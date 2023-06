Cross-distansen er den eldste i Mont Blanc Marathon, og det 23 km lange terrengløpet ble første gang arrangert helt tilbake i 1979. Løypa starter utenfor Chamonix sentrum og har målgang på Planpraz 1000 høydemeter over start.

Underveis gjør løperne en stor bue opp gjennom dalen før de klatrer stadig høyere på tilbaketuren. Utsikten er strålende og underveis passeres mange nydelige plasser.



Løperne passerer Tré le Champs ca. halvveis i løpet. (Foto: arrangøren / Gaetan-Haugeard-photography)



Sjøl når det løpes nede i dalen er de mektige fjella aldri langt unna. (Foto: arrangøren / Gaetan-Haugeard-photography)



Hele 19 norske løpere fullførte Cross-løpet. Ingen av dem blanda seg inn helt oppe i teten, men i slike fjellløp handler det like mye om å få en flott opplevelse som å holde på kortest mulig tid. På en dag der det ikke var ei eneste sky på himmelen, men temperaturen likevel ikke var alt for høy, lå alt til rette for en fin opplevelse.

Siri Sexe ble beste norske kvinne med en 53. plass, mens Helge Tepstad var raskeste norske mann på 98. plass. Tepstad ble samtidig nummer 7 i klasse 45-49 år. I alt fullførte 847 kvinner og 1352 menn.



Cross - 23 km - kvinner 1 ♀Amandine FERRATO M1 F FRA (France) 02:30:33 2 ♀Mireia PONS SE F ESP (Espagne) 02:40:40 3 ♀Rachel PAIN SE F FRA (France) 02:41:16 4 ♀Isabelle LAMY M3 F FRA (France) 02:44:46 5 ♀Núria TARRAGÓ CLOP ES F ESP (Espagne) 02:47:20 ... 53 ♀Siri SEXE M1 F NOR (Norvège) 03:31:53 159 ♀Anne Grethe LINDEBERG M2 F NOR (Norvège) 04:07:11 169 ♀Trude SEM LANGFELDT M1 F NOR (Norvège) 04:09:11 185 ♀Karianne KATLA M2 F NOR (Norvège) 04:10:49 302 ♀Liv Karin Søvik JOHNSEN M1 F NOR (Norvège) 04:34:10 388 ♀Synnøve ERDAL M3 F NOR (Norvège) 04:48:43 408 ♀Trude OSALAND M3 F NOR (Norvège) 04:50:29 529 ♀Mona WINGE M3 F NOR (Norvège) 05:13:30 551 ♀Ireifij RANA M3 F NOR (Norvège) 05:16:37 10 ♀Irene MANNERÅK M0 F NOR (Norvège) 05:28:30 622 ♀Monica BENAGLIA M3 F NOR (Norvège) 05:32:47 660 ♀Ann-Kristin DAHLBERG M0 F NOR (Norvège) 05:40:08 Cross - 23 km menn 1 Sébastien SPEHLER M0 H FRA (France) 02:07:38 2 Dominik TABOR SE H POL (Pologne) 02:08:21 3 Thomas BUTEZ SE H FRA (France) 02:08:57 4 Pablo BAUTISTA ROVIRA SE H ESP (Espagne) 02:09:17 5 Vincent VIALLEFONT SE H FRA (France) 02:11:06 ... 98 Helge TEPSTAD M2 H NOR (Norvège) 02:56:53 136 Tor Edvard NAKKEN M1 H NOR (Norvège) 03:04:54 270 Martin Søvik FOSSMARK SE H NOR (Norvège) 03:27:34 478 Richard FLAATEN M1 H NOR (Norvège) 03:52:46 652 Espen NORDAHL M1 H NOR (Norvège) 04:09:11 967 Espen OSALAND M3 H NOR (Norvège) 04:50:33 1148 Bård Anders HAGEN M1 H NOR (Norvège) 05:18:28



Alle resultat



Starten på Crossen går på ei slette utenfor Chamonix tidlig om morgenen. I bakgrunnen ser vi den hvite kuppelen, Mont Blanc. (Foto: arrangøren / David Gonthier)



Mont Blanc-massivet ruver fremdeles i bakgrunnen. (Foto: arrangøren / Gaetan-Haugeard-photography)





Lena Cat fra Frankrike jobber seg opp snøfonna som møtte løperne underveis. (Foto: arrangøren / David Gonthier)



I mål er det masse jubel, glede og god utsikt over Chamonix-dalen og fjella som omgir den. (Foto: arrangøren / David Gonthier)