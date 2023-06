Alt er klart for en fire dagers løpsfest når St. Olavsloppet starter i morgen. De første løperne legger i vei allerede kl. 07:00 i morgen tidlig.

– Vi har virkelig gledet oss til denne uka, sier Peter Bring som er løpsleder for St. Olavsloppet.

– Etter at pandemien satte en stopper for St. Olavsloppet i både 2020 og 2021, gjorde løpet comeback i fjor. Og etter nystarten er trenden at deltakerantallet nå øker igjen. Det føles kjempegøy å kunne fortsette å være vertskap for denne tradisjonsrike folke- og løpefestivalen, sier Peter Bring.

I år blir det igjen en delvis ny løpsstrekning. Første dagsetappe går fra Östersund via Ås og Alsen til etappemålet i Kall. Og andre dagsetappe har et helt nytt etappemål: Anjan. Der får løperne en storslått utsikt over Kallsjön med Åreskutan i bakgrunnen.

I skrivende stund er 134 lag påmeldt til grenseløpsstafetten som ble arrangert første gang i 1988. Årets løp starter altså i Östersund onsdag 28. juli og har målgang på Trondheim Stadion lørdag 1. juli.

De fire dagene løpes som følger:

Dag 1 (Sverige): Östersund – Kall 107,7 km

Dag 2 (Sverige): Kall – Anjan 65,8 km

Dag 3 (Norge): Sandvika - Levanger 63,1 km

Dag 4 (Norge): Levanger - Trondheim 103,1 km

Stafetten er totalt fordelt på 50 etapper med etappelengder fra 2,6 til 10,7 km.

Mer informasjon finnes på nettsiden til St. Olavsloppet

Mange har gjennom årenes løp deltatt i løpsfesten St. Olavsloppet. Her er Vebjørn Rodal i godt driv - 23 år etter at han tok OL-gull på 800 m i Atlanta. (Foto: Arne Brunes)