Kristine Eikrem Engeset som nå representerer Norna-Salhus løp den siste individuelle distansen under lag-EM i Polen. Jenta som har levert sterke løp på rad og rekke denne sesongen fikk beskjed tidligere i uka at hun fikk to distanser å bryne seg på da Amalie Sæten kastet inn håndkle på 1500 meter.

Eikrem Engeset har ikke løpt 1500 meter tidligere i år, men løp distansen ofte som "ung" utøver. Hun har den norske U-20 rekorden på øvelsen som lyder på 4.09.40 satt tilbake i 2007. Siden har hun satset lengre distanser og møtte et relativt godt felt i Polen.

Som ventet ble det litt for tøft å holde helt følge med de fremste løperne, men Kristine tar med seg nyttig erfaring fra feltløping og er helt sikkert klar for NM om ikke mange dager.

Norna-Salhus løperen ble nummer 15 med tida 4.19.27. Helt klart en tid som hun kan forbedre og som hun hadde hevdet seg godt med i et felt hjemme i Norge. Dette var forøvrig tredje gangen hun løper distansen siden 2017 og begge disse ble klokket inn i 2021.

Det ble seier til den spanske jenta, Esther Guerrero med 4.11.77. Hun vant på målfoto foran hjemmeløperen Martyna Galant. Den tyske mellomdistanseløperen Hanna Klein sørget for gode poeng for tyskerne med en tredjeplass på tida 4.12.14.

Resultater 1500 meter kvinner lag-EM: