- Terrenget her passer meg bra, i tillegg er jeg ganske bra i varmen, sa Anne Margrethe Hausken Nordberg like etter at hun kom i mål.



Hausken Nordberg løp tidlig i feltet under dagens O-festival, og da hun kom i mål hadde hun liten tro på at løpet kunne holde helt til toppen av pallen.



Andrine Benjaminsen tok også ledelsen på første passering, men til slutt ble det for tøft for VM-løperen i sommervarmen på Grønmo – og Hausken Nordberg vant med snaue minuttet ned til Benjaminsen etter mer enn 86 minutters konkurransetid:



- Jeg har løpt veldig bra, og en langdistanse passer meg nok bedre enn en mellomdistanse.



- Under gårsdagens mellomdistanse så jeg også på strekktidene at jeg var best på langstrekket. Så skal det også legges til at løperne som skal til VM sannsynligvis har det litt i bakhodet også i dag, sa 47 år gamle Hausken Nordberg etter dagens seier.

Benjaminsen var – som nevnt – snaue minuttet bak på 2. plass. Kaja Winsnes Nordhagen – på 3. plass – hadde mer enn 4 minutter opp til Hausken Nordberg.

Der Hausken Nordberg startet tidlig, ledet «hele dagen» og vant, kom Magne Dæhli fra siste startnummer og løp inn til seier på dagens langdistanse.



Halden-løperen var drøye 3 minutter bedre enn unggutten Kornelius Kriszat-Løvfald, med Hans Petter Mathisen på 3. plass – drøye 4 minutter bak dagens suverene vinner i herreklassen.



Juniorklassene hadde jaktstart på O-festivalen i dag. Her vant Sigrid Schmitt Gran (yngre junior damer), Jonas Fenne Ingierd (yngre junior herrer), Mathea Gløersen (eldre junior damer) og Martin Vehus Skjerve (eldre junior herrer) i varmen på Grønmo.

Kilde: Pressemelding norsk orientering. Foto: Bjørn Hauge

Resultater øvrige klasser

Resultater elite og ungdom

W21E, 9 640 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.26.45,

2) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.27.43,

3) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.31.23,

4) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.31.31,

5) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 1.31.53,

6) Emma Arnesen, NTNUI, 1.33.41.

M21E1, 13 230 m:

1) Magne Dæhli, Halden SK, 1.39.56,

2) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 1.43.14,

3) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 1.43.27,

4) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 1.44.04,

5) Andreas Sølberg, IL Leik, 1.45.28,

6) Elias Jonsson, NTNUI, 1.45.40.

Juniorene løp jaktstart, sammenlagtresultater:

D 17-18E:

1) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 1.26.26,

2) Maren Sofie Fremstad, Larvik OK, 1.31.01,

3) Marie Scheele, Nydalens SK, 1.31.11,

4) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 1.31.12,

5) Elise Nygård Thorseng, Fossum IF, 1.31.13,

6) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 1.31.56.

D 19-20E:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 1.35.09,

2) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 1.45.29,

3) Mina Akiko Johnsen, Sturla, IF, 1.54.02,

4) Klara Graversen, IL BUL-Tromsø, 1.56.31,

5) Anja Hole, Førde IL, 2.04.58,

6) Ragnhild Mathea Helmersen, NTNUI, 2.12.38.

H 17-18E:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 1.33.50,

2) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 1.45.01,

3) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 1.45.06,

4) Even Lien, Gjø-Vard OL, 1.45.14,

5) Oskar Heksem, Fana IL, 1.45.31,

6) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 1.46.17.

H 19-20E:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 1.36.52,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 1.43.10,

3) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.46.44,

4) Teodor Mo Hjelseth, NTNUI, 1.47.04,

5) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 1.47.55,

6) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 1.48.35.