Når jeg snakker norsk til dagens vinner, Sophia Laukli, i målområdet, svarer hun på nokså flytende norsk tilbake. På spørsmål om hvor norsk hun er, svarer hun:

– Jeg har norske kusiner og fettere og har nettopp flytta til Norge.

– Så da kan vi regne dette som en norsk seier?

– Nei, det kan du ikke, smiler hun kjapt tilbake. Den amerikanske 23-åringen er mest kjent som langrennsløper og har gått mange verdenscuprenn for USA. Hennes beste plassering er tredjeplass opp "Monsterbakken" i Tour de Ski sist sesong.

– Betyr seieren i dag at du vil satse mer på løping og mindre på langrenn?

– Det var veldig stort å vinner her, men fortsatt satser jeg for fullt på langrenn. Heldigvis går det an å kombinere, for det er skikkelig gøy å være med på slike løp.

– Etter å ha utklassa mange sterke løpere i dag - vil du si at du har et større talent for løping enn langrenn?

– Det er vanskelig å si. Løping er en så stor og omfattende idrett med millioner av løpere som satser på ulike typer løp og distanser. Langrenn er mye mindre, men nivået er høyt også der, sa Sophia som virkelig ble hylla av et stort og entusiastisk publikum både underveis og etterpå.





Å vinne Mont Blanc Marathon er virkelig en opplevelse, og her blir Sophia Laukli tatt imot av et stort og entusiastisk publikum inn mot mål. (Foto: arrangøren / David Gonthier)



Sophia Laukli var kjapp i løypa, men tok seg god tid til å prate med pressen etterpå. (Foto: Runar Gilberg)



Også Sylvia Nordskar fikk en dag hun vil huske lenge, både på godt og vondt. Løypene i Mont Blanc Marathon er delvis temmelig tekniske, og når farten er stor nedover, kan et spark inn i ei rot eller en stein få store konsekvenser.

– Jeg fikk et skikkelig tryn i den siste nedstigningen. Heldigvis berga tennene, men det er ikke usannsynlig at nesen er brukket, fortalte Sylvia da jeg møtte henne i målområdet.

Hun var likevel blid og fornøyd med dagen og løpet.

– Ja, dette var et av mine beste løp. Jeg disponerte bra og avanserte plasseringsmessig. Antakelig hadde jeg ikke klart å ta igjen hun som kom på fjerdeplass sjøl om jeg ikke hadde falt, fortalte Sylvia, som for mindre enn tre uker siden ble nummer 13 i VM terrengultra.

I mål var Sylvia knappe 2 minutter bak fjerdeplassen, 6 minutter bak bronseplassen og knappe 20 minutter bak suverene Sophia Laukli.



Etter å ha fått både vaska og teipa seg var Sylvia Norskar mer fokusert på dagens positive opplevelser enn det heller brutale møtet med bakken. (Foto: Runar Gilberg)



Første norske mann i mål ble Anders Kjærevik som kom på 44. plass totalt og på 3. plass i klasse 35-39 år. Tida hans på 4.23.40 var 48 minutter bak tida til herrevinner Remi Bonnett og 11 minutter svakere enn Lauklis vinnertid i dameklassen.

Ida Amelie Robsahm var nest beste norske kvinne som med 4.54.47 kom på en 18. plass. I alt starta 2436 løpere, hvorav 482 kvinner. 6 norske kvinner og 9 norske menn fullførte.



Maraton kvinner 1 ♀Sophia LAUKLI Salomon SE F USA (Etats-Unis) 04:12:39 2 ♀Miao YAO Salomon SE F CHN (Chine) 04:24:27 3 ♀Kortazar Aranzeta OIHANA Salomon M0 F ESP (Espagne) 04:25:57 4 ♀Theres LEBOEUF Team Leboeuf M0 F SUI (Suisse) 04:30:02 5 ♀Sylvia NORDSKAR Hoka x Untold Movement SE F NOR (Norvège) 04:31:59 6 ♀Daniela OEMUS SE F GER (Allemagne) 04:36:03 7 ♀Anna-Stiina ERKKILÄ Asics trail team SE F FIN (Finlande) 04:38:08 8 ♀Caitlin FIELDER Salomon SE F NZL 04:39:01 9 ♀Mathilde SAGNES HOKA EU SE F FRA (France) 04:39:36 10 ♀Tabor HEMMING Salomon SE F USA (Etats-Unis) 04:43:36 ... 18 ♀Ida Amelie ROBSAHM SE F NOR (Norvège) 04:54:47 39 ♀Kari-Anne STRANDMAN M0 F NOR (Norvège) 06:16:07 48 ♀Silje-K SYVERTSEN SCHRØDAHL GTI-FIK/Dale Fjelløpere M1 F NOR (Norvège) 06:31:58 101 ♀Anja Kristin LINDANGER Stavanger FIK M2 F NOR (Norvège) 07:16:24 101 ♀Cecilie HUSVÆG TotalEnergies Norge BIL M1 F NOR (Norvège) 07:16:24 Maraton menn 1 Rémi BONNET Salomon SE H SUI (Suisse) 03:35:04 2 Eli HEMMING Salomon SE H USA (Etats-Unis) 03:40:50 3 Petter ENGDAHL adidas TERREX SE H SWE (Suède) 03:46:44 4 Manuel MERILLAS Land/ Oquendo/ Scarpa SE H ESP (Espagne) 03:48:31 5 Bart PRZEDWOJEWSKI Salomon SE H POL (Pologne) 03:49:47 6 Maximilien DRION ASICS SE H BEL (Belgique) 03:51:42 7 Simon PACCARD Team Sidas x Matryx SE H FRA (France) 03:52:08 8 Dylan RIBEIRO HOKA SE H FRA (France) 03:54:56 9 Anthony FELBER Team Sidas Matryx SE H FRA (France) 03:55:13 10 Valentin MARCHON Salomon ambassadeur SE H FRA (France) 03:55:35 ... 44 Anders KJÆREVIK Salomon Norway / Bergen LK M0 H NOR (Norvège) 04:23:40 76 Steinar AARBERG CitytoSummit.no SE H NOR (Norvège) 05:05:06 88 Kristian KARLSEN M1 H NOR (Norvège) 05:10:52 145 Simen ROMSLO Bergen M0 H NOR (Norvège) 05:37:40 325 Øystein SELLEVOLD M0 H NOR (Norvège) 06:16:07 384 Thomas TVEIT M1 H NOR (Norvège) 06:27:50 500 Karsten Karlsen SUNDE M1 H NOR (Norvège) 06:48:00 551 Trygve HERMANSEN Kjells Angels M2 H NOR (Norvège) 06:54:08 584 Eirik Haugen TYSSE Kjells Angels M0 H NOR (Norvège) 06:57:13



Remi Bonet fra Sveits (midten) vant herreklassen foran Eli Hemming fra USA (nest lengst til høyre), Petter Engdahl fra Sverige (nest lengst til venstre), Manuel Merillas fra Spania (til høyre) og Bart Prezedwojewski fra Polen (til høyre). Foto: David Gonthier)



Kvinner elite starta allerede klokka 7.00, en halvtime før menn elite og mosjon begge kjønn. (Foto: Christian Prestegård)





Sjøl klokka 7.30 om morgenen var publikumsoppmøtet stort da det store feltet av løpere la av gårde. (Foto: Christian Prestegård)