Over hundre: Det var det tetteste startfeltet på tre år som stod oppstilt i Søre Osen søndag. (Foto: Øovind Larsen)

Med 116 ryttere til start ble det en gledelig opptur for arrangørene, Søre Osen IL, som greide å holde hjulene i gang også i pandemi-årene 2020 og -21 og dermed kunne arrangere det 75 km lange rittet rundt Osensjøen for 5. gang søndag. Også for deltagerne er det ritt med bred deltakelse som er moro, og med årets oppslutning var konkurransen identisk med for for to år siden og 50 % høyere enn i fjor da 76 stilte opp i regnværet. Der verdt å merke seg at økningen gjelder kun i herreklassene. Kvinneklassen hadde i år som i fjor 6 på start i MTB-klassen og 9 for to år siden.

Full fart: Det går unna mellom vindmøllene fra Ulvsjøfjellet før den siste stigningen opp til Halvorsberget. (Foto: Øivind Larsen)

Kvinner MTB

Cathrine Andersen er imidlertid alltid på plass og kjemper i toppen i Trysil-Knut rittet og tok i år som for to år siden seieren hjem til Skarnes etter 2:59:41. Denne gangen hadde Odal-rytteren en solid margin til Vilde Brønstad fra CK Toten og Tone Mette Tømte fra Eidsvoll SK på de øvrige pallplassene.

Topp tre: Tone Mette Tømte (fra v.), Cathrine Andersen og Vilde Brønstad. (Foto: Øivind Larsen)

Menn MTB

Det var 102 menn på start i herreklassen der fire lenge var med i kampen om seieren etter 75 varme km rundt Osensjøen motsols. På oppløpet stod finalen mellom Østen Brovold Midtsundstad og Martin Røste Omdahl. 19-åringen fra Solør CK som skadet seg i Trysil-Knut-rittet i fjor og hevdet seg meget bra med ski på beina siste vinter, fikk sin revansj på Raufoss & Gjøvik SK og Team Hunton Hard Rocx-rytteren med et par små sekunder med tiden 2:21:32. Nes Spkl/Team Osea-duoen Fredrik Nordlien og Eirik Bakke fulgte under minuttet senere på 3. og 4. plass.

Vinnerrekka: Klassevinnere Bersvenn Støen (M40-49), Steffan Hartz Repshus (M50-59) og Roger Bjørneseth (M60-69) i midten (fra v.) mellom de tre beste på totallista i åretsTK-ritt. (Foto: Øivind Larsen)

Gravel

Den nye gravelklassen hadde en noe kortere trasé med mindre terreng. Her var det fem ryttere på start og Anders Danielsen fra CK Nittedal var førstemann rundt Osensjøen på 2:32:43. I tillegg var det fire som tok runden i trimklassen.

Med bukkestyre: Siw Storsveen fra CK Elverum var eneste kvinne i tillegg til fire menn i gravelklassen. (Foto: Øivind Larsen)

Resultater Trysil-Knut rittet 15.06.2023: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Cathrine Andersen Odal SK K30-39 2:59:41.7 +0:00.0 2 Vilde Brønstad CK Toten K17-19 3:14:41.1 +14:59.4 3 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK K20-29 3:18:44.9 +19:03.2 4 Johanne Brovold Midtsundstad Solør CK K17-19 3:24:34.9 +24:53.2 5 Ingrid Aas Nordbygda/Løten SK K30-39 3:26:48.8 +27:07.1 30 beste menn (99 fullførende): 1 Østen Brovold Midtsundstad Solør CK M17-19 2:21:32.8 +0:00.0 2 Martin Røste Omdahl Raufoss&Gjøvik SK M20-29 2:21:34.5 +0:01.7 3 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. /Team Osea M30-39 2:22:06.4 +0:33.6 4 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. /Team Osea M20-29 2:22:20.0 +0:47.2 5 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss&Gjøvik SK M30-39 2:23:40.0 +2:07.2 6 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M50-59 2:26:14.7 +4:41.9 7 Anders Karlsen Nes Sp.Kl. /Team Osea M20-29 2:26:19.5 +4:46.7 8 Bersvenn Støen CK Elverum M40-49 2:26:29.2 +4:56.4 9 Sondre Faanes Hammerfest SK M20-29 2:29:08.9 +7:36.1 10 Magnus Faanes Hammerfest SK M20-29 2:31:24.9 +9:52.1 11 Jonas Syversen Kloppa Off Road Klubb M17-19 2:31:32.8 +10:00.0 12 Fredrik Lysakerrud Odal SK M40-49 2:32:18.6 +10:45.8 13 Anders Lohne Aarstad Odal SK M17-19 2:35:42.1 +14:09.3 14 Magnus Frankmoen Austdal Nes Sp.Kl. /Team Osea M17-19 2:35:59.9 +14:27.1 15 Mats Disenbroen Moss CK M20-29 2:36:04.3 +14:31.5 16 Marcus Brovold Lillehammer CK M20-29 2:36:30.1 +14:57.3 17 Lars Erik Lundberg Raufoss & Gjøvik SK M50-59 2:37:27.9 +15:55.1 18 Frode Røsand CK Elverum M50-59 2:37:47.7 +16:14.9 19 Konrad Amundsen Eiker CK M20-29 2:37:57.1 +16:24.3 20 Anders Weldingh Brødrene Dahl BIL M30-39 2:38:00.6 +16:27.8 21 Atle Kvien Sagene IF M50-59 2:38:25.6 +16:52.8 22 Øystein Kamperud Oslo M40-49 2:38:27.2 +16:54.4 23 Ingar Kristiansen Søre Osen IL M40-49 2:38:34.4 +17:01.6 24 Geir Øvergård Trysil SK M50-59 2:39:01.0 +17:28.2 25 Per Erik Jensen Stavern M40-49 2:39:43.0 +18:10.2 26 Roger Bjørneseth Solør CK M60-69 2:40:59.2 +19:26.4 27 Bent Hagen Lillehammer CK M60-69 2:41:09.1 +19:36.3 28 Kjell Vegard Opheim Brumunddal SK M50-59 2:41:17.2 +19:44.4 29 Ben Erik Sira Ørsta SK M50-59 2:41:46.5 +20:13.7 30 Jørgen Sørensen Sagene IF M50-59 2:41:53.5 +20:20.7 Gravel kvinner: 1 Siw Storsveen CK Elverum K50-59 2:59:43.1 +27:00.0 Gravel menn: 1 Anders Danielsen CK Nittedal M40-49 2:32:43.1 +0:00.0 2 Even Jervell Lund Elverum M30-39 2:35:39.7 +2:56.6 3 Odd Erik Farstad CK Elverum M50-59 2:39:16.1 +6:33.0 4 Bjørn Burås Trysil SK M50-59 3:08:40.1 +35:57.0

