.39,

5) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 30.25,

6) Mina Akiko Johnsen, Sturla, IF, 31.11.

W21E, 4 580 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 35.59,

2) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 36.38,

3) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 36.59,

4) Ane Dyrkorn, NTNUI, 37.04,

5) Andrea Svensson, OK Tisaren, 38.22,

6) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 39.01.

H 17-18E, 3 440 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 24.44,

2) Alf Petter Lynum, Freidig, 25.18,

3) Even Lien, Gjø-Vard OL, 26.17,

4) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 26.56,

5) Oskar Heksem, Fana IL, 26.58,

6) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 27.14.

H 19-20E, 3 780 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 24.06,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 25.21,

3) Teodor Mo Hjelseth, NTNUI, 25.41,

4) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 25.45,

5) Sondre Ladim, OK Moss, 27.51,

6) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 27.58.

M21E1, 5 400 m:

1) Isak Jonsson, NTNUI, 36.16,

2) Vegard Kittilsen, Freidig, 37.00,

3) Mats Eidsmo, NTNUI, 37.01,

4) Elias Jonsson, NTNUI, 37.12,

5) Anders Vestøl, NTNUI, 37.24,

6) Magne Dæhli, Halden SK, 37.28.

M21E2, 4 760 m:

1) Håvard Funkqvist Haga, Nydalens SK, 31.10,

2) Magne Haga, Raumar Orientering, 31.41,

3) Thomas Natvig Årstad, Halden SK, 31.45,

4) Håkon Jarvis Drage, Tyrving IL, 32.56,

5) Audun Weltzien, Heming Orientering, 33.37,

6) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 34.03.