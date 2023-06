Grenserittet har blitt arrangert hvert år siden prøveåret i 1998. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum.

– Uten den statlig støtten vi fikk de årene, så hadde det aldri gått å gjennomføre rittene, sier Thor Fagereng.

Fagereng var den som i 1998 startet Grenserittet og var daglig leder og primus motor for Grenserittet i en årrekke. Nå er han tilbake i manesjen.

– Vi fikk statlig støtte de to årene med korona, men da rittet skulle gjennomføres på normalt vis i fjor, så var deltakelsen på ingen måte slik den hadde vært tidligere, forteller Fagereng.

Drastisk fall i antall deltakere

I 2019, før Covid, var det over 2000 fullførende deltakere i Grenserittet, mens det i fjor var under tusen. Altså mer enn en halvering av antall deltakere. Det sier seg selv at dette fikk store økonomiske konsekvenser for en sykkelsport som allerede før Covid var drastisk på nedadgående kurs.

– Helt siden starten har vi hatt en fungerende administrasjon i Grenserittet, men denne ble lagt ned i fjor, forteller Fagereng.

Faktisk var hele rittet farlig nær å bli nedlagt etter fjorårets arrangement, men en gruppe på syv personer, deriblant Thor Fagereng, har gått sammen for å holde liv i Grenserittet. På dugnad gjøre de den jobben daglig leder og andre i administrasjonen har gjort tidligere år.

– Vi har som mål at årets utgave av Grenserittet skal bli akkurat den sykkelfesten som folk er vant til når det er Grenseritt. Og når rittet er over skal vi gjøre opp status og gjøre nye vurderinger for 2024, sier Fagereng som lover at årets ritt ikke skal bli noe «lavbudsjetts-arrangement».



Lover sykkelfest: Thor Fagereng var den som i 1998 startet Grenserittet og var daglig leder og primus motor for Grenserittet i en årrekke. Nå er han tilbake i manesjen og lover sykkelfest i Grenserittet også i år. (Foto: Bjørn Johannessen)

Håper på 1000 påmeldte

I skrivende stund er det i overkant av 400 påmeldte til årets ritt. Arrangøren har mål om 1000.

– Vi kan fortsatt leve med tusen deltakere ved å tilpasse en del ting, slik som dugnadsjobbing, sier Fagereng.

Samtidig reklamerer han med følgende endringer og nyvinninger i årets ritt:

Man kan sykle med den sykkeltypen man selv ønsker, uavhengig av om det er terrengsykkel eller grussykkel (gravel bike).

Ingen eliteklasse. Førstemann i mål vinner.

Veldedighetsrittet «Sykle for Ukraina».

Fritt valg av sykkeltype og ingen eliteklasse

Da Grenserittet startet på slutten av 1990-tallet var det ingen begrensning på hva slags type sykkel man kunne bruke – så lenge den ikke hadde motor. Senere har sykkelforbundet fastsatt regler for hvilke sykkeltyper som kan brukes på ritt. Nå har Grenserittet valgt å gå tilbake dit det hele startet.

– Man kan stille med den sykkeltypen man selv ønsker, uansett om det er ren terrengsykkel, hybrid eller grussykkel, forteller Fagereng.

– Vi har heller ingen egen eliteklasse i år. Det var sykkelforbundet som i sin tid påla oss å opprette eliteklasse, men jeg har spurt 10-15 av de beste syklistene hva de syntes om at vi tar bort eliteklassen i årets ritt og samtidig tillater alle sykkeltyper. Tilbakemeldingen er at for dem spiller det ingen rolle. Valg av sykkeltype blir et spenningsmoment og taktisk vurdering og om det heter eliteklasse eller pulje 1 har ingen betydning. De sykler uansett for å komme først i mål.

– Så vidt jeg vet, så er det ingen andre sykkelritt som har gjort endringer som dette, sier Fagereng som samtidig forteller at de ikke har fått noen motreaksjon på dette fra forbundet.

Hjelp krigsofrene i Ukraina

Når det gjelder årets nyvinning «Sykle for Ukraina», så er dette et trimritt for de som ønsker å sykle uten konkurranseinnslag eller rangering av resultater. Halvparten av startkontingenten doneres til hjelpearbeidet for krigsofrene i Ukraina.

Optimist

Selv om sykkelrittene de siste årene har vært nede i en bølgedal, og fremdeles er det, så har Thor Fagereng tro på Grenserittets framtid.

– Så lenge det finnes tursykling, så finnes Grenserittet også, spår han.

– Men jeg tror vi må fokusere mer på folkehelsebiten og mindre på tid og prestasjoner. Folkehelse er ikke å være først i mål i eliteklassen. Folkehelse er å ha det hyggelig med det du holder på med og føle mestring, uansett om det er sykling, løping, padling eller svømming. Vi må forsøke å lage fest ut av det, og det har vi hvert år fått tilbakemeldinger om at vi har klart i Grenserittet, avslutter Thor Fagereng.

Mer informasjon og påmelding til Grenserittet finner du på Grenserittet.com

Tilbake på Fredriksten festning: Etter to år med en "korona-tilpasset" light-utgave var Grenserittet i fjor tilbake i sin opprinneligege form med start i Strømstad og målgang på Fredriksten Festning i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt blir dermed det 25. offisielle Grenserittet.

Grenserittet 1999 - 2022

Fullførende deltakere på 80 km:

2022: 839

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)