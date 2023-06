I år deltok jeg for første gang siden 1996 i Veteran NM på bane. Jeg var inspirert av min løpsvenn Olav fra Stavanger, som er en gjenganger i disse mesterskap. I likhet med ham, meldte jeg meg på et bredt utvalg av løp: 3000m på fredag, 800m på lørdag, 1500m og 5000m på søndag. Hvilke distanser vi skulle løpe, ville bestemmes i løpet helgen.

Årets Veteran NM ble arrangert av Modum Friidrettsklubb på Furumo Idrettspark. Det er et stort arrangement med nesten 30 forskjellige øvelser for menn og kvinner i alder 35 til 90 år. I alt var over 270 atleter påmeldt til nesten 800 individuelle starter. Arrangementskomiteen, godt hjulpet av et stort antall frivillige, hadde lagt opp til et flott mesterskap og, så vidt jeg kunne se, gikk alt prikkfritt for seg. Siden også været viste seg fra sin beste side, med mulig unntak for 10000 meter løpere, lå alt til rette for en flott friidrettshelg.

Jeg må på forhånd unnskylde meg at denne rapporten er nokså snever. Som deltaker var jeg mest fokusert på mine egne løp og det som skjedde direkte før og etter (mest samme distanse for andre årsklasser). Jeg så bl.a. ingenting til dameløpene, som foregikk på andre tidspunkter.

Et sånt flott arrangement fortjener flere deltakere enn de som stilte til start. Spesielt blant damene var det få påmeldte i flere aldersklasser og, selv om det så blir forholdsvis lett å ta en (gull)medalje, vil det nok ikke inspirere konkurranseinstinktet hos mange løpere. Dette blir forsterket av en del av de påmeldte utøvere ikke stiller til start pga. skade, sykdom, osv.

Selv kom jeg delvis i sistnevnte gruppen. På mandagstreningen før mesterskapet, fikk jeg et lite smell i akillesen, som var temmelig vondt dagen etter. Takket være noen veldig rolige dager med gåing, tøying og kun lett jogg, var jeg allikevel klar til start for 3000m fredag ettermiddag. Her var jeg eneste deltaker i klasse 65-69, så en medalje var innen rekkevidde. Heldigvis løp jeg i samme heat som M60-64 og M70-74, så jeg var ikke alene på banen. Pga. usikkerhet om akillesen og fordi det var ganske varmt, åpnet jeg forsiktig og klarte å øke farten etter hvert (4:03/3:57/3:48) og med en tid på 11:48 var jeg passe fornøyd, gitt forberedelse og temperatur.

Dagen etter var akillesen litt øm, men jeg bestemte meg for å prøve 800m likevel. Klasse 65-69 hadde fått et eget heat siden det var 6 løpere påmeldt. Dessverre stilte kun 3 til start. En av de (Brede Huse) løp på piggsko, som tydet på at han nok hadde mer erfaring med 800m løp enn jeg (mitt siste baneløp var i 2006). Da startskuddet gikk, dro han umiddelbart fra meg og etter 1 runde hadde han en tilsynelatende betryggende ledelse. Selv åpnet jeg kontrollert (82 s på første runde) og med 300m igjen begynte jeg å ta inn på ham. Jeg kom ganske nær, men (dessverre) klarte han å mobilisere litt ekstra krefter på siste 50m og passerte målstreken som nr 1. Selv kom jeg et drøyt sekund senere. Tiden på 2:39.18 var jeg imidlertid godt fornøyd med.

Søndag morgen var det klart at 800m løpet nok ikke hadde forbedret tilstanden til min akilles og med tanke på resten av sesongen besluttet jeg (med tungt hjerte) å droppe søndagens øvelser. Dermed sitter jeg nå foran pc’en for å skrive denne rapporten i stedet for å løpe 1500m.

Kort sammenfattet: Veteran NM Bane er et flott arrangement, som fortjener større deltakelse. Større deltakelse i alle klasser vil nok gjøre det mer attraktivt å delta for enda flere løpere.

