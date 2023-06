Referenten er også løpsleder for Romeriksåsen på langs

Romeriksåsen på langs var utsolgt med 300 påmeldte løpere i den åttende utgaven av løpet. 237 av disse kom til start og 224 fullførte de 50 kilometerne fra Brovoll skistue i Lunner med målgang på Veståsen skole i Gjerdrum. Været var nok mer det vi kaller badevær enn løpsvær. Men, med 27 putter/vann og mange kilometer elv langs løypa var det mange steder der løperne kunne kjøle seg ned - og det var det mange som benyttet seg av.

Fra starten ved Brovoll Skistue. For en drøy måned siden var det skiføre her. (Foto:Olav Engen)



Selv med to mat- og drikkestasjoner underveis, løper de fleste med sekk - ikke minst for å få med seg nok drikke. Likevel var det mange "heite" løpere som kom til mål, der Røde Kors sto klare og dusjet løperne med vannslange i skyggen, og ikke slapp tak i løperne før de så freshe ut. Eneste uhell av betydning var en løper som måtte hentes i helikopter etter en stygg fotskade på et sted der ATV-laget til Røde Kors ikke kom til.





Vi så ingen som protesterte på dusjen etter målgang. (Foto: Carsten Dybevig)



I målområdet var det bare blide løpere, som i innspurten ble hyllet av speaker Petter "Melvin Tix" Vabog med både fanfare og hyldningsmusikk. Deretter fikk de løpets gedigne medalje før de altså ble sjekket av Røde Kors-teamet og etterpå kunne forsyne seg av både vafler, betasuppe og diverse drikke.

Spennende tetkamp i kvinneklassen

Mathilde Ilebrekke fra Sandefjord Løpeklubb var så vidt foran Maren Thomasgaard fra Nittedal både ved CP1 (1,5 min) og CP2 (2,5 min)... og hun holdt unna helt til mål der hun kom inn til seier med et drøyt minutt ned til Maren. Disse to var i en klasse for seg, og hadde bare 13 herreløpere foran seg i mål.



Mathilde løper inn til seier. (Foto: Carsten Dybevig)



Maren ved Råbjørnhytta etter 9 km... (Foto: Carsten Dybevig)



Vinnertiden 4:53:10 er den nest beste vinnertiden i løpets historie, og bare 14:34 etter Martine Ek Hagens suverene løyperekord fra 2019.

Kampen om den siste pallplassen var også spennende, der Katrine Sæves fra Gjerdrum IL og Tone Erichsen fra Heming løp ut likt fra CP2 etter 33 kilometer. Men, Katrine var sterkest på den siste tredelen (på hjemmebane) og sikret seg 3. plassen med 7 minutters margin.





Pallen i kvinneklassen. (Foto: Carsten Dybevig)



Kvinner (59 deltakere, 54 fullførte): 1. Mathilde ILEBREKKE [70] 1988 Sandefjord løpeklubb 4:53:10 2. Maren THOMASGAARD [56] 1989 4:54:17 3. Katrine SÆVES [155] 1983 Gjerdrum IL 5:42:04 4. Tone ERICHSEN [74] 1978 Heming 5:49:21 5. Synne Martine HANSEN MYHRE [251] 1998 5:54:49 6. Ingvild AURDAL [25] 1973 5:59:50 7. Aud SKÅR [197] 1992 Mandagsklubben 6:00:08 8. Julie NORDGÅRD [119] 1982 Bamford1869 6:06:51 9. Marta DUBAS [158] 1988 6:16:16 10. Anita SLETTEN [268] 1980 Romerike Ultraløperklubb 6:17:15 11. Monta RERIHA [262] 1992 6:18:04 12. Fairuz S. AHMAD [258] 1983 Fredrikstad IF 6:21:10 13. Ane WIRGENES [288] 1988 6:25:57 14. Cecilie Longva IGESUND [283] 1976 Romerike ultraløperklubb 6:30:47 15. Nina-Sofie BERG [220] 1979 6:39:10 16. Ingrid ØDEGÅRD [229] 1995 6:40:39 17. Aud-Elin OLSEN [133] 1977 Gand vgs 6:43:34 18. Thuy Kathy DUONG [36] 1975 6:43:49 19. Anna RYYMIN [250] 1977 6:44:12 20. Bente HAUGEN [247] 1974 6:45:18

Overlegen seier til Mads Berge i herreklassen

I herreklassen så det ut til å gå mot en vinnertid på 4,5 time, men 4:09:44 etter start stormet Mads Berge fra Høydalsmo inn til soleklar seier. På grunn av drikkesekk som dekket startnummer/chip var han ikke registret på CP1 og CP2 etter 14 og 33 km - i et løp der han var i klar ledelse tidlig i løpet. Likevel var det først på de siste 17 kilometerne han for alvor løp fra konkurrentene og økte forspranget fra 7 til 17 minutter.



Mads løper inn til soleklar seier. (Foto: Carsten Dybevig)

Vinnertiden 4:09:44 er 12 minutter bak Frode Stenbergs løyperekord fra 2018 (3:57:56). Eirik Johannessen løp på 3:47:01 i 2021 da løpet pga pandemien ble arrangert som høstløp - og da løypa var 1,5 km kortere.

Litt bak kjempet Elias Kjærstad fra Tromsø Løpeklubb og Mats Hellerud fra Moss IL om andreplassen. De fulgte hverandre mer eller mindre hele løpet, og i mål var det bare 36 sekunder som skilte dem med 22 år gamle Elias først.



Elias og Mads var ganskje sluttkjørte ved målgang, men kom fort til hektene igjen. Elias fikk krampe i begge bena i det han gikk i mål... (Foto: Carsten Dybevig)



Pallen i herreklassen. (Foto: Olav Engen)



Menn (179 deltakere, 170 fullførte): 1. Mads BERGE [210] 1989 Høydalsmo IL / NOIL 4:09:44 2. Elias KJÆRSTAD [194] 2001 Tromsø Løpeklubb 4:26:40 3. Mats HELLERUD [297] 1992 Moss IL 4:27:16 4. Espen DOMMERSNES [252] 1994 4:36:43 5. Christian VOGELSANG [233] 1968 Nydalens Skiklub 4:38:28 6. Sigmund Langedal BREIVIK [281] 1995 Hafslund Oslo Celsio 4:41:48 7. Sebastian MARKER [154] 1987 Skanska Aktiv 4:42:09 8. Vemund SANDE [284] 1994 Team Blå Xtra Personell 4:44:27 9. Harald BJERKE [67] 1974 Romerike Ultraløperklubb 4:47:34 10. Lasse SØBERG [88] 1985 4:48:57 11. Yoshihiro TSUNODA [272] 1982 HIRO Sushi Torsby (JAP) 4:50:38 12. Olaus OSERUD BENTZEN [153] 2003 Gjerdrum IL 4:50:55 13. Corentin CHEVALIER [254] 1995 (FRA) 4:53:06 14. Fredrik KOLSGAARD [285] 1994 ERA Geo 4:58:15 15. Jens-Olaf LINGAAS [223] 1993 FOAK 4:58:53 16. Ronny ERIKSEN [122] 1975 4:59:05 17. Sigurd SKATVEDT [290] 1999 5:01:10 18. Jaran VEFRING [10] 1989 5:04:16 19. Roar BERGHEIM [246] 1985 Gjerdrum il 5:04:30 20. Gudbrand LUNDE [66] 1980 Bjønndal Sporting Team 5:07:25

Noen flere bilder:



Speaker på startarena var Stig Andy Kvalheim, som her intervjuer Ole Engen. (Foto:Olav Engen)





Full fart ut fra start, det er jo bare 50 km til mål. (Foto. Olav Engen)





Trangt i starten. (Foto: Audun Morgestad)



Løpere i kø etter ca 9 km. (Foto: Carsten Dybevig)





Tidligere Kondispresident Marit Berg Bjerknes kjøler ned en av deltakerne ved CP1. (Foto: Audun Morgestad)





Mette klatrer over et vindfall.... det er jo terrengløp. (Foto: Hilde Johansen)





35 km... snart i mål! (Foto: Hilde Johansen)





En av mange broer over Gjermåa, her ved Smalgjermenningen etter ca 40 kilometer. (Foto: Hilde Johansen)