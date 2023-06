Konkurransen i Polen var på normaldistansen, som i OL; 1,5 km svøm, 40 km sykkel og 10 km løp. Det regnet, og med en teknisk tung løype på sykkelen var det gode forhold for de norske kvinnene. Løvseth vant med tiden 01:57:05, 10 sekunder foran Julia Hauser fra Østerrike og 12 sekunder før bronsevinner Jolien Vermeylen fra Belgia. Miller sto av konkurransen på løpingen (DNF). Det var 50 startende (fullt felt).

Sjansespill

De norske utøverne var begge i Montreal for å delta i VM-runde lørdag, og mikskonkurranse på søndag, som begge var viktige for kvalifisering til OL. Der måtte Løvseth bryte p.g.a. et teknisk problem med sykkelen på det individuelle løpet, mens miksstafetten ble avlyst på grunn av dårlig luftkvalitet grunnet skogbranner. Løvseth var dermed bedre uthvilt enn forventet, men samtidig var det et sjansespill å reise fra Canada til Polen en dag før denne viktige konkurransen i Krakow.

Her forteller Løvseth hvordan hun opplevde konkurransen:

– Jeg hadde tro på at det kunne gå veldig bra - eller veldig dårlig - det var følelsen jeg hadde før konkurransen. Jeg var sulten etter at det gikk så dårlig i helgen. Det var deilig å ha en ny mulighet så tett på, sier Løvseth.

Hun hadde aldri tidligere prøvd å ha konkurranser så tett etter hverandre og var derfor litt spent fordi de reiste fra Montreal søndag kveld og kom fram til Polen midt på dagen i går.

– Montreal gikk ikke helt eller planen for meg. Det var en skuffende helg med to av to ufullførte løp. Så var det bare å omstille fort. Start her i Krakow gikk midt på natta på kanadisk tid, og jeg sov dårlig på flyet hit, men jeg følte meg likevel bra, forteller Løvseth.



Seiersklem: Solveig Løvseth får en klem fra Lotte Miller. Sportssjef Arild Tveiten bak. (Foto: Olalla Cernuda fra World Triathlon/Norges Triatlonforbund)

Delte jobben

Solveig Løvseth syntes det var fint å få selskap av landslagskollega Lotte Miller hele veien på syklingen.

– Vi var likt oppe fra svøm og da jeg så henne så visste jeg at dette kunne bli bra. Vi lå et stykke bak etter svøm, men delte jobben for å komme opp til tet. Vi hadde snakket på forhånd om samarbeidet. Vi lurte på å stikke fra i tet, og forsøkte litt på det også. Det var en teknisk løype som gjorde det vanskelig. Vi kom aldri helt av gårde, men det at vi trykket litt på i de tekniske partiene gjorde at de andre ble litt slitne. Tre runder før løp fikk vi noen sekunder, men det er alltid en avveining hva det koster. De to jentene som fulgte oss ble ikke med på å gjøre jobben. Jeg følte meg ganske sikker på at jeg kunne løpe bra også, så det var ikke nødvendig å grave for mye.

Kapasiteten er hennes styrke, så hun gledet seg til å begynne på løpingen.

– Ofte synes jeg det er vanskelig å henge med i starten på løpingen, men jeg følte det gikk greit. Hang meg bak Audrey Merle [Frankrike, red. anm.], som tok ledelsen. Da det var en runde igjen så la jeg meg i front. Jeg økte farten igjen og til slutt var det bare Julie Hauser som hang med. Henne kjenner jeg godt fordi vi har trent mye sammen. Jeg var bekymret for spurtegenskapene hennes, så det var bare å fortsette å kjøre på. Jeg visste jeg ikke kunne forvente seieren før målstreken selv om jeg fikk en ledelse, for jeg visste hun kunne komme tilbake.

– Jeg har hatt få muligheter til å konkurrere sammen med Lotte, og det var veldig gøy å få sykle sammen med henne hele veien. Vi er veldig sterke sammen, avslutter Løvseth representerer Trondhjems Svømme- og livredningsklub og er en del av det norske triatlonlandslaget som satser mot OL i Paris neste år.

I morgen starter herrene. Norge har Casper Stornes, Vetle Thorn og Sebastian Wernersen til start.

Resultater