I år arrangeres utfordringen for 12. året på rad siden premieren i 2012. Deltakerrekorden skriver seg fra 2014 da 99 aktive stilte til start og 127 gjennomførte motbakkeløpet. I tillegg ble det arrangert barneløp slik at det var hele 146 deltakere med da løpet gikk første helga i september.

Lundehøgda Opp var et av få løp som ble arrangert både i 2020 og 2021, og fjorårets deltakelsen var ganske så identisk med begge de to "korona-utgavene" med ca. 60 deltakere. Traséen er igjen ryddet og klar, og det ligger det an til tørre og fine forhold helt til toppen.

Deltakelse i Lundehøgda Opp:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt: 67 82 146 118 109 102 108 75 66 60 60 Aktive: 56 70 99 70 71 80 90 53 58 57 58

Fra starten i 2014. (Foto: Arne Grini)

Utsikt til premie:

I tillegg til et rikt premiebord og uttrekkspremier er det lite som kan måle seg med premien i form av utsikten på toppen der man ser utover hele Ringsaker og litt til. Løypa går fra Garveriet i Moelv sentrum og inn i Moelvmarkas venners turstier opp til Ringsvegen før den tar den bratt oppover traktorveg til Lundehøgda. Løpet med 450 meter høydeforskjell er 6,6 km langt. Premieutdelingen foregår ved klubbhuset Amlisberget Skianlegg.

Geir Steig som satte løyperekorden i 2021 med 30:31 er påmeldt også til årets løp og er den naturlige favoritten. Løyperekorden for kvinner holdes av Merete Weng som løp opp på 35:54 i 2017.

Rekordholderne og de mestvinnende i Lundehøgda Opp, Merete Weng og Geir Steig, etter løpet i 2014. (Foto: Rolf Bakken)

Starten for J/G11-12 år går først kl 11.00 med alle fra 13 år og oppver kl 11.15. Deltakerne i trimklassen uten tidtaking kan starte mellom kl 09.30 og 10.30. Klasseinndeling: 11-12 år, 13-15 år, 16-19 år, 20-34 år, deretter 5 års-klassar.

Påmelding og startliste

Lundehøgda Opp's nettsider

Lundehøgda Opp på Facebook

Samleside for Lundehøgda Opp

Løpsinnbydelse: