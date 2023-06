- Her skulle det vært mye mer folk, ble det sagt av noen startklare kvinner i startområdet for den korteste distansen.

- Ja, det er jo et kjempefint løp i like fine omgivelser, ble det replisert av noen andre.



Se 103 bilder fra St. Hansgaloppen her (K+)



Berte Søbstad (216), Hanne Vigander (213), Synne Langsholt (221) og Marianne Johansen (211) var enige i at det både var nydelige forhold, og at det burde stått flere løpere klare til start denne kvelden. (Foto: Tom-Arild Hansen)

For det var ikke altfor mange som hadde møtt opp til start i årets St. Hansgalopp rundt Maridalsvannet i Oslo. I hvert fall ikke på den korteste distansen 8,5 kilometer, hvor 18 fremmøtte deltakere ventet spent. Det var varmt og godt ved Brekkekrysset der starten skulle gå, og det manglet ikke på væske for de som var tørste.

- Vi har alliert oss med naboene dersom vi mot formodning skulle gå tom for vann, ble det fortalt med et smil av funksjonærene på drikkestasjonen

Væskeinntaket er sikret for både startende og passerende løpere. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Drikkestasjonen var selvfølgelig til glede både for de som skulle starte herfra på den korteste distansen, og ikke minst for de som startet ved Marikollen skole, og som ville passere her etter 6 kilometer.



Det var god spredning i alder på deltakerne. Her er det 7 minutter til start på 8,5 km (Foto: Tom-Arild Hansen)



Erik Sjöqvist og Vanja Sue Bergersen raskest på 8,5 km

Raskest av herrene på kveldens korteste distanse ble Koll-løperen Erik Sjöqvist som stilte i klasse 50-54 år. Han løp på 31.31. På andreplass kom Kjelsåsløperen, med det velklingende navnet, Ben Redic Fy Fazan. Han løp på 33.01. Niklas Haglund fra SATS ble nummer tre med 39.59.



Erik Sjöqvist var raskest av herrene. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Raskest av damene ble Vanja Sue Bergersen i klasse 45-49 år. Hun løp på 40.11. Nora Sørebø var definitivt den yngste av alle, men endte allikevel på 2. plass med et flott løp på 42.25. Hun løper for klubben Koll. På tredjeplass kom Marianne Johansen fra Romerike friidrett. Hun stilte i klasse 50-54 år og løp på 46.20.



Vanja Sue Bergersen løp raskest av damene på 8,5 kilometeren. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Sondre (228) og Nora (227) Sørebø løp raskt rundt Maridalsvannet. (Tom-Arild Hansen)



Julius Z. Strömberg og Henriette Lund vant 14,5 kilometeren

Det ble svensk seier på den lengste distansen denne gangen. Hälle IF stiller ofte med løpere i norske løp, og denne gangen var det Julius Z. Strömberg som løp for klubben. Han vant med tiden 51.54. På andreplass kom Magnus Lystad fra Frogner Runners. Han løp på 52.27, mens Jo Ringheim fra Fredensborg ble nummer tre med 54.44. Alle løp i klasse 23-34 år.



Julius Z. Strömberg var dagens beste herre på 14,5 km. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Raskest av damene ble Henriette Lund fra TWR Lundmarks. Hun løp på 1.01.15 (i klasse 23-34 år). Guro Langødegård Hoel fra Gui SK tok andreplassen med sitt løp på 1.02.45, som forøvrig holdt til klasseseier i K35-39. På tredjeplass kom Karen Marie Håkonsen fra Lillehammer IF. Hun løp på 1.05.40.



Henriette Lund ble raskeste kvinne. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Resultater 8,5 km

Plass BIB Navn Tid Klasse Klubb 1 223 Vanja Sue Bergersen 00:40:11 K4 2 227 Nora Sørebø 00:42:25 J1 Koll 3 211 Marianne Johansen 00:46:20 K5 Romerike friidrett 4 222 Julie Bureid Onstad 00:47:09 J3 Kjelsås 5 221 Synne Langsholt 00:48:03 K3 6 224 Tina Botten 00:49:14 K6 Høvik Jogg 7 215 Marie Brun Landmark 00:52:18 K1 Privat 8 216 Berte Søbstad 00:54:08 K8 Team Kondis Oslo 9 213 Hanne Vigander 01:05:55 K4 SK Rye/NCC BIL 10 210 Kristin Henriksen 01:12:20 K4

Plass BIB Navn Tid Klasse Klubb 1 218 Erik Sjöqvist 00:31:31 M5 Koll IL 2 219 Ben Redic Fy Fazan 00:33:01 M1 Kjelsås IL 3 212 Niklas Haglund 00:39:59 M4 SATS 4 228 Sondre Sørebø 00:43:13 G1 Koll 5 220 Knut Rykhus 00:45:11 M8 Høvik 6 229 Kristoffer Gaarder Dannevig 00:47:38 M3 Dilla FK 7 226 Vegard Sørbø 00:50:16 M4 Koll 8 225 Magne Mjærum 01:12:21 M10 Privat





Resultater 14,5 km

Plass BIB Navn Tid Klasse Klubb 1 71 Henriette Lund 1:01:15 K1 twr lundmarks 2 62 Guro Langødegård Hoel 1:02:45 K2 Gui SK 3 97 Karen Marie Håkonsen 1:05:40 K1 Lillehammer IF 4 58 Louise Skak 1:06:30 K4 Romerike Ultraløperklubb 5 89 Anette Krogstad 1:08:57 K2 SK Vidar 6 54 Jenny Toftner 1:09:34 K4 BUL 7 67 Ingvild Aukan 1:12:30 K1 Team Dueslaget 8 85 Synnøve Mo 1:12:48 K1 9 82 Marit Breen 1:13:20 K3 Hytteplan sport 10 64 Lene Alice Rudningen Wølneberg 1:14:14 K3 11 74 Ingunn Monsen 1:16:06 K7 SK Vidar 12 68 Kine Askim 1:20:35 K3 13 72 Anne Søbstad Rye 1:22:09 K8 14 118 Helene Wisløff 1:26:07 K6 15 94 Marianne Guildal Vinje 1:28:43 K2 16 121 Sofie Agnes Corthay Berg 1:30:14 K1 Tore Berg Fitness Club 17 84 Hanne Naglestad 1:30:38 K1 18 90 Åsne Brodin 1:30:39 K1 19 73 Ana Kalvatn 1:43:17 KU