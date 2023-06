Dagen startet med Barnas Kristinaløp som startet ved torvet og målgang ved Gunnarsbøparken.

Løperne på 5 og 10 km startet samtidig i parken, og løp gjennom sentrumsgatene i Tønsberg og videre ned mot brygga hvor de ble heiet frem av et entusiastisk publikum (10 km løp 2 runder).

5 km herrer ble vunnet av Jonatan Vedvik, Tønsberg Friidrettsklubb, som så ut til å ha nok av krefter på lager da han krysset mållinjen på 14.59. Det ble hard kamp om plassene bak der det bare skilte to sekunder mellom 2. og 4.plassen minuttet bak Vedvik..

Ine Bakken, Sportsklubben Vidar, var suveren vinner i kvinneklassen på tiden 16.37, også her ble det kamp om de neste plassene der Mari Gaardholm ble nr. 2 på 19.00 og delt tredjeplass på Maria Melling og Julia Hanssen på 19.08.

Det ble satt Norgesrekord i årets Kristinaløp på 5 km. Kirsti M Johnsen, Tjøme løpeklubb satt ny norsk rekord i aldersklassen K. 70-74 på tiden 23.14.

10 km. herrer ble et severdig oppgjør der ingenting var avgjort før oppløpet! Der hadde Ola Sakshaug det lille ekstra og kunne passere mållinjen først på 33.17, tett fulgt av Espen Persen 33.19 og Axel Dabe 33.22.

10 km Kvinner ble vunnet av Angelica Karlsen, Moss IL på tiden 36.22. På plassene bak fulgte Kathrine Kvernmo 37.15 og Elin Støvern 40.09.

Takk til Tønsberg friidretts klubb for et flott arrangement, god stemning og ikke minst har de klart å skape bredde i løpegleden. Her løp små og store, mange av byens bedrifter og flere løp sitt første løp.

Hjemmesiden til løpet med alle resulater